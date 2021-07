¿Cómo sé si estoy priorizado para recibir dosis contra el covid-19?

Uno de los requisitos para acceder a las dosis de vacuna contra covid-19 es estar registrado como población priorizada en la plataforma web de 'Mi Vacuna' del Ministerio de Salud.

De esta manera, los ciudadanos que se encuentren priorizados en la plataforma podrán acercarse a los diferentes puntos de vacunación gratuitos del Distrito o a sus respectivas EPS para ser inmunizados.

Estos son los pasos:

1. El primer paso es ingresar a la página web de 'Mi Vacuna', el link es https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/.

Luego de ingresar al enlace deberá aparecer la opción 'Me informo', que es la página de inicio de la plataforma en la que encontrará información relacionada con el Plan Nacional de Vacunación, los criterios de priorización y decretos expedidos, así como con la opción de descargar y diligenciar el consentimiento informado, documento que debe ser entregado en el lugar de la vacunación. En la parte inferior de la página deberá dar clic al botón azul que dice 'consultar mi priorización', como se observa en la siguiente imagen: Mi Vacuna



2. Diligencie los datos personales en la opción 'Consulto mi etapa de priorización'. Una vez se ingresa a la opción anterior de 'consultar mi priorización', deberá aparecer la sección dos de la página titulada como 'Me consulto', en la que podrá ingresar sus datos personales como tipo de documento, número de cédula y fecha de expedición de la misma, así como digitar las letras de verificación que aparecen en el recuadro de la imagen inferior. Luego deberá dar clic en la opción ingresar.





3. Ingrese el nombre del departamento y municipio de residencia. En esta opción deberá ingresar el nombre del municipio y departamento de residencia y luego dar clic en la opción 'continuar'. Allí aparece la pregunta de confirmación de si usted ya fue vacunado o no en el exterior. Deberá seleccionar el botón azul (vacunado en el extranjero) o botón rojo (No vacunado en el extranjero), según sea el caso, y luego aparecerá el estado de su priorización en 'Mi Vacuna' y si requiere o no postularse.



4. Postulación para la vacunación

Si aún no se encuentra priorizado en 'Mi Vacuna' y considera que se debe ser incluido en las etapas actuales de vacunación, podrá dar clic en el botón que dice 'Me postulo', allí deberá diligenciar los campos que exige la plataforma con información como: fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.

Luego deberá marcar los criterios de clasificación que muestra el sistema, en caso de que cumpla con todos, autorizar el uso de los datos para que luego puedan contactarse con usted y dar clic en el botón 'Registrar postulación' para finalizar con el registro.

