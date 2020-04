En imágenes: Así avanza la desinfección de Corabastos

César Melgarejo / EL TIEMPO

Las bodegas permanecerán cerradas y los brigadistas de limpieza no entrarán a ellas a ejercer su labor. La razón es que allí se encuentran almacenados los alimentos, que deben protegerse. Pero eso no quiere decir que no estén limpios, pues si han llegado a los almacenes de Corabastos es porque ya han pasado por un estricto proceso de limpieza y desinfección.