Miles de bogotanos ya se encuentran en las calles del centro histórico participando en los eventos culturales y artísticos que se realizan alrededor de la posesión de Gustavo Petro.



Gente de todo el país ha copado las siete tarimas que dispuso el Distrito para el evento de cambio de mando presidencial. Además, corredores viales como la carrera 7.ª o la avenida Jiménez, se encuentran abarrotados de banderas de Colombia, consignas a favor de Petro y personas de todas las edades.

Para la jornada, se dispuso de 15.000 miembros de la fuerza pública y cientos de gestores de convivencia que ya se encuentran en las calles.



Y es que no se trata solo de un evento masivo en el que se esperan más de 100.000 espectadores, sino que implica el cierre de un polígono en el centro histórico de la capital.

Posesión Petro Bogotá Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

“Hoy nace la propuesta para volvernos potencia mundial de la vida, en un mundo que está en conflicto y que vive en constante guerra”, dijo Víctor Jiménez, un seguidor del nuevo presidente, a CitNoticias.



Aunque la hora entrada era a las 8 de la mañana desde las 6:30 ya había personas haciendo fila en las entradas.



“Estamos contentos y con ganas de que se materialicen las transformaciones sociales. Esperemos que Petro cumpla y lo dejen gobernar”, dijo Daniel Sierra, otro ciudadano.

Miles de personas hacen fila para entrar a la Plaza de Bolívar. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Si va a asistir, no olvide...

- Llevar su documento de identidad.



- Tener buena disposición para el paso por los filtros de seguridad.



- Usar ropa cómoda.



- Mantenerse hidratado.



- No se permiten sombrillas. Opte por un poncho en caso de lluvia.



- No se permite el ingreso de niños ni de mascotas.



- No se permiten armas ni bebidas embriagantes.



- No puede ingresar con bicicleta.



- No puede llevar camisetas de equipos de fútbol.



- El aforo la Plaza de Bolívar es de 15.000 personas. Si se llena, opte por otro de los seis escenarios.

REDACCIÓN BOGOTÁ

