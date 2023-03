Para este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Bogotá, se podrán realizar diferentes actividades y participar en eventos para conmemorar este día.

Plaza de Bolívar

En la Plaza de Bolívar se realizará una instalación performativa, representada a través de un maniquí, que tendrá objetos relacionados con las labores no remuneradas de cuidado, con la relación de los hombres con el cuidado emocional y con las violencias de género.



Cada uno de estos elementos contará con una descripción de datos en etiquetas impresas. Adicionalmente, se proyectará video loop con información sobre los juegos y juguetes no sexistas, la miniserie 'Calma' y las master class del Cuidado; todas estas acciones se implementan en la escuela en cada una de sus intervenciones.



En otro espacio de la Plaza de Bolívar, participará un psicólogo de la línea Calma, desarrollando un juego de rol con las usuarias que asistan al espacio. Desde la orientación de la estrategia se estará invitando a las usuarias a participar de la actividad y el psicólogo se ubicará en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) para la atención de la llamada.

Biblored

En las bibliotecas y espacios de lectura conmemorarán este importante día, conozca la programación con más de 30 eventos gratuitos para el 8 y para todo el mes de marzo.

Exposición 'Los hilos de las luchas errantes'

Lanzamiento de esta exposición en la Casa de la Paz ‘La Trocha’ en la carrera 13 # 36 -37. Esta es la programación:



10 a.m. Lanzamiento Exposición.



11 a.m. Postales Sonoras. Colectivo Las Doñas.



11:30 a.m. Lanzamiento y conversatorio de la serie 'Rutas para Resonar.



Transformaciones Culturales para la Paz', en el pódcast Cultura en Bogotá. Este es un viaje sonoro por las experiencias, búsquedas y reflexiones de seis mujeres lideresas que desde su hacer cultural y comunitario aportan a la construcción de paz en Bogotá y su trabajo por la memoria, la pervivencia cultural y la reconciliación en los territorios.

Artistas

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la Subdirección de Gestión Artística y Cultural de la SCRD, por medio de su proyecto de Arte en Espacio Público y con el apoyo del Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público (Dadep), convocó la participación de ocho artistas urbanas quienes intervendrán, ocho eucoles ubicados en la avenida calle 19, entre carreras tercera y Séptima, haciendo alusión a los ocho derechos fundamentales de las mujeres.



La actividad artística se realizará entre 8 a.m. a 12 p.m. y estará en exhibición y disponible para la ciudadanía hasta el 21 de marzo.



Artistas:



Lady Katherin Mojica Franco, Daniela Parra (Estar), Venenus, Leidy Viviana Rayo (Era), Linda Ochoa (La de los mamarrachos), Manuela Venegas (Lurossi), María Fernanda (Moss), María Daniela Sandoval, Juliana Cubillos, (resonante)

Convocatoria de mujeres en la edición FILBo 2023:

Proyecto Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género, se articulará con la Feria Internacional del Libro de Bogotá (18 de abril al 2 de mayo) y la Cámara Colombiana del Libro para lanzar en los próximos días una convocatoria con el fin de seleccionar cuarenta mujeres del sector editorial, para que participen en las Jornadas Profesionales y en el espacio de co-exhibición en el Pabellón de la SCRD en FILBo 2023.



Por un lado, veinte de las mujeres seleccionadas participarán en las jornadas profesionales como ruedas de negocios y espacios comerciales. Por otra parte, las otras veinte seleccionadas podrán participar durante los días de la feria en un espacio de co-exhibición, donde podrán circular y comercializar sus productos y servicios, en el Pabellón de la Secretaría de Cultura.



Si está interesado en esta información, esté pendiente de los canales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para recibir más información próximamente.

Concierto para y por mujeres:

El viernes 10 de marzo, a las 4 p.m., la Orquesta Filarmónica de Bogotá llega a la localidad de La Candelaria, en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, con un concierto en el que las mujeres serán las protagonistas.



Será de la Filarmónica de Bogotá, junto a grandes invitadas, la solista Martha Liliana Bonilla - arpa, y la directora María Camila Barbosa, quienes interpretarán el 'Konzertstück' de Gabriel Pierné y la 'Sinfonía n.º 3 «Polaca»' de Tchaikovsky.



Entrada libre - Cl. 10 #6-27

Guía para la prevención de violencias basadas en género

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte presenta la Guía para la prevención de las violencias basadas en género para el sector artístico, creativo, cultural y patrimonial de Bogotá, con el propósito de que artistas, gestoras, gestores, creadoras y creadores exploren y dialoguen, desde el enfoque de género y bajo una cultura libre de violencias.



Fecha: 8 de marzo de 2023

Hora: durante todo el día

Lugar: Redes sociales SCRD

¡En la FUGA se la juegan por las mujeres!

Conversatorio

​

Llegue al Muelle de la FUGA y participe del conversatorio 'Identidad y Transfotografía' en Colombia con Gigliola Cáceres y Norman Gil.



Fecha: miércoles 8 de marzo de 2023

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: El Muelle de la FUGA. Calle 10 N° 3-16

Cine en la calle 10

Disfrute del séptimo arte en 'Cine en la calle 10' con la proyección del documental 'Identidad y Transfotografía' en Colombia: una genealogía de las prácticas fotográficas subalternas.



Fecha: miércoles 8 de marzo de 2023

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Frente a la FUGA. Calle 10 N° 3-16

Emprendimientos y espectáculos artísticos

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la FUGA acompañará el evento Candelarias por el trabajo digno y la eliminación de las violencias económicas. Se llevará a cabo feria de emprendimientos de mujeres productoras y emprendedoras y una franja artística.



Fecha: viernes 10 de marzo de 2023

Hora: de 12:00 m. a 5:00 p.m.

Lugar: Plazoleta de la Pola. Carrera 3 con calle 18

Hablando de violencias de género

FUGA en clave púrpura: “Alcemos la voz contra el sexismo cotidiano y las violencias de género”. Conversatorio sobre reivindicación en violencias de género



Fecha: jueves 16 de marzo de 2023

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: El Muelle de la FUGA. Calle 10 N° 3-16

Conmemoración en el Parque de los Periodistas

Acompáñanos en la conmemoración del Día Internacional de los derechos de las Mujeres, en alianza con el COLMYG de la Localidad de Santa Fe.



Fecha: viernes 17 de marzo de 2023

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m

Lugar: Parque de los periodistas. Carrera 4 con calle 17

Lugares de Bogotá se visten de morado

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se unirá a la campaña #BogotáSeLaJuegaPorLasMujeres, vistiendo diferentes lugares con la frase ‘Mujeres en la Jugada’ en el Movistar Arena, Salitre Mágico y las pantallas de El Campín.



Además, estará presente en la Plaza de Bolívar con un stand, en el que visitantes podrán conocer la estrategia Mujeres en la Jugada.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL DISTRITO