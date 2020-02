Así fue el primer debate sobre el Esmad en el Concejo de Bogotá.

Un nuevo capítulo de la discusión sobre el papel que debe jugar el Esmad en las protestas sociales, o incluso si debe desmontarse, se vivió ayer en plenaria del Concejo de Bogotá.

Concejales del Polo Democrático, Colombia Humana-UP-Mais y la Alianza Verde citaron este debate de control político en el que hubo posiciones a favor y en contra del accionar de los antimotines.



“La actuación del Esmad constituye tratos crueles e inhumanos que ameritan seguimiento e intervención internacional”, dijo Diego Cancino, concejal de la Alianza Verde, quien a su turno mencionó que, según la Secretaría de Salud, el número de personas lesionadas durante las protestas aumentó el año pasado. Mientras que en el 2018 hubo 94 lesionados, en el 2019 la cifra llegó a 413.



En ese mismo sentido se pronunció el concejal del Polo Carlos Carrillo, quien manifestó que en los choques con el Esmad a finales del 2019 se registraron 62 casos de heridos, nueve con lesiones oculares y un muerto.



Sin embargo, durante el debate también hubo voces que salieron en defensa de la actuación del escuadrón antidisturbios, como la concejal María Clara Name.



“No nos damos cuenta de la labor tan difícil que cumplen nuestros policías, y especialmente los que integran el escuadrón del Esmad, hemos visto en el país cómo en estas manifestaciones multitudinarias se infiltran saboteadores que incitan y generan la violencia”, expresó la concejal.

Asalto al Icetex Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

También tomó una postura a favor de la Policía la cabildante de la Alianza Verde Lucía Bastidas, quien dijo que defiende al Esmad porque no se puede hablar solo de los derechos de los manifestantes.



“Se nos olvida que el interés general prima sobre el particular. O qué me dicen del derecho vulnerado de 2 millones y medio de personas que se movilizan en TransMilenio o del 1’600.000 que lo hacen en los buses del SITP. Esos derechos también cuentan y se afectan cuando los vándalos bloquean su paso o rompen los buses”, argumentó.



En la sesión de ayer, citada por 19 cabildantes, también se mencionó el protocolo de atención a la protesta social implementado por la alcaldía de Bogotá. Hubo quienes pidieron ajustes al procedimiento y otros que lo aplaudieron.

“Es urgente que en Bogotá, la administración replantee el uso de la Fuerza Pública como sistema de control-represión y que la respuesta a la movilización ciudadana no sea el envío del Esmad, después de seguir un protocolo que está priorizando en “detener y cohibir”, y no en dialogar y establecer puentes entre el Gobierno y los manifestantes”, señaló la concejal Susana Muhamad (Colombia Humana), quien se mostró a favor del desmonte de esta fuerza, aunque esa es una decisión que puede tomar el Gobierno Nacional.



Por su parte, el concejal Manuel Sarmiento, del Polo, tras declarar que el Esmad se convirtió en un “ejército para reprimir la protesta pública”, destacó el protocolo impulsado por la alcaldesa Claudia López.



“Al contrario de lo realizado por los anteriores gobiernos, esta administración reconoce que la protesta no es un problema de orden público ni la estigmatiza. Al contrario, considera que es un derecho que debe ser protegido y sus reivindicaciones, destacadas”, señaló.



Después de las deliberaciones, el debate de control político se suspendió, y continuará en una fecha que no se ha confirmado todavía. A esta jornada asistieron, entre otros, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez; el secretario de Seguridad, Hugo Acero, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Óscar Gómez Heredia.

