Así funcionará el pico y cédula en Bogotá durante las cuarentenas

Con las dos nuevas cuarentenas anunciadas por la Alcaldía de Bogotá, varios ciudadanos se preguntan si la medida de pico y cédula sigue aplicando en los días cuando los bogotanos deberán estar aislados en sus hogares.



La respuesta a este interrogante es sí. El pico y cédula continuará funcionando hasta el próximo lunes 19 de abril y el martes siguiente, cuando la Alcaldía se reúna con el comité epidemiológico nacional, y se determinará si esta y otras medidas continúan vigentes.



Recuerde que la norma establece que las personas que tengan cédulas terminadas en número par no podrán salir los días pares a realizar ciertas actividades. Funciona de la misma manera con las cédulas terminadas en número impar.



La medida aplica, entonces, para la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y al por mayor, servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas y prestación de cualquier otro tipo de servicios.



Hay ciertas actividades para las que no aplica el pico y cédula:



- Servicios de salud y farmacia.

- Trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que requieran la comparecencia de dos o más personas.

- Quienes cuiden o acompañen a adultos mayores y personas con discapacidad.

- Personal médico.

- Hoteles.

- Restaurantes.

- Gimnasios.

- Lugares turísticos, culturales y religiosos.

- Parques, museos, cines y teatros.



Tenga presente que varios de estos establecimientos no estarán abiertos durante los días de cuarentena. Por ejemplo, los restaurantes solo podrán prestar sus servicios a través de domicilios en los días que aplique la restricción.

​

