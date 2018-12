Que no le pase: así roban a jóvenes en centros comerciales 

Esta semana, cuatro jóvenes de 20, 19, 17 y 16 años fueron víctimas de hurto al interior del centro comercial Santafé. Este es el 'modus operandi' que están utilizando los amigos de lo ajeno en estos establecimientos.



Camilo* estaba con su hermano menor de edad, su novia y otra menor en el Centro Comercial Santafé. "Íbamos a ver películas en el cine del tercer piso", relata. Luego de comprar las boletas se fueron a dar vueltas mientras esperaban el inicio de la función.

"Nos fuimos para la plazoleta de comidas. De repente llegó un tipo a decirnos que si vendíamos marihuana", cuenta. Según Camilo, el sujeto de unos 28 a 30 años, se alejó de ellos ante la negativa de los tres jóvenes.



A los 20 minutos llegó otro sujeto. "El personaje empezó a decirnos que él era el que tenía el negocio de venta de estupefacientes en el centro comercial. Nos empezó a amenazar diciendo que le dijéramos la verdad sobre la supuesta droga", dice.



Los cuatro jóvenes, asustados, fueron manejados sicológicamente para desconfiar incluso de los celadores del centro comercial.



"Los tipos nos decían que tenían comprados a todos los celadores. Era muy raro, porque decían, ¿si ven esa celadora de allá? Ella está pendiente de ustedes y si dicen algo, les va a ir mal... Y la celadora nos observaba constantemente. Empezamos a desconfiar de todo el mundo".



Luego de intimidarlos, los sujetos escogieron a una de las víctimas para separarla del grupo. "Cogieron a mi hermano, porque se veía menor y más vulnerable. Le dijeron que él se tenía que quedar con ellos y los demás teníamos que irnos al tercer piso. Pero yo les dije que no, que me quedaba yo", cuenta Camilo.



"Mi novia, la hermana y mi hermano salieron para el tercer piso. Pero antes los tipos les hicieron pasarme sus celulares. Nos preguntaron que si teníamos plata, sí teníamos pero les dijimos que no teníamos nada más".



Al separarlos, uno de los bandidos amenazó a Camilo y le dijo que tenía que pasarle los celulares, como una 'prueba de confianza'. Y que después iría al tercer piso a buscarlo.



"Yo sabía que él se iba a robar los celulares, pero yo no podía decirle a nadie porque el tipo me hizo perder la confianza en todo el mundo. Cuando llegué a donde estaban los demás, todos estaban muy asustados... Al tiempo salimos del centro comercial a poner el denuncio".



Dos iPhone y dos Samsung fueron el 'producido' de los bandidos. Según Camilo, el centro comercial ya tiene identificados a los sujetos por grabaciones con cámaras de seguridad.



"Nos reunimos con directivos del centro comercial y nos mostraron las imágenes. Nos dicen que no se hacen responsables por lo que perdimos, pero que nos van a brindar acompañamiento judicial. Otras personas nos han dicho que esa modalidad la están usando mucho, sobre todo con personas jóvenes, así como nosotros. Incluso han sacado de los establecimientos a sus víctimas, lo que es peor", cuenta.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA