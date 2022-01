El pico y placa en Bogotá, ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas, y no es para menos, pues esta restricción vigente desde 1998 continúa adaptándose para evitar la congestión vehicular y la contaminación del aire.



El sistema que funciona actualmente fue planteado por la Administración Distrital, de tal forma en la que los conductores tuvieran que circular según los últimos dígitos de las placas y las horas estipuladas para movilizarse.



Aunque la capital fue una de las primeras ciudades en implementar este modelo, no es la única en la que aplica. Por eso, a continuación le contamos cómo funciona en otras partes del mundo.

Quito, Ecuador

En la capital de Ecuador, se aplicó la medida para contribuir a la disminución de la alta congestión vehicular. En esta ciudad, la restricción aplica un día a la semana en las horas pico.



Según el diario 'El Comercio', en Quito cada año se suman más de 17.000 carros al parque automotor, por lo que esta restricción en la movilidad ha contribuido a que haya menos congestiones viales.

Perú

En este país se implementó recientemente el mismo modelo de pico y placa, de manera muy similar a como funciona en Bogotá. La restricción de movilización de automotores depende de los últimos dígitos de las matrículas y las multas a quienes no lo cumplan superaran los 300 soles, en conversión unos 300.000 pesos colombianos.



Sao Paulo, Brasil

Antes de que se implementara el pico y placa en Colombia, en la ciudad brasileña Sao Paulo, se estandarizó la medida de acuerdo al pico de tránsito de automotores en la mañana y en la tarde.



Inicialmente, aplicaba solo para vehículos privados, pero esta restricción se amplió para los vehículos pesados y de reparto comercial para disminuir las emisiones contaminantes.

Ciudad de México, México

En Ciudad de México aplica el 'Hoy No Circula', el cual consiste en un programa urbano que restringe parcialmente la circulación vehicular para el control y reducción de los niveles de contaminación en el ambiente.



Este programa funciona desde 1989, y con el tiempo se ha implementado en 16 delegaciones del D.F.. El sistema de restricción rige desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y, cuando hay aumentos en los niveles de contaminación, se pone en marcha el doble Hoy No Circula, que suma un día de descanso más a los carros.



Londres, Inglaterra

En Londres la medida de 'pico y placa' tiene una diferencia a cómo funciona en la capital de Colombia, pues allí solo se aplica un cobro de tarifa a los vehículos que circulan en el centro de la ciudad entre las 7 a. m. a 6 p. m., de lunes a viernes.

Nueva Delhi, India

Esta ciudad en el hemisferio occidental, tuvo los niveles más altos de contaminación en el año 2014, por ende, las autoridades decidieron establecer una restricción del 50 por ciento, para que los automotores y vehículos de carga no pudieran movilizarse.

