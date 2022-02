Una temporada de fuertes lluvias y descargas eléctricas se está tomando la capital del país. Calles inundadas, frío extremo y jornadas de rayos en el cielo fueron la combinación de factores que, en la tarde del martes, casi acaban con la vida de una niña de 11 años que, luego de acercarse a la ventana de su casa, fue impactada por el coletazo de un rayo que golpeó con fuerza los marcos metálicos de los cristales de la vivienda.



Esa tarde, la menor, Nini Jhoana Lucero, quien vive con su madre y familia en el barrio Dindalito, localidad de Kennedy, suroccidente de la ciudad, se acercó a cerrar la ventana del cuarto piso de su casa. Pero, en medio del fuerte aguacero, la descarga eléctrica tocó una de sus manos que aún se encontraba pegada a la cerradura de la ventana.



Su madre, Érika Patricia Ávila, cuenta que cuando la menor recibió el impacto de la descarga cayó al suelo como en una especie de convulsión. “Me dijo la niña que ella sintió como si estuviera partida por la mitad, como si estuviera en puras cenizas. Me dijo: ‘Mamá, yo me vi prendida y pensé que estaba hecha pedacitos’ ”, relató Ávila sobre lo que narró su hija al despertar en una de las salas de cuidados intensivos del hospital de Kennedy, a donde fue trasladada con ayuda de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Rápidamente, la menor fue atendida por personal especializado de la unidad de pediatría del hospital, donde se le prestaron los cuidados necesarios para sobrellevar las primeras horas críticas luego de la descarga, que le dejó serias quemaduras en los brazos, pecho, espalda y abdomen.



De acuerdo con el doctor Jerson Silva, referente técnico de pediatría de la Subred Integrada de Salud de Suroccidente, “sobre las 3 de la tarde del martes pasado se atendió a una menor de 11 años que fue llevada por su madre y la Policía por presentar quemaduras eléctricas de alto voltaje secundarias a un impacto de rayo. Fue internada en la UCI”.



Aunque la menor se encontraba en condiciones estables de salud, fue remitida a la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar, donde la sometieron a una intervención quirúrgica y se recupera de las consecuencias que le dejó la descarga eléctrica.



Los rayos en Bogotá

Los fuertes vientos y la lluvia de la cuidad no paran. Foto: Héctor Fabio Zamora EL TIEMPO

Este mes ha tenido lluvias por encima de lo normal debido a que en el océano Pacífico aún hay condiciones climáticas derivadas del fenómeno de la Niña. FACEBOOK

La gran concentración de rayos en la capital del país no es nueva. Según reporte realizado en junio de 2021 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante una temporada eléctrica en la ciudad se pueden registrar hasta 661 rayos. Sin embargo, para finales del año, en medio de la temporada de lluvias de noviembre, el reporte de descargas eléctricas producto de tormentas fue de 549 casos en un solo día.



Con respecto a este caso, José Daniel Pabón, docente de meteorología y clima de la Universidad Nacional, manifestó que la frecuencia de los rayos en la ciudad se debe a que “en la sabana de la capital está una de las áreas de mayor actividad eléctrica del país, junto con la Sierra Nevada de Santa Marta, el Magdalena Medio y el norte del Pacifico colombiano”.



Esto aunado a que, según los datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), Colombia se encuentra entre los lugares del mundo con mayor actividad eléctrica en medio de tormentas debido a su ubicación geográfica sobre el trópico.



Sin embargo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que la temporada de lluvias y tormentas que está atravesando la capital es inusual para la época; según la entidad, “el comportamiento del tiempo durante las últimas dos semanas en Bogotá se ha manifestado por un incremento notorio de las lluvias en la mayoría de las localidades de la ciudad, que han tenido variaciones y se han presentado de muy fuertes a moderadas durante algunos días”.



Para Pabón, esta situación es anormal, toda vez que febrero, por lo general, hace parte de la estación seca del año. “Este mes ha tenido lluvias por encima de lo normal debido a que en el océano Pacífico aún hay condiciones climáticas derivadas del fenómeno de la Niña”, apuntó el docente.



Recomendaciones

Para la temporada de tormentas y rayos en Bogotá los expertos recomiendan, en caso de estar dentro de una casa, desconectar todos los electrodomésticos, como televisores, computadores, tabletas y audífonos dispositivos de audio.



También es importante evaluar la severidad de la tormenta, pues en caso de que sea muy fuerte es recomendable apagar el celular, ya que podría atraer los rayos.



Por otro lado, si el aguacero llega cuando se viaja en carro, la recomendación es estacionarse y permanecer sentado en la mitad del automotor o con distancia de las puertas y partes metálicas, pues en caso de una descarga eléctrica, el rayo será recibido por estas piezas antes de tocar la tierra.



Finalmente, evite usar sombrillas con acabados metálicos porque estos podrían atraer la electricidad.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

