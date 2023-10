Bogotá: así fue el debate definitivo de candidatos a la alcaldía; no se guardaron nada

Intenso estuvo anoche el debate entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá realizado por EL TIEMPO y Citytv. Durante un poco más de dos horas discutieron sobre los asuntos más importantes de la capital del país y plantearon las propuestas de soluciones en caso de ser elegidos.



El metro, la seguridad, la movilidad, la educación y hasta los supuestos apoyos del presidente Petro y de la alcaldesa López fueron los temas que abordaron en profundidad. El público tuvo la oportunidad de ver las diferencias de su ideario y de las capacidades para gerenciar una ciudad de ocho millones de habitantes.



Al debate, que fue tendencia número uno en redes sociales en Colombia, asistieron los siete aspirantes con más opciones de suceder a la alcaldesa Claudia López y fue moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, y la periodista Darcy Quinn.



La discusión se dividió en varias temáticas: seguridad, movilidad, política electoral, preguntas, dilemas de los ciudadanos e, incluso, los candidatos tuvieron la oportunidad de preguntar a sus similares y replicar.



En esta cita estuvieron los exsenadores Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Rodrigo Lara y Jorge Robledo, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, el exministro Diego Molano y el general (r) de la Policía Jorge Luis Vargas.



El primero en calentar el ambiente fue Oviedo, quien en la primera pregunta categóricamente desmintió algún acuerdo con Bolívar. “No podemos aceptar rumores sobre la existencia de un posible acuerdo”.



Luego vino el momento más tenso y que llevó a los moderadores a intervenir. Eso ocurrió cuando le preguntaron al aspirante por el Pacto Histórico qué hará con los miembros de la primera línea. Bolívar se molestó, pidió respeto y dijo que los medios le han hecho “encerronas”.

El interrogante molestó tanto a Bolívar que luego aclaró que él lo que hizo fue darles cascos a los jóvenes que estaban manifestándose durante el paro nacional.



Ante esto, Molano le respondió a Bolívar —quien se declaró el candidato de Gustavo Petro y defendió al mandatario respecto de sus posiciones frente al metro elevado y el subsidio para no matar— que no se victimizara e insistió en que él va a capturar y llevar a la cárcel a los delincuentes. Vargas, Galán y los otros aspirantes coincidieron en señalar que respetarán a la prensa y la institucionalidad.



Otro momento intenso fue cuando Galán, en una réplica, le reclamó a Bolívar por sugerir que una fundación de su familia había recibido contratos de un gobierno en el pasado. Ante esto, el aspirante del Nuevo Liberalismo le dijo a su similar del Pacto que no lo calumniara y lo invitó a llevar las pruebas a la Fiscalía.



Cada uno de los aspirantes mostró sus propuestas para que este domingo sean los electores quienes tomen la última palabra de la persona que llegará al Palacio Liévano al segundo cargo en importancia del país.

Jorge Enrique Robledo

Jorge Robledo: "Extranjeros tendrán garantías para programas de la alcaldía Jorge Robledo: "Extranjeros tendrán garantías para programas de la alcaldía | El Tiempo Jorge Enrique Robledo en el debate definitivo Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

El candidato por el partido Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, aseguró que no votará por Gustavo Bolívar en una hipotética segunda vuelta. Además, cuestionó el apoyo que el presidente Gustavo Petro le está dando al candidato, respaldo que calificó como “violatorio de la ley”. “Es una persona que abandona sus deberes como senador, dijo que no le alcanzan 43 millones de pesos, lo que es ofensivo con las clases populares, pero después quiere ser alcalde con un sueldo de 21 millones, eso lo desautoriza para ser alcalde”, dijo Robledo. Y agregó: “No hay ninguna posibilidad de que apoye a Bolívar en segunda vuelta”.

Vamos a enfrentar a los delincuentes

de verdad... con más policía y más pie de fuerza. FACEBOOK

TWITTER

Sobre sus propuestas de seguridad, dijo que la batalla contra la inseguridad la dará “barrio a barrio” y que, si bien es importante combatir la pobreza, también hay que meterle “policía y firmeza”. “Vamos a enfrentar a los delincuentes de verdad, no es con cuentos o con tecnología solamente. Es con más pie de fuerza y la tiene que poner el Gobierno Nacional”, afirmó el candidato. En materia de movilidad, señaló que buscará que TransMilenio sea gratis y que para eso propone “que el Distrito pague la mitad del pasaje y que la Nación la mitad restante”.



En cuanto a los migrantes que habitan la ciudad, dijo que dará garantías para que accedan a educación y a otros programas sociales. En la ronda de respuestas ‘sí o no’, aseguró que no está de acuerdo con la construcción del Corredor Verde ni con que una persona que robe menos de 20.000 pesos vaya a la cárcel. También dijo no ante la afirmación ‘La Fuerza Pública debe entrar a las universidades cuando haya violencia’, pero dijo que sí a la propuesta de que haya condones y píldoras anticonceptivas gratis en los colegios distritales.



Juan Daniel Oviedo

"Haremos endeudamiento para vías públicas": Juan Daniel Oviedo "Haremos endeudamiento para vías públicas": Juan Daniel Oviedo | El Tiempo Juan Daniel Oviedo en el debate definitivo. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

El candidato Juan Daniel Oviedo, desde su primera intervención en el debate definitivo de EL TIEMPO y Citytv, aseguró que no existe la posibilidad de hacer una alianza en segunda vuelta con Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico. “Negamos rotundamente alianzas en segunda vuelta con Gustavo Bolívar. Somos un movimiento independiente que habla con la verdad”, dijo el aspirante avalado por un grupo significativo de ciudadanos.

Corredor Verde, sí, pero no así... obras ya no podemos seguir parando. FACEBOOK

TWITTER

En materia de seguridad y en el marco del problema de hacinamiento que hay en los centros de reclusión, el candidato señaló que la ciudad necesita una segunda cárcel distrital, que su propuesta es una alianza público-privada que permita resolver ese problema y habló de una inversión de 300.000 millones.



Respecto a la movilidad, uno de los grandes dolores de cabeza de los bogotanos, Oviedo indicó que la cultura ciudadana es un elemento fundamental para mejorarla y que va a hacer una inversión importante en la malla vial. “Queremos asumir responsablemente una operación de endeudamiento para obtener 9 billones de pesos para en 7 años contar con una malla vial optimizada y que se pueda mantener continuamente”, explicó.



Además, dijo que no va a modificar los límites de velocidad —que están entre los 40 km/h y 50 km/h— porque estos están definidos por una ley de carácter nacional, y que va a incentivar las sanciones pedagógicas para los infractores.



Sobre salud sexual, Oviedo indicó que el aborto es un derecho constitucional y que si llega a la alcaldía, su responsabilidad será hacer cumplir esta ley con decretos. Sin embargo, aclaró que lo que buscará es prevenir con educación sexual los embarazos a temprana edad.



En las respuestas de ‘sí o no’, fue el único que le dijo sí al Corredor Verde. “Sí, pero no así. Lo queremos más inteligente que verde... obras ya no podemos seguir parando”, insistió Oviedo.

Diego Molano

Diego Molano:"¿Cómo va a tratar a los mototaxis?" Diego Molano:"¿Cómo va a tratar a los mototaxis?" | El Tiempo Diego Molano, en el debate definitivo. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Buena parte del debate de Diego Molano, candidato del grupo significativo Reconstruyamos Bogotá, giró en torno a dos temas: su defensa a la propuesta de la megacárcel que propone para la capital y sus cuestionamientos a Gustavo Bolívar. Desde su primera intervención habló de la intención de construir este proyecto para recluir a los que están esperando su condena.



Para Molano, esta megacárcel es el eje de su estrategia de seguridad, incluso la consideró como una de las mayores soluciones para frenar el homicidio en la ciudad y otras acciones delincuenciales. “Bogotá necesita la megacárcel”, fue categórico el aspirante que en ningún momento en el debate de EL TIEMPO y Citytv tuvo reparo en definirse como de derecha.

Bogotá necesita la megacárcel. El grave problema de la ciudad es que hay impunidad. De 100 personas capturadas, 83 quedan en la calle. FACEBOOK

TWITTER

Durante las dos horas y 30 minutos de discusión fue evidente que la estrategia de Diego Molano pasó por cuestionar a Gustavo Bolívar. En uno de los espacios de discusión sacó fotos del candidato firmando el compromiso de que no iba a modificar el trazado del metro y al mismo tiempo mostró vallas de su campaña que prometen la modificación del proyecto para que sea subterráneo. El aspirante acusó al del Pacto Histórico de mentir.



Esa tendencia la continuó cuando se le preguntó que si podía trabajar de la mano con Gustavo Bolívar. “Por supuesto que no, tenemos una visión muy diferente de la sociedad y de la vida”. En esa misma línea fustigó el apoyo con cascos y gafas que dio el entonces senador a los jóvenes que participaron en el estallido social. “Bolívar no se puede victimizar después de haber apoyado a la primera línea”, dijo Molano, que llegó a decir que Bolívar y el Pacto Histórico eran un peligro para la ciudad.



Molano también dejó ver algunas de sus propuestas como: CAI móviles para atender la inseguridad en las vías, formalización de los bicitaxis, prohibir el consumo de cannabis en espacio público y la creación de una veterinaria distrital.

Carlos F. Galán

"Me parece un error monumental tratar de frenar el Metro": Carlos Fernando Galán "Me parece un error monumental tratar de frenar el Metro": Carlos Fernando Galán Carlos Galán en el debate definitivo. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

El candidato del Nuevo Liberalismo, quien según las encuestas actualmente lidera la intención de voto, enfatizó en continuar con las obras que ya están en ejecución, especialmente la primera línea del metro.



“Bogotá necesita reconocer lo que va bien, mantenerlo, y ajustar lo que va mal (...) Por primera vez en 81 años tenemos un metro en ejecución, financiado. No podemos permitir que el presidente de la China con el presidente Petro lo bloqueen”, dijo.



También afirmó que el proyecto político del presidente y del Pacto Histórico pone “en riesgo” la democracia. “Voy a respetar a la prensa y garantizar que pueda ejercer su función para vigilar el poder político en Bogotá. Es una diferencia profunda con lo que representa Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, que respetan las instituciones cuando les conviene”, indicó en el debate.

Por primera vez, en 81 años, tenemos un metro en ejecución, financiado. No podemos permitir que el presidente de la China y Petro bloqueen el proyecto. FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a la seguridad, aseguró que la política de la alcaldesa Claudia López para combatir las bandas delincuenciales transnacionales fue “un fracaso” porque “no entendió las dimensiones del problema”.



En ese sentido, propuso que “hay que cambiar el enfoque” y fortalecer las labores de investigación y la capacidad de la Policía Metropolitana. Además, dijo que es clave “la internacionalización de Bogotá” para conocer las experiencias de otras ciudades y que, por otro lado, se deben desarrollar acciones coordinadas entre las Fuerzas Militares y la Policía en “los corredores estratégicos” por donde estos grupos estarían “pasando armas y droga”.



Ante las acusaciones de Bolívar relacionadas con que la fundación de su familia habría recibido contratos del Estado, Galán afirmó que “es una calumnia” e invitó al candidato del Pacto Histórico a presentar las pruebas o a retractarse en sus declaraciones.

​

Finalmente, Galán resaltó que si bien ha recibido el respaldo de distintos sectores políticos, él “representa a la gente y sus intereses”.

Gustavo Bolívar

Gustavo Bolivar: "Pico y placa es una medida injusta" Gustavo Bolivar: "Pico y placa es una medida injusta" | El Tiempo Gustavo Bolívar en el debate definitivo. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

El debate inició en punta para el candidato Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quien respondió a la pregunta sobre la relación que tendría, en su eventual administración, con los miembros de la primera línea y la posibilidad de subsidiarlos. Ante esta inquietud, Bolívar intentó desmarcarse del episodio en el que aseguró que los había financiado con cascos y gafas en pleno estallido social de 2021 y pidió respeto por su candidatura afirmando que lo importante era hablar de los orígenes de la inseguridad y sus propuestas para mejorar en ese sentido.



Sobre la seguridad, Bolívar señaló que sus propuestas giran en torno a la educación bilingüe en todos los colegios públicos, la implementación de 2.000 policías más para la ciudad cada año y la construcción de 60 CAI más para dar abasto con la atención en seguridad.

Lo único que hice fue comprar unos cascos y unas gafas para que no les sacaran los ojos a nuestra juventud que está siendo tildada como terrorista. FACEBOOK

TWITTER

Pero otro punto de tensión llegó cuando tuvo que responder por la famosa frase del presidente Petro sobre “pagar un millón de pesos para no matar”. Ante esto, el candidato señaló que sus contrincantes mentían porque “lo que dice el decreto del Presidente es que hay tres condiciones para recibir el millón de pesos: que estén estudiando, que no tengan antecedentes ni órdenes de arresto vigentes y que hagan trabajo social”. En ese sentido, aclaró que dentro de sus propuestas no está incluida una para no judicializar a “los jóvenes que cometan actos vandálicos”.



El metro siguió siendo unos de los centros del debate. Aseguró que no modificará lo que ya está contratado, pese a que sus interlocutores lo cuestionaron por su paso por la notaría donde firmó para comprometerse con la construcción de la primera línea como la recibiera. Aunque el debate estuvo marcado por varios momentos de tensión para la candidatura del exsenador, también fue el espacio donde dejó en claro que sí es el candidato del Gobierno Nacional y lo hizo explícito cuando señaló: “Yo reconozco que soy el candidato del Gobierno porque pertenezco al mismo partido y jamás me desmarcaría de Gustavo Petro. Soy candidato del Gobierno, pero él no está haciendo campaña por mí”.

Jorge Luis Vargas

Jorge Luis Vargas: "Tenemos que continuar buenas obras de otros alcaldes" Jorge Luis Vargas: "Tenemos que continuar buenas obras de otros alcaldes" | El Tiempo Jorge Luis Vargas en el debate definitivo. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

El candidato de Cambio Radical Jorge Luis Vargas hizo enfásis en sus propuestas de seguridad para Bogotá durante el debate.



“Vamos a tener 100.000 personas dedicadas a la seguridad; vamos a crear el cuerpo de Policía Cívica de Gestión para Convivencia Comunitaria desarmada”, aseveró el exdirector general de la Policía.

Vamos a tener 100.000 personas dedicadas a la seguridad; vamos a crear el cuerpo de Policía Cívica de Gestión para la Convivencia Comunitaria desarmada. FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido, aprovechó para enviarle una pulla a la alcaldesa Claudia López por cuenta de este tema y los problemas de movilidad en la capital: “Bogotá es el caos y el desastre por la falta de administración de Claudia López”, manifestó.



Más adelante, indicó que si gana continuará con el Sistema Distrital de Cuidado, Jóvenes a la U, Parceros. “Vamos a terminar las obras que han comenzado. Pero también vamos a cambiar mucho de lo que se ha hecho: no al Corredor Verde y no a las obras de valorización como lo está haciendo esta administración”.



Igualmente, subrayó que la movilidad no solamente es pensar en el desplazamiento y la velocidad de los vehículos y el TransMilenio, sino que “tenemos que terminar las obras que están o inconclusas o paradas o que van a paso lento. Esto requiere de gerencia. De armar equipo. No podemos seguir siendo la ciudad de la falta de decisiones”.



Por otro lado, ratificó el respaldo del líder de su partido, Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Esto, por los rumores de un presunto apoyo que el político le daría a Oviedo. “Confío en él plenamente. Este fin de semana recibí, de manera grande, el respaldo público de Germán Vargas Lleras frente a medios de comunicación, el partido, concejales y las listas”, aseguró.

Rodrigo Lara

Rodrigo Lara: "Las mujeres policías son más aptas para ciertos delitos" Rodrigo Lara: "Las mujeres policías son más aptas para ciertos delitos" | El Tiempo Rodrigo Lara en el debate definitivo. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Seguridad, movilidad y pullas al Gobierno, Claudia López y a Carlos Fernando Galán y al Nuevo Liberalismo fueron ejes de los pronunciamientos de Rodrigo Lara.



En cuanto a seguridad, dijo que en la alcaldía de Claudia López el crimen llegó hasta la puerta de las casas, los colegios y los parques y que en su alcaldía los bogotanos vivirán protegidos. Aseveró que de ser alcalde garantizará la seguridad con “un ejército de militares y policías retirados que conformarán los frentes de seguridad. A ellos, que conformen los frentes de seguridad, les vamos a quitar el pico y placa”.

Lo del Nuevo Liberalismo es lamentable. Le pidió puestos a Petro (...) y se fueron con R. Hernández. Por eso he sido tan crítico con el Nuevo Liberalismo, segunda versión. FACEBOOK

TWITTER

Explicó que en el TransMilenio, donde las mujeres son acosadas y se sienten inseguras, instalará una especie de ‘ojo de Dios’, “de tal manera que cuando cualquier delincuente de esos, cualquier abusador se atreva a acercarse a una mujer, ya queda su carita grabada y donde esté lo vamos a ubicar”.



A Galán, por ejemplo, le dijo que su renuncia al Concejo de Bogotá, al que llegó por quedar segundo en las pasadas elecciones, le preguntó: “¿No crees que eso es una traición a un mandato? ¿Qué pasaría si eres elegido alcalde?, ¿traicionarías el mandato popular?, ¿dejarías tirada la alcaldía como dejaste tirado el concejo?”. Además, le sacó en cara que para la segunda vuelta de las presidenciales el Nuevo Liberalismo votó por Rodolfo Hernández. En el tema de movilidad se comprometió a reducir el valor del pasaje de TransMilenio.



Lara afirmó que de ser alcalde trabajará con el Gobierno porque necesita resolver los problemas de la gente y lanzó una advertencia: “¿Cómo equilibrar la relación con Petro? Sin tibiezas. Si usted elige un alcalde tibio, usted entenderá que lo somete en par patadas”.

REDACCIÓN BOGOTÁ Y POLÍTICA DE EL TIEMPO

