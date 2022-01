El robo violento con arma de fuego es lo que más tiene preocupados a los bogotanos. La semana pasada, en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, cuatro hombres armados a bordo de motocicletas robaron a una persona que se movilizaba por el sector en su camioneta. En el hecho un taxista recibió un disparo en su mano.



Natalia Castillo, periodista de la ONU Colombia, fue asesinada por delincuentes que le dispararon para robarle su celular el pasado 24 de diciembre. Cerca de ocho hurtos armados diarios denuncian los vecinos del barrio Autopista sur y en Mandalay y Timiza, al suroccidente de Bogotá, se han registrado robos de camionetas de alta gama, donde las armas de fuego son las protagonistas de los hechos.





Pero la pregunta es: ¿de dónde salen las armas que usan los delincuentes? De acuerdo con Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflicto y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, las armas que llegan a Bogotá vienen de un mercado negro nacional que se nutre del negocio de la cocaína donde varios actores intercambian la droga por armas.



Por otro lado, dice el investigador que “hay dos entradas principales de las armas al mercado negro: primero, por la costa Pacífica de Nariño y Cauca; y segundo, por la frontera venezolana.



Concentrándonos en Bogotá, el experto señala que las investigaciones demuestran que las armas de este mercado negro ingresan a la capital por la ruta que desemboca de Norte de Santander en la autopista Norte. Los delincuentes usan camiones de alimento refrigerado para camuflar los artefactos desarmados.



Otra de las rutas de ingreso serían las líneas que conectan la costa Pacífica del Cauca con la capital que tiene como punto de llegada el municipio de Soacha, donde –dice el experto– se encuentran ubicados los puntos de bodegaje y distribución para el resto de la ciudad.



De acuerdo con las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, durante 2021 el uso de armas de fuego para la comisión de delitos como el hurto o el homicidio aumentó un 53,48 por ciento. Así las cosas al finalizar el año pasado se reportaron 16.206 casos de agresión con arma de fuego, mientras que en el 2020 la cifra fue de 10.559. Ahora bien, Medicina Legal reveló que el año pasado 612 homicidios fueron cometidos con armas de fuego.

Los precios de las armas

De acuerdo con los expertos, comprar un arma real es muy costoso, así sea dentro del mercado negro, porque la inversión para su fabricación es alta. Según Rosanía, experto en seguridad, la dinámica se ha transformado con el ingreso de las armas de fogueo y traumáticas al mercado delictivo. “Ahora se venden armas modificadas que no son necesariamente de fuego, pero que tiene el mismo impacto al momento de causar daño. En Sanandresito, estas se pueden conseguir entre 500.000 o 600.000 pesos; pero en el mercado negro, como son de importación, son aún más baratas”.



Para Andrés Nieto, experto en seguridad, la única forma de conseguir un arma no es comprándola, también hay datos que permiten conocer que hay un mercado de alquiler de municiones por horas con costos desde los 15.000 pesos. Nieto señala que un arma real en el mercado negro podría elevar su valor hasta los 3 millones o las armas hechizas, que son más baratas pero más peligrosas, porque son modificadas y nunca se sabe qué efecto tendrán en el proyectil.



Ahora bien, Juan Sebastián Jiménez, especialista en seguridad de la Universidad Nacional, explicó que en el mercado negro de las armas se ha identificado la presencia de tres categorías de estos artefactos: la primera son las armas cortas o ligeras como los revólveres y las pistolas, que usualmente son usados por grupos delictivos urbanos. En el segundo rango están las armas de acompañamiento, como los fusiles y lanzagranadas, que por lo general hacen parte del armamento de las disidencias de los grupos más estructurados. Finalmente, las armas artesanales como los changones y armas creadas en el interior de los barrios.



Sin embargo, el aumento en las cifras de la criminalidad en la ciudad ha hecho estallar un fenómeno que revela que la gente está dispuesta a defenderse como sea de los delincuentes. En las primeras semanas del año se reportó un hecho donde un conductor, que estaba siendo hurtado por un supuesto limpiavidrios, se baja del vehículo y dispara en contra del delincuente.



De la misma manera, en noviembre del año pasado, en la localidad de Chapinero, asaltantes intentaron hurtar un carro de seguridad privada, con la mala suerte que el conductor portaba un arma de fuego y acabó con la vida de uno de los delincuentes. Estos hechos han abierto el debate de la justicia por mano propia o la legítima defensa.



Pero para entender esta situación es necesario ver las cifras de seguridad de la ciudad al cierre de 2021. Según la Secretaría de Seguridad, los homicidios aumentaron 7,1 por ciento comparado con 2019; mientras que el hurto de automotores registró un aumento de 2,4 por ciento. Por otro lado, el hurto de motocicletas se disparó hasta 11,4 por ciento y en el caso de robo de bicicletas, en 2021 se incrementó 16,1 por ciento. Según la ciudadanía, estas cifras los han llevado a buscar métodos de defensa.

Legítima defensa con arma



De acuerdo con el abogado penalista Francisco Bernate, el principio de la legítima defensa en Colombia “está contemplado como una situación de ausencia de responsabilidad donde la persona puede lícitamente cometer un delito, particularmente un homicidio; sin embargo, esto tiene unos requisitos específicos que no se ajustan a todas las situaciones”.



De acuerdo con el abogado, los requisitos son de índole objetivo, como la existencia de una agresión que se realiza en contra de sí mismo o de una tercera persona; que la agresión sea actual o inminente, que sea injusta y que en consecuencia provoque una actitud de defensa de la integridad.



Además, dice el experto, la defensa debe ser proporcional y causar el daño necesario solo para superar la situación de peligro. Es decir, que las armas solo se podrían usar en caso de que el agresor utilice una para atacar o que el medio de ataque sea comparable con el de un arma.



Por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, la ley exige que la persona actúe con el ánimo único de defenderse y no de agredir. Así las cosas, en una situación de riña, el principio de legítima defensa no se aplicaría ya que es clara la intención de regresar la agresión, como lo señaló el penalista.



Finalmente, advierte el penalista, que en los casos donde la persona excede la fuerza necesaria para defenderse del ataque y superar la situación de peligro, la conducta no se excluye pero sí se atenúa.

