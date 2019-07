Así fueron los robos a las dos licoreras más populares en el centro

En dos acciones delincuenciales perpetradas por bandas organizadas en el centro de la ciudad, fueron saqueadas dos de las cigarrerías y licorerías más reconocidas en el sector: Marandúa, sobre la calle 19 entre carreras 4 y 5, y Casa Lis, en la esquina de la carrera 7.ª con calle 17, en el corazón de Bogotá.

El último caso se registró el pasado lunes festivo 1.º de julio a las 11:20 p. m., cuando dos hombres en motocicleta y, según las versiones de los afectados, vestidos con prendas al parecer de uso exclusivo de la policía, llegaron al parqueadero aledaño a Marandúa.

Los delincuentes se llevaron licores, jamones, quesos, cervezas y dinero en efectivo. Foto: Archivo particular

Luego golpearon a la puerta, hicieron que el vigilante les abriera y lo engañaron con el argumento de que vecinos los habían llamado por la presencia de ladrones sobre los tejados, según los testimonios recogidos por EL TIEMPO de diferentes fuentes.



Posteriormente, uno de los delincuentes le pidió la cédula al celador para supuestamente pedir antecedentes, mientras que el otro facilitó el acceso al resto de la banda; lo encañonaron, hicieron salir a la esposa del vigilante, les amarraron las manos y los metieron en el baño y, tendidos boca abajo, los amenazaron de muerte.



Se sabe que la banda, conformada por lo menos por seis hombres y una mujer, según versiones preliminares, ingresaron en un automóvil y un furgón que estacionaron en el parqueadero, justo frente a una pared con dos rejas que dan a la licorera.



Los asaltantes arrancaron la reja de protección, rompieron el vidrio y por una ventana angosta fueron ingresando, uno a uno, mientras que el resto de los delincuentes vigilaban la calle y el parqueadero. “Eran entre 7 y 10 tipos. Había mujeres porque una de ella fue la que nos vigiló”, dijo a este diario el guarda que estaba de turno esa noche.



El parqueadero quedó en penumbra luego de que los hombres armados desenroscaran los bombillos de la luz, arrancaran los cables de las videograbadoras de vigilancia y realizaron el milimétrico asalto.



Adentro comenzaron a saquear todo a su paso. Botellas de vinos, whisky, ron, ginebra, vodka, cerveza, todo tipo de jamones, enlatados, chocolates importados, aceitunas, hasta dejar las vitrinas completamente vacías.



Se presume que la organización estudió y planeó el golpe porque sabía exactamente qué ventana daba al parqueadero y cuáles eran los licores más finos que había en el lugar. Además, porque la ventana por donde ingresaron da al baño de hombres de este establecimiento comercial.



También arrancaron la puerta metálica de la administración del parqueadero, se llevaron los equipos de video que conectan con las cámaras de seguridad y más de 10 millones de pesos en efectivo, según el reporte de los afectados.



El camión entró en reversa, lo que ha levantado aún más sospechas de que nadie se hubiese percatado de esa situación. La operación delictiva duró más de dos horas y treinta minutos.



Por la información que se ha logrado recabar, el camión salió a eso de las 2:08 de la madrugada, subió por la calle 19 y tomó la glorieta de la carrera tercera hacia el norte de la ciudad.



“Me amenazaban a cada rato, me decían que no dijera nada, que no me ganara un cachazo o que me mataran. Y cuando se fueron me advirtieron que no saliera porque alguien estaba vigilando y me ganaba un balazo”, dijo el celador del parqueadero visiblemente asustado.



Marandúa es una cigarrería y licorera tradicional especializada en cervezas importadas, jamón serrano, sánduches y licores en general, frecuentada por diferentes personalidades y clientela que gusta de este sitio por su atención. Se estima que se llevaron más de 80 millones de pesos en mercancía y dinero en efectivo.

Otro golpe

En Casa Lis utilizaron soplete. Foto: Archivo particular

Sin embargo, este no es el primer robo que la delincuencia les asesta a este tipo de establecimientos comerciales. El pasado septiembre la sucursal principal de Casa Lis, ubicada en la carrera 7.ª con calle 17, fue también víctima de un robo mucho más cinematográfico, por decirlo de alguna manera.



No se sabe si se trata de la misma banda organizada y sistemática que saqueó Marandúa. Los ladrones conocían bien el interior de las casas y los corredores de las casas aledañas que están sobre la 17 y venden artículos deportivos.



Entraron por un predio que se conoce como la ‘casa rosada’, a más de 50 pasos de esta prestigiosa licorera que lleva más de 30 años en el sector. Vestidos de negro, con cachuchas y tratando de ocultar sus rostros de las cámaras se de seguridad de la zona, los delincuentes sabían que en la trastienda hay un solar resguardado por rejas de seguridad y de alto calibre pero que no sirvieron de nada. Fueron pasando una a una de las puertas, cortaron candados, cadenas y llegaron a las puertas metálicas, que rompieron con sopletes de potencia.



Una vez dentro, alistaron todo y al amanecer abrieron una de las puertas de salida del establecimiento, estacionaron un automóvil y fueron sacando las botellas de licores más costosas, cuyo valor en el mercado es entre 8 y 15 millones de pesos.



Según los videos en poder de la Fiscalía, permanecieron desde poco antes de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.



La caja fuerte en donde guardaban el producto de la venta fue abierta con un soplete. De allí se llevaron todo el efectivo en existencia. La bodega también fue violentada y desocupada por esta organización. Se calcula que fueron más de 180 millones de pesos en mercancía la que se llevaron del establecimiento.



Se cree que en este golpe participaron entre 10 y 12 personas.Las autoridades trabajan sobre los videos y las versiones recolectadas en la zona. Al parecer, uno de los delincuentes que participó en esta operación es experto en metales; otro, según las versiones, es cojo.



Del caso, las autoridades aún no han entregado ningún reporte. Tampoco se sabe si hay algún tipo de complicidad en estos dos casos que sacuden la seguridad del comercio en el centro de la ciudad. Lo que se sabe es que utilizaron guantes y no dejaron huellas.



Según los reportes oficiales, en la céntrica localidad de Santa Fe se registra una reducción del 35,2 por ciento del hurto a establecimientos de comercio. Mientras que entre enero y junio de 2018 se denunciaron 497 casos, en lo corrido en el mismo periodo de este año van 322, según la información suministrada por la Secretaría de Seguridad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO