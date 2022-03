La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció un plan para disminuir los impactos por la temporada de lluvias que afecta a la capital del país. La estrategia consta de cuatro puntos, los cuales ya empezaron a aplicarse.



"Para cumplir este objetivo ha implementado acciones de prevención y mitigación de la vulnerabilidad por lluvias entre las cuales están: la construcción de nuevas redes para ampliar la capacidad de drenaje, las labores de mantenimiento preventivo y de puntos críticos, el fortalecimiento de la capacidad operativa y acciones de pedagogía con los ciudadanos para el buen manejo de las basuras y desechos", señaló la empresa.



Nuevas redes

La entidad entregó un balance de la estrategia que viene ejecutando la entidad para reducir los impactos de las lluvias con la construcción de nuevas redes de alcantarillado.



“En el año 2021, la EAAB realizó la renovación de más de 55 kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario. Estas nuevas tuberías y estructuras de drenaje permitirán disminuir los eventos de inundaciones en la ciudad", señaló Cristina Arango, gerente de la entidad.

Mantenimiento preventivo

La funcionaria indicó que simultáneamente la EAAB, en su rutina diaria, adelanta el mantenimiento preventivo del sistema de drenaje de la ciudad.



"Para esto invierte 26.262 millones de pesos en la limpieza de sumideros, pozos, tuberías y canales desde donde se han retirado en promedio, en el último año, 107.000 toneladas de basuras y desechos", explicó Arango.



Además, se realizaron operativos en puntos críticos en lugares de alto impacto circundantes a universidades, zonas de comercio, plazas de mercado y áreas de esparcimiento (Galerías, Zona T, Zona G y sector de la avenida Primero de Mayo con Boyacá).

Capacidad operativa

El Acueducto cuenta con 25 comisiones especializadas para atender las contingencias generadas por las lluvias. Estos grupos están compuestos por equipos succión presión y equipos de varilla, entre otros.



"Adicional a esto, en convenio con Aguas de Bogotá e Idiger, se efectúan los mantenimientos a quebradas, canales, sumideros y estructuras. En total se cuenta con cerca de 400 personas entre ingenieros, inspectores y personal operativo para las contingencias", explicaron.

“Que llueva conciencia”

Finalmente, Cristina Arango sostuvo que estas acciones preventivas requieren también de la participación de los ciudadanos para cuidar los ríos y la infraestructura del alcantarillado. “Pese a que hemos mejorado como ciudadanía en nuestro comportamiento con el medio ambiente, necesitamos que seamos muchos más trabajando unidos para que en Bogotá llueva conciencia”, dijo.



La EAAB hizo un llamado a los capitalinos para mantener un buen comportamiento ciudadano, evitando arrojar basuras a las calles y a tener en cuenta estas recomendaciones para mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la ciudad.



• No taponar los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.

• Al barrer el frente de su casa, recoger los residuos y la basura en bolsas bien cerradas. No depositarlas en los sumideros.

• Cumplir con los horarios indicados por el consorcio de aseo para sacar la basura.

• No arrojar grasas o aceites a los sumideros, ni a los sifones internos de las

viviendas.

• Nunca arrojar preservativos, toallas higiénicas o pañales por el sanitario.

REDACCIÓN BOGOTÁ

