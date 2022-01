El cabello es quizás uno de los atributos más importantes del físico humano, y por la misma razón hay todo un mercado, legal e ilegal, alrededor del pelo. La venta y compra de moños de cabello de todos los colores y longitudes para la fabricación de pelucas de uso estético, cultural y para quienes padecen enfermedades que causan su pérdida total o parcial se han tomado la ciudad.



Aunque el mercado del cabello humano ha crecido al tiempo que lo hace la industria de la belleza en el país, que durante 2021 movió 546 millones de dólares, según la Andi, en Bogotá la compra y venta de pelo no es una práctica muy conocida. Este factor, acompañado de los altos precios que se pagan en el mercado por un moño, ha hecho que el cabello se vuelva una presa fácil de la delincuencia.



Camila Alonso*, una joven estudiante de comunicación social, cuenta que en octubre de 2021, mientras viajaba en TransMilenio, sintió que alguien le jaló el cabello, pero no se percató de lo que realmente estaba pasando. “Yo no me preocupé, el bus siempre va tan lleno que me pareció normal. Antes de bajarme logré sentarme, estaba muy cansada y me quedé profunda. Se me hizo una pareja detrás y volví a sentir que alguien me tocaba la cabeza, no dije nada y seguí durmiendo (...), cuando me bajé del bus y fui a arreglarme la moña, me di cuenta de que ya no tenía la mitad de mi pelo”.



Según contó la joven, luego de eso no sabía qué hacer. “¿Cómo llego a la Policía a decirle: ‘Oiga, me robaron el cabello?’. Hasta yo me sentía estúpida”. Por eso Camila no puso la denuncia y dejó pasar el hecho.



Pero el caso de esta bogotana no fue el único en TransMilenio. Pilar Ramírez ya había denunciado haber sido víctima del robo de cabello en el sistema de transporte masivo en el 2020. Según contó Ramírez, en esa época, estando en medio de una montonera, sintió que alguien la agarró por el pelo. “Yo llevaba una cola de cabello, y como tengo tanto pelo, no me di cuenta de nada extraño”. Lo cierto es que cuando esta otra joven se bajó del articulado también se percató de que no tenía la mitad de su cabellera.

Cabellera de Orina antes del robo. Foto: Archivo particular

Ramírez tampoco pudo poner una denuncia por el robo de su pelo por dos razones fundamentales: primero, el hecho no fue en flagrancia y, segundo, no hay ninguna conducta tipificada para este tipo de hurtos, como lo confirmó el abogado Fernando Pinzón, especialista en ciencias penales.



La Secretaría de la Mujer, en ese entonces, se comunicó con ella y le dijo que investigaría el caso, pero que no era posible interponer una denuncia, contó Ramírez.



Según las autoridades, cuando se presentan este tipo de denuncias lo más usual es contemplarlas como un hecho de lesiones personales, por tener características de afectación de la integridad humana. El abogado Fernando Pinzón aclaró que “para la ley, el cabello no es algo que se pueda robar, no es un objeto o una prenda que se pueda desprender. Por esa razón, estos casos son tan complicados de tratar, no hay nada que proteja la propiedad del pelo”.



Teniendo en cuenta este panorama, según las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, las lesiones personales entre 2020 y 2021, años en los que ocurrieron los hechos aquí relatados, presentaron un incremento del 24,6 por ciento frente al dato del 2019. No obstante, en ese mismo periodo las denuncias presentadas por mujeres en esta categoría en la que estaría incluido el robo de pelo sumaron 16.935 casos.

Pero la única forma de robo de pelo no son los ataques directos. Ana María Osorio* cuenta que a mediados de 2021 asistió a una peluquería donde solicitó un corte de cabello, y “cuando me empezaron a cortar noté que era demasiado, entonces le dije al peluquero que no quería tanto, a lo que él me respondió: ‘Le estoy quitando volumen’. Yo no vi inconveniente, y él siguió (...), cuando terminó me di cuenta de que tenía mi cabello un poco más abajo de los hombros, muy muy corto”.



En el momento, Osorio no dijo nada, pero cuando salió de la peluquería vio cómo ese hombre recogía su cabello y lo organizaba. “Estoy segura de que lo vendió porque era mucho. Solo llegué a mi casa a llorar porque siempre había querido tener el cabello largo”.

Así es el negocio

Las autoridades indican que el ataque por robo de cabello no es muy frecuente. Foto: EL TIEMPO

Pese a que los fabricantes de pelucas y comerciantes del sector del cabello son reacios a hablar del tema, Jorge Pineda*, dueño de una fábrica de pelucas en la localidad de Chapinero, contó que para obtener el cabello se puede hacer de dos formas: por medio de donaciones, mediante una fundación, o comprándolo directamente en peluquerías y centros de belleza.



No obstante, Pineda dijo: “Cuando no se consigue pelo humano, lo más común es que llegue por el correo de las brujas. Son productores nacionales que lo pasan por debajo de cuerda a menos precio”. Según el fabricante, en promedio, un kilo de pelo puede costar hasta 1.500 dólares.



“Por lo general, de un kilo salen dos pelucas, pero se desperdicia mucho. Entonces, imagínese los costos, en solo materiales me puedo gastar aproximadamente 2 millones de pesos, a eso sume la mano de obra y las tinturas”.



Ahora bien, el mercado del pelo es cada vez más escaso, por lo que, según el fabricante, a su local han llegado sujetos a ofrecer moños de pelo a costos bajos. “Hubo una época en la que me llegaba un muchacho joven con una trenza de pelo que estaba rara, como si la hubieran cogido y rasurado, así no más; entonces, uno ya sabe de dónde viene”.



Pero una de las historias más insólitas narrada por el empresario de pelucas fue cuando le llegó una oferta de uno de sus proveedores de cabello de muerto. “Yo no sé si aquí alguna de mis pelucas tenga ese tipo de pelo; sin embargo, es muy difícil saber de dónde proviene, porque eso no tiene un registro ni nada; uno solo mira la calidad, el tipo de corte y, sobre todo, la longitud, que es lo que realmente vale”.

¿Cuáles son los precios?

En el mercado bogotano del pelo se manejan varios rangos de precio para la venta y compra. Por ejemplo, una moña de 2 metros de largo de pelo colombiano, comercializada en el sector de La Capuchina, puede costar entre 500.000 y 4 millones de pesos. Mientras tanto, una peluca de pelo natural puede valer entre 900.000 y 6 millones. Según el abogado Pinzón, “establecer la legalidad o ilegalidad del mercado es complicado, pues la línea es difusa. Mientras la conducta del robo de pelo no sea tipificada, no hay un instrumento para regularla”.



* Nombres cambiados por petición de las fuentes.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ