Así identificaron a los 25 vándalos más buscados de Bogotá

A través de las imágenes de más de 500 cámaras de seguridad y otras labores investigativas en las zonas donde se registraron los brotes de violencia más intensos en la ciudad en medio del paro nacional, hombres de la Sijín de la Policía de Bogotá lograron identificar a 25 personas que participaron en hechos de vandalismo en varias de las jornadas que se han vivido desde el pasado mes de abril.

Para lograr esto, se conformó un cuerpo élite de seguimiento a hechos de vandalismo que tuvo que revisar más de 3.200 horas de grabación, que permitieron elaborar el cartel con el rostro de estos presuntos delincuentes, por los que se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información que permita su identificación y captura. Hasta el momento se tienen sus caras, pero no los nombres.



“Hemos abierto 10 investigaciones contra aquellas personas que vienen desarrollando estos eventos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”, expresó en medio de una rueda de prensa el comandante de la Policía de Bogotá, el brigadier general Eliécer Camacho, quien agregó que se cuenta con 552 denuncias por atentados a la integridad de policías y más de 1.100 por ataques al transporte masivo, comercio y funcionarios públicos.



Por hechos de violencia en medio de movilizaciones, el sistema troncal de TransMilenio reporta que de un total de 2.347 buses articulados que tienen, 1.100 han tenido algún tipo de afectación y uno fue incinerado. Además, de los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP (azules), 665 han resultado con daños y seis han sido reducidos a cenizas. Por estas y otras afectaciones, el monto estimado de daños con corte al 11 de julio es de 21.984 millones de pesos, aproximadamente.



En uno de sus primeros actos públicos como nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, el exviceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto explicó que la publicación del rostro de estos 25 vándalos hace parte de las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y la convivencia de los bogotanos.



“Mientras haya un crimen, un hurto, un asesinato, no podemos cantar victoria, en Bogotá los únicos enemigos que existen son los delincuentes, que son los peores enemigos de las protestas legítimas, por esta razón presentamos este cartel de las personas señaladas de cometer actos vandálicos en el marco de la protesta social”, manifestó el funcionario.



Fernández añadió que la administración de la alcaldesa Claudia López garantiza la protesta pacífica, pero que una cosa es eso y otra, el vandalismo y la violencia.

“El cuidado de la vida y de la integridad de los bogotanos será siempre una prioridad”, señaló.



Además del incentivo de los 10 millones de pesos por información relevante, las autoridades también acuden a la solidaridad de la ciudadanía para encontrar a estos hombres y mujeres. Por eso publicaron el número celular 3057698178 y el correo mebog.sijin-armar@policia.gov.co para entregar los aportes a través de estos canales.



“Esperamos la solidaridad de los ciudadanos para que logremos encontrarlos y que no haya más estos hechos, que no estemos justificando actividades delincuenciales considerando que hacen parte de la protesta social”, aclaró el comandante de la Metropolitana.



En el cartel hay tres mujeres y el resto son hombres, en su gran mayoría jóvenes. No se descarta que en los próximos días aparezcan más implicados en hechos delictivos en medio de jornadas de protestas en la capital del país.



