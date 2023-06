Esta semana la familia Velilla Ríos recibió una noticia que esperaba hace seis meses: el cuerpo de Javier Velilla, el guarda de seguridad de un condominio en La Calera que había sido arrastrado por la corriente luego de un periodo de fuertes lluvias en la zona, fue encontrado.



Aunque su esposa siempre tuvo la esperanza de hallarlo con vida, este escenario al menos le da la posibilidad de darle cristiana sepultura y honrar su memoria.



Javier Velilla era un trabajador dedicado. Foto: Archivo particular

El día de la tragedia

El caso es bien conocido, pues ocupó los titulares de distintos medios de comunicación que cubrían la emergencia. De hecho, periodistas de EL TIEMPO en su momento entrevistaron a Luz Ángela Ríos Camacho, quien recordó que a las 2:40 p.m. de ese 12 de noviembre sus hijos tenían un campeonato de fútbol.



"Javier me llamó. Me preguntó si los chiquitos ya estaban calentando. Me dijo que, por favor, le fuera avisando cómo marchaba el partido, si sus hijitos hacían goles. Hasta fue chistoso porque me reclamaba que yo me entretenía y no le contaba nada".



A las 3:17 p.m. ella se volvió a comunicar con él para decirle que no se preocupara, que más tarde le haría el resumen. En la cancha también llovía: "Le alcancé a decir cómo estaba el clima y él me respondió que por allá el aguacero era muy fuerte".



Lo siguiente solo fue angustia. Le preocupaba que su gripa se agravara, pues Javier hace poco tiempo había estado en urgencias y ella misma lo tuvo que inyectar. Luego el sentimiento aumentó, pues empezó a circular en redes sociales el video de una mujer que había muerto ahogada: "Me entró la zozobra. Empecé a llamar a Javier, pero ya no me contestaba", recordó.



Esa mujer era una motociclista que fue arrastrada por la corriente hacia el guardachoques de un carro y lamentablemente falleció, a pesar de que hubo personas que intentaron socorrerla. "Ella se agarró y gritaba que hiciéramos una cadena para ayudarla", relató Orlando Urrego, comerciante de La Calera, a EL TIEMPO en su momento.



El guardia motorizado tenía que vigilar varios tramos de un condominio. Foto: Archivo particular

Javier estaba con dos compañeros de turno y fue uno de ellos -el único sobreviviente- quien hizo la llamada que cambió para siempre la vida de sus familiares: "Yo me salvé, yo me salvé, pero a él se lo llevó, se lo llevó", repetía al oído de Luz Ángela.



Ella, sin entender todavía qué estaba pasando, se trasladó al sitio junto a su hija mayor y otros vecinos.



Allí reposaba la moto de su esposo, pero no estaba él. Según le explicaron, se acababa de subir a un vehículo y no alcanzó a hacer caso a los gritos de uno de sus compañeros, quien le pedía que retrocediera.



Ese día el rastro de Javier Velilla se desvaneció y los siguientes fueron de completa desesperación. Lo que ha expresado la mujer desde un principio es que fue la comunidad la que la ayudó en la búsqueda, pues "le querían dar prioridad a la vía y no a desenterrar a mi esposo y al compañero Hollman". De hecho, fue un sueño y la alerta de alguien del lugar lo que sirvió para que, seis meses después, los Bomberos pudieran rescatar el vehículo que había quedado enterrado y, con este, el cuerpo de Javier.

Los sueños que se vieron truncados

Cierro los ojos y veo a mis hijos pegaditos al lado del papá haciéndole fuerza al equipo FACEBOOK

Son varios los planes que quedan pendientes. Luz Ángela y Javier nunca se cansaron, pero querían hacerlo, también querían recorrer Colombia en moto y emprender en familia, pues ella siempre tuvo miedo de que algo le pasara en el trabajo. Como alternativa estaba la opción de poner un supermercado.



También, como hincha del Atlético Nacional, Javier aspiraba a llevar a sus hijos a un partido del equipo: "Cierro los ojos y veo a mis hijos pegaditos al lado del papá haciéndole fuerza al equipo", afirma ella.

Uno de los sueños de Javier era ir con su familia a ver un partido del Nacional. Foto: Archivo particular

Entretanto, se espera todavía el reporte de Medicina Legal que determine si, en efecto, se trata del cuerpo de Javier, pero ya la alcaldesa de Bogotá mandó un mensaje de apoyo: "A doña Ángela y su familia una vez más mi abrazo de fortaleza, cariño y solidaridad".

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS