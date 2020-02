Así funcionarían y cargarían los buses eléctricos en Bogotá

Mucho ha sonado que Bogotá se convertirá en la ciudad con más buses eléctricos de América Latina. Y el sueño comenzará en septiembre, cuando empiecen a entrar los 483 buses que reemplazarán a los viejos provisionales del SITP.

Pero poco se ha hablado del reto que supondrá en términos de carga, infraestructura y operación. EL TIEMPO conversó con Carlos Mario Restrepo, gerente de Enel X (Colombia), la multinacional encargada de proveer esta parte del servicio.



¿Cómo será la carga?



Cargarlos requiere de una infraestructura especial. Vamos a tener 242 cargadores en cuatro patios: dos en Fontibón, uno en Usme y otro en Suba. La recarga se hará entre las 10 p. m. y las 4 a. m., y el proceso demora unas cuatro horas o, por carga rápida, unas dos horas.



¿Pero se cargan al 100 %?



Se hace al 80 por ciento, porque es un sistema inteligente. Cuando el bus va en bajada o frena genera nueva carga, por lo que no hay que ‘tanquearlo’ al 100 por ciento de electricidad.



¿Qué pasa si un bus falla?



La carga está hecha para que el carro no tenga que cargar otra vez. Pero si algo sucede y se frena en la operación, no es que tengamos un sistema de carga portátil para desvararlo. En ese caso, es más práctica una grúa.



En otros países se hicieron pruebas antes de ingresar flotas eléctricas. ¿Aquí cómo se hizo?



Un carro eléctrico es básicamente una batería con cuatro ruedas, eso no tiene mucho misterio. En nuestro caso, hicimos la prueba con un articulado de TransMilenio eléctrico durante un año. BYD diseñó el prototipo, fue el primer bus articulado eléctrico piso alto del mundo. Lo tuvimos un año con las rutas más duras, con las mayores pendientes y se comportó perfectamente.



¿Es posible tener buses de TransMilenio eléctricos?



Son prototipos. Nosotros usamos ese articulado y, hace poco, BYD construyó el primer biarticulado. En una futura licitación, quizá, pueda entrar a jugar el troncal eléctrico.



¿Cuál es el futuro para Bogotá en electromovilidad?



La flota del SITP abrió una puerta. Ahora la continuidad depende de la voluntad política, pero creemos que la hay.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET