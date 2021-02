Así fueron los días de hambre de un médico para convalidar su título

“No aguanto más desidia, menosprecio, atropello y maltrato de ustedes. Soy profesional, colombiano, amo mi tierra y mi familia. Ustedes me están condenando a tener que irme del país bandera de Colombia por los errores de sus funcionarios”. Juan Pablo Ovalle solo necesitaba que el Ministerio de Educación le convalidara el título de especialización en Cirugía Torácica, que cursó en España. Repetía mil veces que cumplía con todos los requisitos pero que los funcionarios no habían sido capaces de leer bien toda la información.

Entonces , luego de hacer mil llamadas y hacer todos los trámites posibles, el desespero lo llevó a hacer una huelga de hambre como un grito de auxilio para lograr su cometido en una época en la que lo que más se necesita son médicos.



Así fue que este profesional completó 22 días en huelga de hambre antes de que la cartera le convalidara, por fin, el título, una pesadilla que viven muchos profesionales cuando regresan al país y comienzan a adelantar este trámite.

No fue fácil, pero tomó la decisión y se encadenó a una reja en el Ministerio de Educación. Quería sentar un precedente, porque no es solo un papel o un título, sino una vida profesional que se trunca por falta de un requisito.



Pero esta semana el frío, el hambre y la incertidumbre terminó. El Ministerio de Educación informó que luego de verificar y cruzar información con la de la institución en donde estudió el médico se dieron cuenta que el profesional cumplía con todos los requisitos. Es decir, tenía razón en su reclamo. Este año podrá trabajar como un médico especializado en Cirugía Torácica, al fin y al cabo fueron muchas horas de estudio en España.

El médico aseguraba que había cursado todos los estudios necesarios en España. Foto: Juan Pablo Ovalle

"En ese trámite de convalidación ha habido negligencias, errores y burocracias que me están exponiendo a tener que ir por una vía judicial que tardaría más de tres años en resolverse y por eso he tomado la decisión de hacer esta protesta", dijo a Efe Ovalle.



Y es que no es fácil estrellarse con un muro después de creer todo ganado. Según contó este profesional de 38 años hizo todos los esfuerzos para graduarse como médico cirujano en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja (Boyacá).



Y luego después de muchos esfuerzos personales logro reunir lo suficiente para jugársela toda en España para terminar una especialización en cirugía torácica en el Hospital Universitario de A Coruña (España). Eso fue en el año 2019.



De todo eso se acordaba sentado en un banco y una cobija con la que se protegía del frío bogotano. “Es que no tuve otra opción, ya le he entregado todos los papeles necesarios a este Ministerio, voy a esperar aquí a que lean bien” , decía antes de recibir la buena noticia.

El médico JUan Pablo Ovalle fue asistido por expertos de la Secretaría de Salud. Foto: Juan Pablo Ovalle

Explicaba que entre los encargados de estudiar la convalidación de su título habían estado un odontólogo, un bacteriólogo y un médico nutricionista y que estos profesionales no le habían dado una respuesta satisfactoria a su requerimiento.



A medida que pasaban los días la falta de alimento iba haciendo mella en la salud del médico por eso tuvo que ser visitado por funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá, entre ellos, un médico y un especialista en salud mental.



Y mientras todo eso pasaba el Ministerio de Educación decía que estaban llevando a cabo el procedimiento adecuado en estos casos y que, de hecho, se estaba adelantando un plan de descongestión para el reconocimiento de títulos de educación superior obtenidos en el exterior. Del total de 22.591 solicitudes radicadas por la ciudadanía con corte a diciembre de 2020, el Ministerio ha dado respuesta a 21.494 trámites (95 %).

