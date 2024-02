Así ocurrió la desaparición del niño Dilan Santiago, en Usme: familiares piden apoyo

"Las autoridades están al tanto del caso, pero no dan con quién lo tiene, ni el rastro del niño", expresó a EL TIEMPO la mamá de Dilan Santiago, el menor de dos años que desapareció en la tarde del pasado martes 6 de febrero en la localidad de Usme, en el suroriente de Bogotá.



La preocupación de la familia del niño se incrementa con cada minuto que pasa y no tienen información acerca de dónde pueda estar. La madre no puede creer que ya han transcurrido tres días desde la última vez que vio a su pequeño Dilan.

Según comentó a este diario, Derly Yulieth, la mamá del niño, ese día transcurría con normalidad y llevaban a cabo sus tareas diarias, por lo que no entiende cómo ocurrió la desaparición.



"Yo lo dejé un momentico en la cocina y fui y traje una leña, puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba", expresó la madre sobre lo ocurrido esa tarde.



En ese momento ella se encontraba sola con el niño en la finca ubicada en la vereda Curubital, y no había nadie más en la vivienda. Además, la casa vecina más cercana "queda a media hora caminando".

No hubo nada inusual o raro durante la jornada, lo único fue que "los perros latieron por la mañana", pero la madre no puso mucha atención.



"Yo no les puse mucho cuidado y seguí normal con el niño. A las 12 le di almuercito y lo organicé y ya después de la 1 y media le dije 'amor quédese un momentico acá yo traigo una leña', y lo dejé en la motico, porque él tiene una motico de esas de juguete. Lo dejé ahí y ya cuando vine mi niño no estaba por ningún lado, salí y lo busqué y no lo vi por ningún lado. Estuve dos horas buscándolo en la finca y nada, nadie me daba razón tampoco", añadió a este diario.

Las autoridades desplegaron un operativo para encontrar al menor de edad. Foto: Suministrada

La desaparición fue puesta en conocimiento de las autoridades, quienes han hecho labores de búsqueda en la zona sin resultados positivos.



Otros familiares, como el padre del menor, han afirmado que no se lo llevaron de la finca.



"El papá niega que él lo tenga y estamos averiguando porque no hay ninguna información", dice Derly.

La denuncia sobre su desaparición fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, según dicen sus familiares.



En caso de ver al pequeño, piden a la ciudadanía en Bogotá o sus alrededores, ponerse en contacto con la Policía para notificar de su posible encuentro.

