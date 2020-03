Así se entregará el ingreso básico de cuarentena a hogares pobres

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó quiénes serán los beneficiarios y cómo se les entregarán las ayudas a las familias más pobres de la ciudad, que según la mandataria, son 350.000.

"Hoy tenemos una ciudad profundamente desigual e inequitativa, esta crisis nos ha puesto en evidencia esto", dijo López antes de explicar que quienes necesiten este subsidio deberán cumplir tres requisitos: cumplir la orden de no salir de casa, que demuestre que necesita el subsidio, y protegerse y cuidarse entre todos. "No podemos tener violencia contra los niños, niñas, mujeres y personas, que se cuiden en vez de agredirse, no es más solo esas tres cosas".



Según explicaron, este ingreso básico garantizado de cuarentena lo van a recibir todas las familias pobres de la ciudad para cubrir el 70 % del gasto que tienen que hacer para cubrir sus necesidades durante estos días.



Para familias que son pobres, se estableció que para subsistir durante los días de cuarentena son necesarios al menos 423.000 pesos, y para familias vulnerables, un ayuda de por lo menos 180.000 pesos.



"Hay tres vías por las que podamos hacer esta transferencia: la primera y la que más

nos gusta es una trasferencia monetaria, es decirle bueno cuál es su cuenta ahí le giro y listo usted tiene la plata ahí, cuál es el problema de eso que no todos tienen cuenta bancaria", manifestó la alcaldesa.



Otra opción son bonos para intercambiar por productos en algunos establecimientos y para los más desprotegidos, se les llevará un apoyo en especie, es decir, la entrega de un mercado.



Aunque los recursos para las primeras 350.000 familias están garantizadas por parte del Distrito, hacen falta al menos 150.000 para completar el total de hogares pobres o en condición de vulnerabilidad. Para ello, se abrió una plataforma para hacer donaciones: www.bogotasolidariaencasa.gov.co.



"Aquí donamos a todo el mundo, todos los que qnos quieran apoyar donan en esa plataforma. Vamos a manejar todo por un solo canal de donación. Cada quien puede donar lo que quiera, todo es cariño", explicó la mandataria.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET