Así les fue a los concejales de Bogotá en este periodo

Tres concejales de la Alianza Verde, dos del Centro Democrático, dos del Polo Democrático, uno del Partido Liberal, otro de Cambio Radical y uno más de Colombia Justa Libres ocupan los diez primeros lugares en la tabla de calificación que hizo el programa Bogotá Cómo Vamos, tras evaluar el período comprendido entre enero de 2016 y junio de 2019.

Este seguimiento corresponde a una metodología que valora con el 45 por ciento el control político, 30 por ciento la actividad normativa, 15 por ciento el quorum y la permanencia en los debates, y 10 por ciento la participación.

Así las cosas, con una calificación de 82,06, el primer puesto en la general fue para Diego Fernando Devia del Centro Democrático, seguido con el 81,78 para Emel Rojas Castillo del partido Colombia Justa Libres que ocupó la segunda casilla. El tercer lugar fue para Diego Molano Aponte, también del Centro Democrático, con 80,24. El cuarto puesto lo ocupó José David Castellanos de Cambio Radical con 79,32 y el quinto fue Celio Nieves del Polo con 79,17.

De otro lado, como se ve en la tabla, los cuatro últimos lugares son miembros del partido Cambio Radical. La calificación más baja fue la del concejal Jorge Lozada Valderrama, con 50,48. César García obtuvo el 51,6, Roberto Hinestrosa sacó 54,56 y Julio César Acosta, 57,13, según el informe.

Ómar Oróstegui Restrepo, director del programa BCV, dijo que este concejo “tuvo mejores promedios que el concejo pasado, trabajó mucho más y vemos que ningún concejal tuvo un desempeño bajo; ninguno se raja. Hay algunos que tienen desempeño destacado u otros, desempeño promedio”, precisó.

Entre enero de 2016 y junio de 2019, se realizaron 978 sesiones de las cuales 314 fueron plenarias; 202, sesiones de la comisión del Plan; 232, de Gobierno, y 230, de Hacienda. En ese seguimiento y monitoreo que se hace como ejercicio ciudadano se estableció que fueron 3.605 horas y 13 minutos de trabajo.

Según las cifras, el 51 por ciento de la agenda de control político fue de movilidad y transporte, seguridad y convivencia, pobreza y vulnerabilidad, salud y gestión pública. “Y llama la atención que es un concejo en donde prácticamente todos los partidos políticos estuvieron ubicados en el top 10. Fue un concejo heterogéneo y conectado con las problemáticas de la ciudad”, precisó el experto.

Algunos debates para destacar fueron el metro, TransMilenio, las tarifas del SITP, el nuevo modelo de atención en salud y el estado financiero de la EPS Capital Salud, y los temas de mujer. También, las finanzas de la Eaab, las basuras y el relleno sanitario de Doña Juana.

Se creó la Secretaría de la Seguridad, Justicia y Convivencia, la reforma de la Secretaría Jurídica, la aprobación de las vigencias futuras para salud, metro, el cobro de valorización, el cupo de endeudamiento para la empresa metro y para la Eaab, y en general fue un concejo que apoyó iniciativas claves que presentó la administración distrital.

Calificación en el primer semestre de 2019

En la evaluación del semestre de 2019, el primer lugar fue para el concejal de Colombia Justa Libres, Emel Rojas Castillo, que alcanzó una calificación de 87,03, convirtiéndose en el mejor de este período. En el segundo puesto, otro que se destaca es José David Castellanos, de Cambio Radical.



El tercer puesto es para el concejal Manuel José Sarmiento, del Polo Democrático. El cuarto puesto lo ocupa la concejal de la Alianza Verde María Fernanda Rojas. Y en el quinto lugar está otro miembro de la oposición, Álvaro Argote Muñoz.



Los concejales que decidieron no lanzarse y buscar nuevos caminos, algunos de ellos con intención de ir más adelante al Senado y Cámara, o entrar al Gobierno nacional, son Diego Fernando Devia, Diego Molano Aponte y Daniel Palacios, del Centro Democrático; Roberto Hinestrosa, José David Castellanos, Jorge Lozada Valderrama y Julio César Acosta, de Cambio Radical; Nelly Patricia Mosquera y Ricardo Correa, de ‘la U’; Hosman Martínez, de la Alianza Verde; Luz Mireya Camelo, del Mira, y también se retira el independiente Juan Carlos Flórez, de la ASI.



Los otros 32 sí van tras la reelección para un nuevo período. No hay que olvidar casos como el de Ángela Garzón, quien se lanzó como candidata a la alcaldía por el CD, pero que en el camino su partido le quitó el respaldo, lo que desembocó en su retiro de la contienda electoral y del Concejo. Otro que no va más es Hollman Morris, quien como concejal está en campaña a la alcaldía con la Colombia Humana y Mais.



Falta mencionar el caso de Venus Albeiro Silva, quien era del Polo, pero que terminó partiendo cobijas por diferencias políticas y no pudo ser evaluado por BCV, y se encuentra limitado a presentar proposiciones y, por lo tanto, no cumple con el 45 % de la evaluación.

REDACCIÓN BOGOTÁ