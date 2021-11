Reaparecen los pincha llantas en el Minuto de Dios, con calle 80

Residentes y comerciantes del sector del Minuto de Dios aseguran que están cansados de la inseguridad que se registra por culpa de personas que pinchan las llantas de los vehículos que a diario circulan por la calle 80 en sentido occidente-oriente.



(Le puede interesar: Caen atracadores que se hacían pasar por domiciliarios)



Durante meses realizaron denuncias, y las autoridades iniciaron un proceso de seguimiento que llevó a clausurar uno de los lugares relacionados y establecer el modo de operar de estos delincuentes, que consistiría en tirar los llamados ‘pitos’, los cuales son tubos de aluminio con una punta que perfora las llantas.

En grabaciones hechas por ciudadanos se puede observar a dos hombres que llevan overol de color azul y una chaqueta oscura, se acercan a los vehículos con paquetes de dulces o alguna mercancía para vender y, una vez identifican a la víctima, lanzan los taches debajo de la llanta. A los pocos minutos, los conductores, al encontrarse varados, se dirigen a los montallantas más cercanos para que reparen el neumático.



“Es terrible. Nosotros reportamos esa situación con la Policía. Los tipos llegaban, se hacían los locos, tiraban los taches, y los carros que transitaban por ahí terminaban pinchados”, afirma Olga Cuéllar, residente del sector y miembro de la junta de acción comunal de Minuto de Dios.



(Lea: Comenzó la tradicional feria navideña de San Victorino en Bogotá)



Al parecer, algunos dueños de talleres de montallantas les pagaban a vendedores ambulantes, recicladores y habitantes de la calle para pinchar los vehículos y conseguir clientes, a los que les cobran entre 25.000 y 30.000 pesos por reparar la llanta o poner un parche.



“Sobre la avenida había tipos que mientras ofrecían dulces tiraban taches para que los carros que pasaran por ahí se pincharan y tuvieran que mandarlos a arreglar en el montallantas de allí de la esquina”, dice Dora Gutiérrez, comerciante del sector.

Hasta este taller de montallantas llegaban los vehículos para ser reparados. Actualmente se encuentra clausurado. Foto: Archivo personal. El sello de cierre fue puesto por la Policía, luego de meses de seguimiento del caso. Foto: Archivo personal.

Ella se refiere a un taller de montallantas ubicado en la transversal 77 con calle 80 que actualmente se encuentra cerrado, porque fue clausurado por la Policía el pasado 6 de noviembre. En el sello puesto en la puerta del establecimiento se puede leer que este sitio fue cerrado por irregularidades en el servicio.



(También: La Piscina: el club nocturno en Bogotá que cerró por extinción de dominio)



“Efectivamente, se pudo identificar que sujetos ponían objetos en la vía para desinflar y causarles daño a las llantas de los vehículos que se movilizan por el sector (...). Las víctimas principalmente eran personas de la tercera edad que conducían vehículos de media o alta gama”, señala Camilo Andrés Peña, comandante del cuadrante La Serena.



Ciudadanos del sector y conductores denunciaron esta situación con las autoridades. En redes sociales compartieron videos e imágenes que registraban el actuar delictivo de los individuos. Por ejemplo, 'Bogotá Capital Cars' publicó un video que mostraba esta escena en la que carros pinchados estaban parqueados al frente de los montallantas de la zona, y trabajadores reparaban y ponían parches a los neumáticos.

Los sujetos tiraban los

‘pitos’ cerca de los carros, y luego se alejaban y esperaban a que llevaran el carro al montallantas. Por cada carro que lograran pinchar les pagaban. FACEBOOK

TWITTER

(Además: Policía que pateó puesto informal fue retirado de su cargo)



Gracias a las denuncias presentadas, las autoridades iniciaron el proceso de seguimiento del caso durante tres meses. Y se puedo establecer que había una relación entre los sujetos que instalaban estos elementos punzantes y los operarios de montallantas del sector.



“Los sujetos tiraban los ‘pitos’ cerca de los carros, y luego se alejaban y esperaban a que llevaran el carro al montallantas. Por cada carro que lograran pinchar, les pagaban entre 8.000 y 10.000 pesos. Es un negocio redondo”, explica Gutiérrez, y asegura, además, que con el cierre del montallantas la inseguridad no ha cesado y aún se ven personas que merodean cerca de los vehículos. “La Policía cerró el montallantas, y como por dos o tres semanas no se veían tantas personas por ahí. Pero de unas semanas para acá hemos vuelto a ver tipos que se parquean en las esquinas y los andenes”, advierte.



Por su parte, Esteban Sánchez, dueño de una tienda de bicicletas en el sector, asegura que la inseguridad no solo tiene que ver con los llamados pinchallantas y que “hay recicladores que llevan cosas en las zorras como bicicletas robadas, y motos que se la pasan por el Jumbo de la 80 mirando a ver a quién cazan”.



Las autoridades de la zona confirmaron que se encuentran realizando patrullajes por el sector y que, a través del frente de seguridad de la UPZ número 29, los ciudadanos pueden reportar cualquier situación irregular.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Síganos en: @BogotaET

Para seguir leyendo

El Museo de la Ciudad Autoconstruida abre sus puertas en el sur de Bogotá

Las cicatrices de la pandemia: cuando el miedo destruye

Llegarán más vacunas de Pfizer a Bogotá, pero no serán para primeras dosis