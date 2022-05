El lunes 9 de mayo, de 8:30 a 10:30 a. m., se realizó en el teatro Jorge Eliécer Gaitán la primera jornada de carnetización para vendedores informales de la localidad de Santa Fe. El evento se llevó a cabo por la alcaldía del sector y con información del Instituto Para la Economía Social (Ipes).



La entrega de estos carnés corresponde a la resolución 036 del 5 de mayo del 2022, en la que se establece que todos aquellos vendedores ambulantes de la localidad de Santa Fe que estén incluídos en el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), recibirán una identificación con la que se pretende organizar a estos comerciantes y aprovechar el espacio público.



La medida busca organizar el comercio y combatir las mafias que cobran por el uso de los espacios públicos en el centro de Bogotá, pues hay personas que cobra entre 5.000 y 10.000 entre semana y los días de fin de semana el precio aumenta hasta los 15.000 o 20.000 pesos, según informó Citytv, el canal de la Casa Editorial El Tiempo.



Durante la primera jornada de carnetización se alcanzaron a entregar 124 documentos. Se estima que durante esta etapa inicial se logren alcanzar a más de 260 vendedores informales de la carrera séptima.



Asimismo, Diego Fernando Herrera, Alcalde De Santa Fe, afirmó que las jornadas de carnetización no tienen una fecha de terminación, por el contrario, “La carnetización hacia adelante será un proceso instituido; a medida que vayan solicitando el Registro Individual de Vendedores Informales o que vayamos llegando a los sectores en donde necesitamos hacer organización, iremos emitiendo el carné para las personas que ya tenemos en las bases de datos y caracterizadas” aseguró el funcionario.

Cabe aclarar que la carnetización de los vendedores informales está pactada desde el 2021, con el acuerdo distrital 812, en el que, además de buscar proteger los derechos básicos de los vendedores informales de la ciudad, se planteó llegar a un acuerdo para “proteger, reglamentar y controlar el uso y aprovechamiento del espacio público del Distrito Capital”, según expresa el documento del acuerdo.

Los acuerdos

Después de unas mesas de diálogo entre la alcaldía local de Santa Fe, el Ipes y los vendedores, se llegaron a ocho acuerdos que los comerciantes se comprometieron a cumplir. Por ejemplo, tendrán una horario de funcionamiento de domingo a domingo entre 8 a. m. y 6 p. m. y sólo podrán ocupar un espacio de 1,50 x 1,50 metros.



Además, acordaron respetar la circulación peatonal y vehicular, no contaminar el espacio público de ninguna forma, no cobrar ni negociar el uso de las áreas de trabajo, no usar menores de edad para el desarrollo de sus actividades, entre otras.



Sin embargo, el alcalde de Santa Fe afirma que esta medida no solo trae exigencias para los vendedores, sino que también se benefician en que “ el mayor beneficio de la carnetización es poder organizar el espacio público en la carrera séptima y quedarnos con los vendedores informales caracterizados, que el Ipes ha identificado como la población vulnerable que deriva el mínimo vital de estas actividades ”.



Herrera afirma que no es un proceso obligatorio, sino que se realiza de acuerdo se vayan acercando los interesados en realizar la carnetización, sin embargo recuerda que “si no se carnetizan, no podrán trabajar en los sectores que empezamos a organizar “, es decir que solamente aquellos que estén incluidos en el sistema estarán autorizados para trabajar en el corredor vial de la séptima.

Así funcionará el carné

El carné con el que los vendedores informales serán identificados tendrán una vigencia de dos años y para renovarlos cada vendedor debe acercarse a la Alcaldía Local de Santa Fe y realizar el trámite.



En la misma resolución 036 se establece que este documento estará compuesto de la siguiente forma; fotografía 3x4 del titular, nombre del vendedor, número de cédula de ciudadanía, número de registro en el RIVI y un código QR para mantener un control sobre la presencia de vendedores autorizados sobre el corredor vial de la séptima.



La carnetización hace parte de la estrategia de “pactos” que ha sido dirigida por el Ipes y que busca “acordar y fijar parámetros para la organización de las actividades de aprovechamiento económico, proporcionalidad y razonabilidad exigidos en las políticas públicas para la recuperación del espacio público”.



Asimismo, Herrera explica que el proceso de carnetización inicia con información del Ipes; cuando la entidad ya tiene la solicitud de RIVI, va a verificar que la persona tenga, efectivamente, su lugar de trabajo en donde informa y "luego hace un estudio socioeconómico para ver si la persona pertenece a los estratos sisbenizados para garantizar que sean población vulnerable, inmediatamente pasan a las alcaldías locales, en este caso a la de Santa Fe, la caracterización con el código QR para que podamos emitir el carné” afirma Diego Fernando Herrera,



Además, aseguró que el único requisito es estar en el RIVI y estar en el sector al cual vamos a llegar a organizar. Herrera afirmó que más adelante se dirigirán a los sectores de San Victorino, carrera décima y Centro Internacional, que son los sectores de mayor aglomeración de vendedores informales en la localidad de Santa Fe.

