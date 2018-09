Las historias del Boho Food Market que revive a Usaquén

La música de fondo llama la atención. Luego, la luz, da cuenta de que algo está reviviendo a Usaquén. Es un mercado, pero no cualquier mercado, es el Boho Food Market que abrió sus puertas esta semana en la carrera 7a. No. 120-20. Este es el relato de su inauguración.

José Javier Satizábal Beltrán es el primero en sonreírles a los clientes como el representante del stand de productos biorgánicos. Hojas, verduras, frutas, hierbas selectas y sin químicos son ofrecidos en su estado más fresco. “Tenemos huevos orgánicos provenientes de gallinas tranquilas y sueltas al pastoreo y mieles de alta calidad como complemento alimenticio de los que aman el ejercicio”, dice con amabilidad.



Dice que el mercado está siendo impactado por esta tendencia. “Los productos orgánicos requieren de más tiempo pero resultan más saludables para las personas”, explica a sus espectadores. Lo que vende viene de sembrados de las montañas de Guasca (Cundinamarca) y regado con agua pura desde su nacimiento.

José Javier Satizábal Beltrán es el primero en sonreírles a los clientes como el representante del stand de productos biorgánicos. Foto: Carol Malaver

Pero algo huele y eso conduce a los visitantes a un lugar atestado de frascos de cristal repletos de colores. Allá está la cartagenera María del Rosario Rey al frente de su negocio Kalipay, tienda de especias para el sector gastronómico y las amas de casas que quieran cocinar rico.



María es diseñadora gráfica pero su mamá es cocinera y de ella aprendió la esencia de su oficio. “En mi familia todo ha girado alrededor de la cocina. Por parte de mi papá son costeños y por parte de mi mamá son paisas. Todos cocinaban delicioso”.



El negocio se potenció en Codabas hace cinco años pero hoy se expande al Boho Food Market porque sabe que cada vez más personas quieren innovar con sus platillos. “Aquí pueden encontrar todas las especias puras, cúrcuma, cebollas, achiote, canela pura, pimientas enteras y molidas. Todas son importadas porque Colombia es un país de hierbas pero no de especias. El proceso de secado es diferente”. Pero mientras trata de explicar todo esto unos cinco clientes le hacen pedidos para llevarse esos olores en pequeñas porciones.



Luego retoma. De la India le llega el comino y el ajo mientras que las mezclas se hacen acá. Todos los curris se encuentran allí y también todo lo criollo. “Este lugar nos da una puesta en escena diferente. Estar integrados con todos de una forma más agradable”.

María del Rosario Rey al frente de su negocio Kalipay, tienda de especias para el sector gastronómico y las amas de casas que quieran cocinar rico. Foto: Carol Malaver

Unos pasos más adelante dos patas de cerdo se exponen a los comensales. Andrés Bello explica que allí se ofrecen varias clases de jamones, chorizos y embutidos. “El hecho de que el jamón tenga grasa no quiere decir que no sea saludable porque esta no es perjudicial para la salud, es insaturada, y por eso el organismo la elimina más rápido”, explica y luego hace un corte a mano necesario para no alterar el sabor.



Al lado, quesos frescos, semicurados, madurados o añejos, de denominación de origen como franceses o italianos y nacionales como el de Paipa o el de Villavicencio eran expuestos por Cristian Martínez. “Hay que mostrar que Colombia está haciendo un muy buen queso”.

Andrés Bello explica que allí se ofrecen varias clases de jamones, chorizos y embutidos. Foto: Carol Malaver

En el segundo piso un stand llamaba la atención. Las personas hacían fila para recibir una muestra gratis de cerveza. La sorpresa: todas eran colombianas. “Este sitio hace parte del sindicato cervecero. Lo que manejamos son cervezas artesanales colombianas. Tenemos como marca principal la Marantá que es hecha en Montería”, dice Andrés Pinzón quien no daba abasto para atender a tantos interesados en conocer las 29 marcas de cervezas artesanales nacionales que estaban expuestas allí.

Andrés Pinzón no daba abasto para atender a tantos interesados en conocer las 29 marcas de cervezas artesanales nacionales que estaban expuestas en su lugar. Foto: Carol Malaver

Historias hay de todos los talantes en el Boho Food Market, hasta de amor. “Nosotros nos llamamos Bealé Patisserie, él es mi esposo, es francés, yo soy María, soy colombiana y estuve un buen tiempo trabajando en Francia”, dice como haciendo una introducción a su relato”.



El amor los llevó a los negocios y los negocios de regreso a Colombia y aquí en Bogotá decidieron montar su pastelería. “Aquí trabajamos con las técnicas francesas pero los productos colombianos”. Ellos dieron a probar un eclair de feijoa frambuesa que sencillamente se desasía en el paladar, una delicia producto de la unión de dos culturas.

Bealé es una pastelería artesanal que surgió del amor de un francés y una colombiana. Foto: Carol Malaver

Para rematar hay una estand de tés e infusiones del mundo. Solo el aroma de uno de jazmín invitaba a probarlos todos. “Más que un té esto es una experiencia”, dijo Jesús Ochoa.

Contar todo en unas pocas horas de recorrido y con el lugar a reventar de visitantes era imposible. Los de comida colombiana, asiática, italiana, mexicana así como las panaderías estaban a reventar. La curiosidad apremió en esta noche de inauguración.

Y cuando se pensaba que todo había acabado se puede recorrer una especie de bulevar con las creaciones de 115 diseñadores colombianos.



Entre joyas, ropa, calzado, bisutería, muebles y accesorios de diferentes regiones del país, la gente no sabía qué escoger. “Recibimos 5.000 aplicaciones online y tenemos espacios para 133 marcas. Solo queda un 25 por ciento disponible. Esta es también una oportunidad para expandirse si les va bien”, explicó Eva Giraldo, directora creativa de Boho Expo, mientras nos guiaba por una experiencia que incluida obras de arte, fotografías, muebles, accesorios, bolsos, aceites aromáticos, agendas, todos objetos con propuestas creativas innovadoras.

Boho Expo les da la oportunidad a decenas de diseñadores de exponer sus creaciones. Foto: Carol Malaver

En uno de los módulos estaba Ana Lemoine Latorre de Artrade la representante y fundadora de una galería virtual que conecta artistas con personas y empresas y que ahora se había convertido en stand. “Queremos demostrar que el arte es para todos, con precios favorables”.



Otra vueltica nos hizo conocer a Germán Jiménez, sommelier de la vinoteca del Boho Food Market. “Podemos encontrar referencias de todos los importadores que hay en Colombia. Queremos que vengan, nos visiten, y se lleven o disfruten del vino que busquen”. Se puede disfrutar de un trago sentado en la plazoleta o llevarse la experiencia para la casa.



Todo esto está en Boho Food Market, un espacio con tres amplios pisos de 3.000 m², y alrededor de 1.100 m² en Boho Expo, su feria permanente. Son 18 módulos para el mercado y más de 21 para restaurantes totalmente equipados.



La noche llegó con un concierto de Maité Hontelé, trompetista holandesa de nacimiento y colombiana de corazón que ha renovado de forma sensacional la estética de la mujer y su papel en la música. Como ella, muchos artistas ambientarán este lugar que desde ya se proyecta como visita obligada para nacionales y extranjeros.

