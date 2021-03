Así se están ‘privatizando’ varias calles de Bogotá

“¿Por qué no puedo circular por esta calle?”. “Si hay doble carril, ¿por qué solo se puede transitar por una vía?”. “¿Cómo llego a aquella dirección si hay una cadena cerrando el paso?”. Son algunas de las preguntas que se hacen los conductores en Bogotá cuando no pueden transitar de manera adecuada por algunas calles, espacios públicos de la ciudad, lo que genera molestias para los usuarios.



Y no es para menos. Una constante en Bogotá ha sido que residentes de barrios, locales comerciales, edificios de entidades públicas o conjuntos cerrados ocupen calles con conos, bolardos improvisados con llantas, baldes con cemento, palos, tubos o cintas.

O en casos más radicales, con vallas, conos de concreto, cercas, talanqueras y cadenas metálicas, los privados clausuran a lo ancho algunas calles, obligando a los vehículos a cambiar sus trayectos. Claramente esto es ajeno a actividades del Distrito, pero ¿por qué ocurren estos cierres en las vías?



La principal razón del bloqueo parcial y/o total de las vías por parte de sectores comerciales y residenciales se debe a los desmedidos parqueos de vehículos al frente de sus propiedades. Algunos aseguran que si no ponen estas obstrucciones, llegan carros que aparcan al frente de sus casas o negocios, impidiendo el acceso.



Las cifras corroboran el desmedido estacionamiento en vías. Según un estudio de City Parking, el uso de la red de estacionamientos de la ciudad (fuera de las vías públicas) ha estado constantemente por debajo de la mitad de ocupación. Sin embargo, el uso de esta red cayó en comparación entre los meses de enero del 2020 y 2021 de un 31 al 16 por ciento respectivamente, cuando usualmente la ocupación supera el 30 por ciento.



Por otro lado, un estudio contratado por la administración pasada, en 2017, mostró que un 23 por ciento de automóviles y 17 por ciento de motocicletas suelen parquear en vías públicas. Esto se refleja en calles atestadas de vehículos, que en algunos casos resultan ser intransitables, por lo que las personas optan por soluciones de hecho y a todas luces prohibidas como colocar objetos en la vía.



Para la experta en movilidad María Fernanda Ramírez, estas prácticas no deberían realizarse por el simple hecho de que se privatiza una vía que pertenece a la ciudad.



“Las personas lo que hacen ahí es un cerramiento de una zona que no es propia. O sea, tú no puedes encerrar una zona de la ciudad que no es tuya, y si quieres hacer uso de algo que no es tuyo, debe haber un acuerdo de pago”, le dijo Ramírez a EL TIEMPO.



Un caso reconocido ocurre en la Zona Rosa de la localidad de Chapinero, norte de Bogotá, uno de los sectores de bares y restaurantes más populares de la ciudad y donde han denunciado que en los costados de las calles, algunos edificios residenciales ponen conos, incluso a base de concreto, para evitar que los vehículos se parqueen allí (calle80 con novena).



En Suba, noroccidente, se ha llegado al extremo de poner barras para impedir el paso de vehículos en algunas calles. En los talleres mecánicos del 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, sucede algo similar: los residentes y comerciantes del sector colocan llantas, baldes con palos y cadenas en algunas vías públicas por la misma situación.



A pesar de que la Zona Rosa y 7 de Agosto se caracterizan por tipos de comercio diferentes, el común de estas maneras de privatizar las calles se debe al descontrol de vehículos parqueados en las calles que también afectan el tránsito vehicular en la zona.

Para el experto en movilidad Darío Hidalgo, la crisis de parqueo vehicular en vías y el cerramiento de estas con obstáculos, se debe a que Bogotá no ha tenido una “política de estacionamiento público eficiente”.



Los sectores comerciales en Bogotá no son los únicos lugares donde se han visto estas privatizaciones irregulares. A EL TIEMPO han llegado denuncias de barrios residenciales como Batán, en Suba, y Quirinal, en Teusaquillo, donde cierran las vías con vallas y talanqueras para restringir el acceso vehicular. Además del tema vial, estas privatizaciones las suele hacer la comunidad como medida de seguridad, con el fin de impedir casos de robos a personas y predios en los sectores.



EL TIEMPO cnsultó a la Secretaría de Movilidad, quien asegura que esta actividad de privatizar con obstáculos las vías públicas está prohibida, pues va en contravía de permitir a la ciudadanía el libre uso y goce de los espacios públicos de la ciudad.



Es por ello que la entidad, en operativos con la Policía de Tránsito, impide las ocupaciones indebidas del espacio público, tanto de vehículos particulares como con los diferentes objetos con los que cierran las calles. Sin embargo, el ente distrital agrega que las alcaldías locales son las que deben velar por el cumplimiento de estas medidas de prohibición.



Ante esta situación, Hidalgo dice que, aunque la Alcaldía debe controlar los bloqueos de las calles, este tema de las ocupaciones es una problemática que los mismos sectores privados deben resolver, pues son ellos quienes causan esas acciones en el espacio público, con objetos para bloquear las calles o con los mismos carros que estacionan en la vía.



Aunque Ramírez coincide en que el parqueo de vehículos es una manera de privatizar un espacio público, como lo plantea Hidalgo, sí considera que el Distrito es el principal ente que debe solucionar el irregular bloqueo de las calles.



Una solución planteada por los expertos para evitar la apropiación indebida de espacios, es mejorar la política de parqueo de Bogotá. Por ejemplo: permitir el estacionamiento y acceso a algunas calles con el cobro por su uso o por el parqueo en vía, lo que a su vez generaría recursos para el mantenimiento de las mismas, para la seguridad y para evitar que sectores residenciales y comerciales sigan haciendo de las suyas.

SANTIAGO BUENAVENTURA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO