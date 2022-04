El primer día de las medidas de identificación para los motociclistas, ordenadas por la Alcaldía de Bogotá, a través del decreto 119 de 2022, para enfrentar la inseguridad en la ciudad, arrancó con varios ciudadanos desorientados, otros que no sé acogieron a las mismas y varios que esperaron a última hora para realizar el trámite de marcación.



Desde ayer, los cascos de los motociclistas deben tener el número de placa impreso en la parte posterior sobre fondo oscuro, letra blanca y sin ningún elemento o diseño que impida u obstruya su visibilidad. Asimismo, las medidas contemplan, de manera opcional, que la indumentaria de los conductores también tenga el número de la matrícula en letras y números reflectante. En ambos casos debe ser visible para cámaras y autoridades.



El subsecretario de Seguridad de Bogotá, Alejandro Londoño, en conversación con Citytv, había advertido que se ubicarían retenes “en los puntos de mayor de concentración para realizar un control efectivo sobre estas medidas”.



Por este motivo, en horas de la mañana una de las imágenes más repetida en las calles de la capital fue la de conductores sin la marcación y siendo detenidos por la Policía de Tránsito. “Mañana voy a ponerlo si Dios quiere”, dijo José Sánchez, a Citytv.



Por otro lado, desde muy temprano cientos de motociclistas se acercaron a establecimientos comerciales para obtener su marcación. Uno de estos sitios, llamado Motofreek y ubicado en el centro comercial Megacentro, en la avenida Caracas con carrera 18, recibió en el transcurso de la jornada más de 450 clientes, quienes por 8.000 pesos y luego de 10 minutos de espera por turno, salían del centro de la capital con el adhesivo en parte posterior del casco.



“Hoy fue el día más movido desde que se anunciaron las medidas. El fin de semana no vino gente, todos esperaron a última hora”, señaló Martín Gómez, quien agregó que durante el puente no más de 30 personas en promedio asistieron a su local para poner el diseño.



Con respecto al chaleco reflectante y la medida opcional de marcación de la indumentaria, Gómez afirmó que por ser un proceso que lleva más tiempo y que cuesta 25.000 pesos más, muchos se abstuvieron.



“Yo no salgo en el horario que es obligatorio el reflectante, entonces por ahora no voy a invertir en él. Tal vez más adelante. (...) Lo importante es cumplir con la medida y que no nos pongan pico y placa”, señaló Daniela López.



Las autoridades distritales, por su parte, indicaron que por ahora no habrá balance sobre la medida debido a que es muy pronto y aún no hay datos para generar un análisis.



Recordemos que las primeras medidas del decreto entraron en vigor el 11 de abril -restricción de permanencia y consumo de bebidas alcohólicas en parques, corredores ambientales y plazas urbanas de 10 p.m. a 4 a.m.-, y que el jueves 21 de abril se iniciará la restricción a la circulación de motociclistas con acompañante hombre en los siguientes términos: rige los días jueves, viernes y sábado, de 7:00 p.m. a 4:00 a.m.

REDACCIÓN BOGOTÁ