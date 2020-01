Así fue el regreso a casa de los bogotanos en medio de las marchas

Debido a las estaciones de TransMilenio que fueron cerradas, los desmanes ocurridos contra algunos buses y la falta de flujo vehicular en algunos corredores viales, los bogotanos tuvieron que hacer grandes esfuerzos para volver a sus hogares tras la jornada de manifestaciones de este 21 de enero.

Los ciudadanos tuvieron que caminar largas distancias y utilizar algunas alternativas de transporte que normalmente no usan. Por vías como la Av. Las Américas o la calle 80 se vieron ríos de gente recorriendo largos tramos a pie.



"Vengo desde la 30 con 13. No había paso para nada. Nos subimos a un bus de TransMilenio hasta Banderas y nos bajaron porque no está llegando hasta el Portal Américas. Es terrible para las personas que venimos de trabajar, porque mañana igual tenemos que madrugar. Yo apoyo las marchas, pero no así", le dijo a City Tv una usuaria de TransMilenio.

Historias como esa se repitieron constantemente a lo largo de las horas de la tarde, pues en algunas empresas dejaron salir temprano a sus empleados debido a los problemas de movilidad que se estaban presentando.



"Yo normalmente cojo el C11 en la av. La Esperanza, cerca a la estación CAN, pero me quedé parada por una media hora sin que el bus pasara. Pedí un Beat en la Esperanza, y se demoró porque no había conductores disponibles. Finalmente, tuve que pedir uno que costaba 18.000 pesos, normalmente es de 11.000", dijo Ana Arias, una ciudadana.



Los medios de transporte alternativos fueron muy usados durante la jornada. En redes sociales se compartieron imágenes insólitas de bicitaxistas andando por la vía del TransMilenio en la av. Las Américas:

Los bicitaxi trasladando a las personas a alta velocidad x la vía de trasmilenio #ReportoEnCity pic.twitter.com/8vzrU9mFBm — Yanitza (@Yanitza42227091) January 22, 2020

"Debió ser una marcha pacífica, sin que se estuvieran interrumpiendo el flujo de las vías, pues afectan tanto a las personas que llegan de trabajar como a los que se van", le dijo Camilo Andrés Gómez a City Tv. Tuvo que caminar por un largo trayecto desde Puente Aranda hasta Kennedy debido a la falta de transporte.



