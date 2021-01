La guía definitiva: 10 claves para entender las medidas en Bogotá

Las cosas se complican para Bogotá. En los próximos días habrá toque de queda, cuarentena estricta, cuarentena por localidades, pico y cédula, pico y placa y toda una serie de cuidados que, por su diversidad, no siempre son fáciles de entender ni de tener en mente.



EL TIEMPO le ofrece un decálogo para que usted comprenda cómo funcionan las medidas en la ciudad.

(Le puede interesar: Bogotá tendrá nueva cuarentena general el próximo fin de semana)

1. ¿Aún hay toque de queda en Bogotá?

Sí. Todo Bogotá estará en toque de queda nocturno hasta el 16 de enero.



Para mayor claridad, los horarios de toque de queda serían así:



Comienza el martes 12 de enero a las 8 p. m. y termina el miércoles 13 de enero a las 5 a. m.



Comienza el miércoles 13 de enero a las 8 p. m. y termina el jueves 14 de enero a las 5 a. m.



Comienza el jueves 14 de enero a las 8 p. m. y termina el viernes 15 de enero a las 5 a. m.



Comienza el viernes 15 de enero a las 8 p. m. y termina el sábado 16 de enero a las 5 a. m.



Comienza el sábado 16 de enero a las 8 p. m. y termina el sábado 16 de enero a las 11:59 p. m.



TransMilenio operará en su horario habitual para prestar servicio a quienes estén exceptuados de la medida.



(Le puede interesar: Este es el cronograma de vacunación para el 2021)

2. ¿Qué medidas hay para este fin de semana?

Desde las 8 p. m. de este viernes 15 de enero hasta las 4 a. m. del lunes 18 de enero habrá cuarentena estricta en todo Bogotá. Es decir, es una cuarentena 'de corrido', bastante similar a la que se vivió el pasado puente de Reyes.



Mientras esté vigente esa cuarentena estricta, usted podrá salir a:



- Abastecerse de productos esenciales y medicamentos. Debe hacerlo una sola persona por grupo familiar.



- Sacar a las mascotas, en un lapso no superior a 20 minutos. Debe hacerlo una sola persona por grupo familiar.



- Trabajar, si usted se desempeña en prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud.



- Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años,

dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables y de animales.



- Trabajar, si usted se desempeña en orden público, seguridad general y atención sanitaria.



- Atender alguna emergencia o caso de fuerza mayor.



- Hacer actividad física por un lapso máximo de una hora al día (más abajo explicamos en detalle la norma).



Además, usted podrá desplazarse por razones de trabajo si su empleo se encuentra en las excepciones que se han manejado en situaciones similares anteriores (para darse una guía puede revisar el decreto 10 de 2021)

3. Si estoy de viaje, ¿puedo salir o entrar a Bogotá?

Sí. La alcaldesa Claudia López aclaró que, pese a que habrá cuarentena estricta este fin semana, eso "no quiere decir que quien necesite salir de la ciudad porque va a otro lugar o que quien venga de otra región de Colombia hacia Bogotá no pueda entrar".



Es decir, usted puede entrar y salir de la ciudad. Pero hay una condición, "quien ingrese a la ciudad debe ir directamente a su lugar de residencia y guardar la cuarentena general", indicó López.

4. ¿Se puede viajar por Cundinamarca?

Técnicamente no hay restricción por las carreteras departamentales ni nacionales. Sin embargo, recuerde que Cundinamarca seguirá con toque de queda entre las 8 p. m. y 5 a. m.: esto aplica para los 116 municipios.



Además, en el departamento habrá restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes y pico y cédula.



Por lo tanto, la recomendación es que si va en camino a Cundinamarca, procure llegar al municipio antes del toque de queda. Además, sepa que, una vez en el territorio, usted debe acatar las medidas.

Soacha. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Lea: Restricciones en Cundinamarca se mantendrán hasta el 16 de enero)

5. ¿Cómo están programados los ciclos de cuarentenas por localidades?

A la fecha, así quedaron los cronogramas de cuarentenas por localidades:



Hasta el lunes 18 de enero a las 4 a. m.: Suba, Engativá, Usaquén y Teusaquillo.



Desde el 12 de enero hasta el jueves 21 de enero a las 11:59 p. m.: Kennedy y Fontibón.



Desde el lunes 18 de enero hasta el jueves 28 de enero a las 11:59 p. m.: Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Usme.



Si usted quiere recordar cómo funciona una cuarentena por localidades y qué medidas rigen, haga clic aquí.

San Cristóbal se prepara para entrar en cuarentena. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

6. ¿Hay ley seca?

Sí. Habrá restricción a la venta y consumo de licor en establecimientos comerciales y sitios públicos o abiertos al público.



Como indicó López, será una "ley seca nocturna" que irá hasta el 28 de enero.



(Lea también: 'Las empresas que venden vacunas exigen acuerdo de confidencialidad')

7. ¿Aún hay pico y placa y pico y cédula?

Sí. El pico y cédula regirá hasta el 28 de enero y funcionará así:



Las personas cuyas cédulas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán ingresar a establecimientos de comercio ni para trámites en los días pares, y los que tengan cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán hacerlo en los días impares.



Están exceptuados los trámites que requieran presencia de dos personas, quienes apoyen en cuidado y personal de salud. No rige para ingresar a hoteles ni a restaurantes.



También habrá pico y placa todo el mes. Continúa bajo el cronograma de lunes a viernes.

(Para seguir leyendo: Tome nota: así será el pico y placa en lo que resta de enero en Bogotá)

8. En medio de la cuarentena estricta y en las cuarentenas por localidades, ¿puedo salir a hacer ejercicio?

Sí. Si usted está en cuarentena estricta o en cuarentena por localidades, tenga en cuenta que puede hacer actividad física, pero siguiendo estas reglas.



- Hacer actividad física individual. Evite las actividades en grupo y las aglomeraciones.



- Hacerlo por un periodo máximo de una hora y al aire libre.

​

​- Los niños y adolescentes deben estar acompañados por un adulto cuidador. Pero, ojo, solo puede haber máximo tres niños por cuidador.



- Use de manera adecuada el tapabocas.



- Evite usar los gimnasios instalados en parques y los módulos de juegos infantiles.



Siga las redes del IDRD para informarse sobre cambios en la ciclovía y acceso a parques.

Hay reglas para la actividad deportiva. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Para seguir leyendo: Bogotá analizará la compra de vacunas contra el covid-19)

9. ¿Qué pasa en las localidades donde no hay cuarentena?

Si usted, la próxima semana, no está en una localidad con cuarentena, podrá movilizarse libremente, pero con las precauciones necesarias.



En las localidades sin cuarentena podrá funcionar el comercio no esencial y los restaurantes podrán atender con servicio a la mesa.

(Además: ¿Qué pasará con colegios privados?: Secretaría de Educación responde)

10. ¿Puedo hacer reuniones familiares y de amigos?

La Alcaldía de Bogotá recomendó que, por lo que resta de enero, "se eviten los encuentros sociales o familiares más allá del ciclo estrecho con el que usted convive".



"De los 6.000 brotes que hemos identificado, 5.000 son entre familias ampliadas. Se están infectando entre familias, entre personas que no conviven y hacen encuentros", aseguró la alcaldesa Claudia López.

Y si quisiera tener aún más claridad sobre el funcionamiento, sepa que este jueves se expedirá el decreto que incluirá todos los detalles de las medidas.

BOGOTÁ