La Terminal de Transporte de Bogotá anunció la llegada de la segunda zona de la estrategia Zona de Parqueo Pago, la cual se extenderá desde la calle 72 hasta la calle 100, entre la Carrera 7.ª y la autopista Norte.



Esta es la nueva zona. Foto: Terminal de Transporte

El horario será de lunes a viernes entre las 8:30 a.m. y las 10 p.m. y sábados de 10 a.m. a 10 p.m. “Seguimos avanzando en la puesta en marcha de las Zonas de Parqueo Pago, un proyecto que suma a la recuperación del espacio público y que se articula con otras iniciativas que desarrolla la Secretaría de Movilidad en la ciudad”, indicó Ana María Zambrano Duque, Gerente Terminal de Transporte de Bogotá.



Para la segunda área, los automóviles pagarán una tarifa de 2.600 pesos por fracción de 30 minutos, si el tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de las dos horas, pagarán 4.000 pesos por fracción de 30 minutos.



En el caso de las motos, la tarifa es de 1.800 pesos por fracción de 30 minutos, si el tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de las dos horas, la tarifa es de 2.800 pesos por fracción de 30 minutos.



"Estas tarifas diferenciales responden a ese propósito de proveer una solución de movilidad que permita una amplia rotación de usuarios en las Zonas de Parqueo Pago, evitando que los vehículos se estacionen largos períodos de tiempo", explicó la terminal.



Producto de los diálogos con la comunidad y los usuarios, la Terminal identificó la necesidad de actualizar la señal de tránsito con respecto al área 1. En ese sentido, para la segunda área se incluirá información adicional sobre el pago anticipado, resolución de tarifas, valores de cepo y página web.



De acuerdo con el operador, desde la entrada en operación de las Zonas de Parqueo Pago en noviembre de 2021, se han registrado más de 100.000 usuarios.



“Ha sido muy satisfactorio observar la respuesta positiva de los usuarios frente a una oferta de estacionamiento autorizada que se suma a ese propósito de ordenar el espacio público en beneficio de todos los ciudadanos. Los comerciantes resaltan los beneficios que ha traído para ellos el proyecto, puesto que sus clientes pueden disponer de una oferta de estacionamiento cercana a sus establecimientos”, agregó Zambrano.

REDACCIÓN BOGOTÁ

