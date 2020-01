Así fue el devastador incendio que dejó a 13 familias sin casa

Pasadas las 2 a. m. de este miércoles, Jeffersson Cruz empezó a oler humo y a gasolina en su casa del barrio El Dorado, en la localidad Santa Fe, a la que había llegado hacía cuatro años porque era un lugar más barato.

Se despertó de inmediato y alertó a su hermana, para que avisara a los vecinos que había un incendio en la casa de al lado. Mientras tanto, él ayudó a salir a su excuñado, que es una persona de la tercera edad.



“Yo creo que el fuego consumió nuestra casa en cinco minutos”, dice Jeffersson Cruz.

Según los testigos, pasados otros diez minutos, las llamas ya se habían propagado por siete viviendas del barrio. “No alcanzamos a sacar nuestras cosas, ni siquiera la ropa. Estamos como nos salimos, no tenemos nada más”, añade Cruz.



En total, hubo 13 familias de 11 viviendas que tuvieron que huir de sus hogares por la voracidad con que las llamas estaban consumiendo las casas. Trataron de ahogar el fuego usando palas y baldes. Se les dificultó utilizar agua debido a que el día anterior no contaron con el servicio sino hasta las 11 p. m., según dijeron los vecinos.



“Los tanques de agua no se habían alcanzado a llenar. Llamamos a las líneas de emergencia y a los bomberos, pero nos decían que necesitaban una dirección, que no sabían dónde quedaba el barrio El Dorado”, cuenta Jeffersson Cruz.



Las viviendas que fueron incineradas no tenían direcciones propias debido a que hacían parte de una ocupación irregular de un predio, que, según funcionarios de la Secretaría del Hábitat, pertenece a un privado.

“El incendio se presentó en un área de unos 30 m². Lo poco que quedó en pie fueron unas vigas delgadas. Estas eran construcciones que la gente había venido armando con madera, plásticos, latas, material de demolición de otras casas y tejas de zinc”, explica Julián Fonseca, uno de los funcionarios de la Secretaría del Hábitat que visitó este miércoles el lugar.



El Cuerpo de Bomberos de Bogotá explicó que fueron precisamente los materiales con los que estaban construidas las casas los que generaron que las llamas se multiplicaran con tanta velocidad.



“La causa del incendio quedó indeterminada porque los materiales de la vivienda eran combustibles. Es decir, las mismas llamas hicieron que se perdiera la evidencia”, explicó Juan Manuel Abuabara, vocero de Bomberos de Bogotá.



La estación que atendió la emergencia fue la de Centro Histórico, que llegó sobre las 2:40 de la madrugada al lugar. La conflagración quedó controlada antes de las 4 a. m. y dos horas después ya se habían liquidado por completo las llamas. En el operativo participaron 30 uniformados y se usaron cinco máquinas y dos carrotanques.



Sin embargo, hubo varios vecinos que se quejaron de que el primer camión no les prestó ayuda inmediata. “Cuando llegó el primer carro, no tenía agua. Tuvieron que esperar a que llegara otra máquina más grande para empezar a apagar el incendio con agua”, dice Leidy Caicedo, una de las afectadas, que vivía en su casa con un hermano, dos sobrinos y tres hijos.



Esta versión fue puesta en duda por el Cuerpo de Bomberos. “Los uniformados siempre tienen las máquinas disponibles y con agua suficiente. Lo primero que se hace después de los incidentes es recargar los equipos antes de llegar a la estación. Es imposible que no se tuviera agua”, dijo Juan Manuel Abuabara.

Siete adultos mayores están dentro de las víctimas de este incendio. Foto: Mauricio Moreno

La comunidad del barrio El Dorado se solidarizó y preparó una olla con sopa para el almuerzo y café con leche para las onces de los afectados por la conflagración.



El Distrito, por su parte, entregó ayudas como ropa, colchones y almohadas para los damnificados, que tuvieron que pasar la noche en casas de vecinos, familiares y amigos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó que entregaría ayudas pecuniarias y de otros tipos para mejorar la situación de las familias afectadas por el fuego.



Aunque la Alcaldía no reportó personas lesionadas, sí se conoció que un perro resultó calcinado por las llamas.



