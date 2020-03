¡Ojo! así se comporta TransMilenio durante la emergencia por Covid 19

Según TransMilenio hay tres acciones concretas que se están implementando para atender las recomendaciones de la Alcaldía de Bogotá en la prevención del COVID-19, en el marco de la alerta amarilla en la que se encuentra la ciudad

Lo primero es que se está reforzando la limpieza intensiva y desinfección de buses y estaciones en horas de la noche, una vez se cierra la operación del Sistema. Se está usando hipoclorito de sodio en concentraciones más elevadas, iguales a las que usan en los centros de salud. “Para estas labores, la entidad cuenta con equipos de limpieza especializados de entre 30 y 90 personas, según el tamaño de la estación a intervenir”, dijeron funcionarios de TransMilenio.



A partir de hoy 13 de marzo se realizarán lavados intensivos de estaciones durante las horas valle de la jornada, es decir, entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m.

Se extreman medidas de limpieza en las estaciones de TransMilenio. Foto: TransMilenio

Para esto, se contará con un equipo especializado de 30 personas y se harán cerramientos totales o parciales de las estaciones intervenidas para adelantar el proceso de limpieza y desinfección. Estos cierres serán aletorios y serán informados oportunamente a través de las redes sociales oficiales de TransMilenio.

Estas jornadas iniciarán este viernes 13 de marzo en las siguientes estaciones de la troncal Calle 26:

- Modelia: 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

- Normandía: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

- Av. Rojas: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

- El Tiempo – Maloka: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Igualmente, se habilitaron los 134 lavamanos con que cuenta el Sistema en los baños públicos ubicados en los siguientes portales y estaciones:



Av 1 de Mayo, Bicentenario, Portal 20 de Julio, Portal de la 80, Portal El Dorado, Portal Norte, Portal Suba, Portal Sur, Portal Tunal, Portal Usme, Ricaurte, San Mateo y Juan Pablo, Manitas y Mirador del Paraiso en TransMiCable.



El horario de atención en estos puntos es de lunes a sábado de 6:30 am a 10:30 pm y domingos y feriados de 7:30 am a 9:30 pm.



En las estaciones y portales donde las condiciones técnicas lo permitan, se instalarán lavamanos portátiles para el uso de los usuarios. Esta medida se irá implementando de manera gradual y rotativa a lo largo del Sistema.



Adicional a estas recomendaciones emitidas por la Alcaldía de Bogotá y acatadas por TransMilenio, el Sistema continúa adelantando sus actividades normales de aseo y mantenimiento de manera ininterrumpida, las 24 horas del día en 3 turnos.



Como complemento, la entidad también cuenta con un Equipo de Atención en Vía de cerca de 500 personas, quienes se encuentran de manera permanente repartiendo información sobre autocuidado con las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

De igual forma, se están realizando acciones pedagógicas en estaciones y portales sobre medidas de protección y cuidado. A los usuarios con evidentes síntomas de gripa se les entregará un kit de guantes y tapabocas durante estas actividades.



También se reforzaron las medidas de protección en TransMiCable, que a diario moviliza a cerca de 24.000 personas en la localidad de Ciudad Bolívar.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE TRANSMILENIO

Escríbanos a carmal@eltiempo.com