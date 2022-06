Un ciclista aficionado fue drogado y robado en el barrio Villas de Granada, de Engativá, por dos sujetos que habrían utilizado objetos impregnados por alguna sustancia para hacerle perder el conocimiento.



(Le puede interesar: ¿Hay fiestas sexuales en la localidad de La Candelaria?).

“Una persona que también parecía ciclista aficionado se me acercó y me dijo que vendía uniformes de ciclismo en San Andresito la 38. Estuvimos hablando y así se ganó mi confianza”, señaló Lottar Segura, víctima del robo.



El joven cuenta que, en medio de la charla, este sujeto le ofreció un jugo, le pasó varias tarjetas de clubes de ciclistas y le entregó una cápsula de aire comprimido para inflar las llantas de la bicicleta.



“Él tenía una bicicleta gama alta rutera entonces no le vi problema. Minutos después sacó de la maleta la cápsula y me la entregó. A los pocos minutos me empecé a sentir mareado”, contó.



(Siga leyendo: Los clientes de energía sufren 8,1 interrupciones en su servicio por año).

Minutos después, y como quedó registrado en grabaciones de seguridad, un cómplice del delincuente llegó y le empezó a pedir información técnica sobre la bicicleta.



“Me preguntó si podía ir a dar una vuelta y me entregó una botella. Cuando me la pasó quedé totalmente perdido”, narró el joven.



El ciclomontañista quedó desorientado en la calle y tuvo que pedir auxilio a la comunidad para lograr ubicarse.



(Lea también: Sistema de salud, en alerta por ocupación de las UCI pediátricas).

REDACCIÓN BOGOTÁ con información del Noctámbulo.

Más noticias