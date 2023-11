Así es el Centro Justicia Restaurativa que el Presidente Petro no le recibió a Bogotá

Han sido varios los “amables desencuentros”, como los calificó la propia alcaldesa Claudia López, los que han tenido la Administración Distrital y el Gobierno Nacional por las diferentes visiones de ciudad que ambos mandatarios tienen.



Complejo Integral de Justicia Campo Verde

Uno de los temas en los que nunca se pudo llegar a un acuerdo fue el del Centro de Justicia Restaurativa juvenil (CJR) que está dentro del Centro Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en Bosa, que tiene un espacio para la reclusión de más de 200 jóvenes que tengan asuntos pendientes con la ley y que sean acogidos por el Sistema de Justicia Restaurativa Juvenil, del que es pionera la capital del país. El complejo Campo Verde además tiene una URI, una Manzana del Cuidado, un CAI y otros equipamientos de justicia.



A diferencia del CJR, los otros componentes de la megaobra ya están en funcionamiento para la ciudadanía y son administrados por el Distrito desde hace más de un año.



Pero aunque es el complejo más grande de su tipo en todo el país, con 12.624 metros cuadrados de infraestructura y más de 6.830 de espacio público, una inversión de 74.000 millones de pesos y la presencia de todos los servicios de seguridad y justicia del Distrito, el presidente Petro, mediante el ICBF, no lo recibió, pues aseguran que el Centro de Justicia Restaurativa Juvenil (CJR) no está alineado con las nuevas políticas de justicia del Gobierno Nacional que buscan la no reclusión de los jóvenes.



¿Pero qué tienen que ver el presidente Petro y el ICBF con la infraestructura judicial de la ciudad? Pues al ser un espacio de detención (no una cárcel) para menores de edad que hayan cometido algún delito, la administración de este lugar debe recaer sobre el Instituto de Bienestar Familiar y no directamente sobre el Distrito; razón por la cual la alcaldesa López señaló que llevaban más de un año solicitando la aprobación del ICBF para poder usar el espacio conforme a su propósito; espera que terminó con una negativa.

Complejo Integral de Justicia Campo Verde

“Con los impuestos de los bogotanos se construyó en Bosa un Centro Penal de Justicia Restaurativa para jóvenes que delinquen, los jueces les imponen una medida privativa y se cumple en este tipo de establecimientos. El ICBF nos notificó que siguiendo la política nacional no recibirá el complejo”, señaló la mandataria durante el consejo de seguridad que sostuvo con el presidente Petro el 28 de septiembre pasado.



En ese mismo escenario, y frente al presidente de la República, López manifestó que no compartía la decisión, pero que agradece la “franqueza” de la directora del ICBF, que luego de un año de proceso había comunicado la determinación.



“El sistema juvenil penal restaurativo de Bogotá sí tiene pena privativa de la libertad porque eso lo dice la ley, no Bogotá. Tiene un sistema de resocialización efectiva del 96 por ciento, de manera tal que yo creo que era una cosa que valía la pena recibir y continuar, pero la política del Gobierno Nacional es otra y, por supuesto, nosotros la respetamos”, indicó López.



Respecto al Centro de Atención Especial para Jóvenes (CAE), la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Juliana Cortés, aclaró que desde que se empezó el proyecto se contó con la asesoría del ICBF y que incluso, antes del cambio del gobierno, se había tomado la determinación de hacer una operación conjunta entre el distrito y el Instituto de Bienestar Familiar para los temas relacionados con las medidas privativas de la libertad en jóvenes; sin embargo, esto cambió tras la decisión del Presidente.

Complejo Integral de Justicia Campo Verde

“Nosotros veníamos trabajando de la mano con el ICBF y le hemos apostado a la justicia restaurativa y creemos en las segundas oportunidades, pero ellos determinaron que definitivamente no coinciden con la privación de la libertad y por eso decidieron no operarlo” explicó.



Luego de que se conoció la determinación del Gobierno central, el Distrito aseguró que buscará nuevas alternativas de uso para ese componente del complejo que no fue recibido por el Presidente. Una de las alternativas que se explora es poder lograr que el Distrito opere todo el complejo, incluso los espacios destinados a la reclusión de jóvenes tal y como funciona en la Cárcel Distrital.



No obstante, en esas instalaciones desde hace un año se trabaja con 200 jóvenes que están dentro del sistema penal adolescente, pero que no tienen penas privativas de la libertad.

Así es Campo Verde

EL TIEMPO recorrió con la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad, Juliana Cortés, los 12.000 metros cuadrados del complejo de Campo Verde.



En la primera planta del lugar está la Casa de la Justicia, donde se agrupan todos los servicios de Distrito y de la Nación como los jueces de pequeñas causas, la Secretaría de Integración Social, las comisarías de familia, Fiscalía, Medicina Legal, Secretaría de Seguridad y los centros de conciliación; además de la ruta de atención a la mujer más grande de toda la ciudad.

Complejo Integral de Justicia Campo Verde

Según los datos de la Secretaría de Seguridad, esta casa de la justicia ha logrado la atención de 8.000 personas con procesos judiciales, en un periodo de un año, que es lo que lleva funcionando, 2.000 mujeres que han buscado protección y otros 20.000 casos de ciudadanos con problemáticas varias.



“El impacto ha sido positivo y la ciudadanía está tocando la puerta de la institucionalidad para resolver conflictos. Aquí atendemos desde los problemas entre vecinos hasta graves delitos”, explicó Cortés.



Sin embargo, dice Cortés que la apertura de Campo Verde, a pesar de toda la oferta de servicios, también generó en su momento resistencia entre la comunidad de Bosa, pues creían que lo que se les iba a construir era una cárcel.



“Cuando se inició este proyecto, la ciudadanía decía ‘esto es una cárcel’ y uno de los grandes retos fue entender cómo romper los mitos que había entre la comunidad y mostrarles que este proyecto era por y para ellos”.

Complejo Integral de Justicia Campo Verde

Otro de los equipamientos con los que cuenta Campo Verde es la Manzana del Cuidado más grande de la ciudad, que atiende a mujeres con servicios de acceso a la justicia, pero también de cuidado, educación, respiro, ayuda en el cuidado de los hijos, formación en emprendimiento y actividades productivas.



Finalmente, el complejo cuenta con un CTP (Centro de Traslado por Protección) que son las antiguas UPJ, que tiene una capacidad superior a las 300 personas y que está próximo a entrar en funcionamiento cuando se finalice la fabricación de los protocolos entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía y el Distrito.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

