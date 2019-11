Vacían cuentas gracias a cómplices en bancos y empresas de telefonía

Hace aproximadamente dos años, algunos días después de volver de vacaciones, una familia notó que habían robado su apartamento, ubicado en un edificio residencial del barrio Rosales, en el norte de Bogotá.

Los delincuentes, cuidadosos, esculcaron cada rincón de la residencia, pero no desorganizaron nada. Se llevaron joyas, arte y siete cheques que estaban bien escondidos, todo sumaba unos 400 millones de pesos.

Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación que asumieron este caso terminaron por descubrir y desmantelar una poderosa red criminal dedicada a desfalcar cuentas bancarias de ciudadanos y empresas.



Quienes robaron el apartamento vendieron los siete cheques a esa estructura criminal que luego sería identificada como ‘Los del Gremio’. Ellos se encargaron de cobrar cuatro y endosaron los otros tres, sin embargo, en una oportuna reacción de las autoridades, se impidió el desembolso de estos últimos.



“Ubicamos a quienes cobraron los cheques, subimos las líneas telefónicas de ellos y los jalamos a unas declaraciones juramentadas que nos dieron. Uno de los ‘manes’ dijo que había un sujeto que los había reclutado, nos dio el número de él, lo interceptamos, y ahí se nos abrió la investigación”, empieza su relato uno de los agentes que lideró este operativo.



La banda ya había sido denunciada, en febrero pasado, por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, que documentó varios casos, el patrón de robo y tentáculos que llegaban a bancos y hasta a la Registraduría.



Cada vez se interceptaban más líneas telefónicas, se esclarecía el número de participantes, sus roles y las cuatro modalidades que usaban.



Una de ellas era estafar a personas naturales. Para cometer este ilícito el primer paso siempre era bloquear el celular de la víctima. Tenían contactos dentro de bancos y empresas de telefonía. Desde las entidades bancarias salía la primera información de las víctimas: nombres, documentos, movimientos de dinero, usuarios de sucursales virtuales, entre otras.

Para capturar a ‘Los del Gremio’ se hicieron 9 allanamientos, encontrando documentos, cartas de cobro falsas, entre otras. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Una vez identificaban a quién iban a estafar, un integrante de la banda llamaba a reportar la supuesta pérdida del celular. Y a la víctima, de repente, se le bloqueaba su teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, ya había otro delincuente cerca a una sede de la empresa de telefonía, quien, haciéndose pasar por el afectado y con una cédula falsa que fabricaba el propietario de una litografía del centro de la ciudad, reclamaba una nueva sim card.



En ese momento, los bandidos ya tenían acceso a todas las aplicaciones bancarias porque un aliado había suministrado el nombre del usuario de la sucursal virtual.



“En esa sim card están contenidos los datos y la información bancaria. Ellos descargaban las aplicaciones del banco en el celular, ponían el usuario y luego la opción de que olvidó la contraseña; ahí automáticamente les llegaba un mensaje de texto para desbloquearla”, precisó uno de los investigadores.



Finalmente, realizaban el retiro del dinero por cajero automático a través de token (retiro sin tarjeta) o hacían transferencias de saldos a otras cuentas.



Aunque después de dos años de investigaciones la Fiscalía capturó a 21 personas que integraban la banda’ Los del Gremio’, reconocieron que no es la única dedicada a esto, por lo que le advirtieron a la ciudadanía actuar de inmediato si su celular se desactiva de repente, bloqueando las tarjetas de sus bancos.



De hecho, EL TIEMPO conoció el reciente caso de Nelly Cecilia García, una mujer de 78 años a quien, bajo esta modalidad, le hurtaron $ 56’846.360 el pasado 5 de septiembre en Cali.

Descargaban las aplicaciones del banco en el celular, ponían el usuario y luego la opción de que olvidó la contraseña; ahí automáticamente les llegaba un mensaje de texto para desbloquearla

“El día 4 de septiembre, en la tarde, la pantalla de su celular mostró que no tenía salida ni entrada de llamadas y tampoco contaba con datos, lo que quería decir que la tarjeta SIM estaba deshabilitada. Debido a su avanzada edad, no entendía lo que pasaba, pues a veces las redes se caen. Así pasaron los días 5 y 6 de septiembre de 2019”, explicó un hijo de Nelly.



Hasta el momento, no ha logrado que la entidad bancaria o alguna autoridad le responda por su dinero.



Para el caso de la banda desarticulada en Bogotá y La Calera, la Fiscalía logró vincularla, en 22 meses, a 17 eventos criminales en los que fueron hurtados más de 688 millones de pesos, y se intentaron realizar operaciones fraudulentas por un valor superior a los $ 454 millones.

Estafa a empresas

Pero el robo de personas naturales es apenas una de las modalidades que usaban ‘Los del Gremio’ para cometer sus fechorías.



También desocupaban cuentas bancarias que pertenecían a empresas, fundaciones o cooperativas. Básicamente lo que hacían era falsificar cartas de autorización o poderes, con los que se daba vía libre para retirar dinero o hacer movimientos bancarios como transferencias a otras cuentas.



Esas cartas eran elaboradas con información que obtenían con sus contactos en los bancos y que detallaban saldos, firmas, sellos y logos de la empresa afectada, y eran presentadas en las entidades financieras por integrantes de la estructura criminal que se hacían pasar por mensajeros de la compañía afectada.



“Accedían ilegalmente a las líneas telefónicas de las entidades titulares de las cuentas a desfalcar y desviaban de manera ilegal la línea telefónica para que integrantes de la organización, suplantando a los verdaderos funcionarios de las empresas afectadas, validaran la información requerida por la entidad financiera para autorizar los movimientos de dinero”, explicaron en la Fiscalía.

Otras modalidades

Un estrategia criminal que usaban recurrentemente era la falsificación parcial de cheques hurtados por otras organizaciones, como en el caso de Rosales, para ser cobrados previa obtención de información de los propietarios de las chequeras, con el objeto de falsificar firmas, sellos, entre otros.



En uno de los hechos de este tipo que registraron los investigadores se destaca el ocurrido el 8 de febrero pasado en Unicentro, cuando intentaron cobrar siete cheques. Seis fueron exitosos; sin embargo, un funcionario de un banco notó que uno de ellos era falso y llamó a la Policía.



“Llamaron al CAI, capturan al man, pero por audios quedó toda la negociación que ellos hicieron con los policías, que primero pidieron 15 millones de pesos, pero que finalmente resultaron aceptando $ 500.000. Les consignaron la plata por un Efecty, dan el nombre de la persona a la que les tocaba consignarle, hacemos la verificación y es la mamá de uno de los policías que atendió el caso”, narró un funcionario de la Fiscalía.



Esos dos uniformados fueron capturados y están tras las rejas. Lo mismo ocurrió con otras 14 personas que están capturadas, entre ellos un funcionario de una empresa de telefonía. Dos más fueron cobijados con prisión domiciliaria; dos, con medidas no privativas, y uno más fue dejado en libertad.



Aunque no se pudo capturar a ningún empleado bancario, porque, según explicaron las autoridades, son los que más cuidan estas organizaciones, el caso avanza y esperan entregar más resultados en los próximos meses.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom