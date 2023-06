La llanta de un vehículo habría sido clave para que el cuerpo de Bomberos de Bogotá y miembros de la Defensa Civil reiniciaran la búsqueda del cadáver de Javier Velilla: un guarda de seguridad que quedó sepultado por la avalancha que causó estragos en Noviembre de 2022.



En ese entonces, La Calera fue uno de los sitios más afectados por las intensas lluvias, ya que fuertes corrientes de lodo y agua arrasaron gran parte del municipio y causaron la afectación de 46 familias.

Dentro de la emergencia, un carro de seguridad que prestaba servicios de vigilancia en la zona fue arrasado por la avalancha. En su interior iban los cuerpos de tres hombres que quedaron sepultados en el alud de tierra.

Rescate del cuerpo de Javier Velilla. Foto: Sergio Iván Acero Yate/El Tiempo

Solo uno de ellos logró sobrevivir al siniestro, mientras que testigos de la escena cuentan que otro de los pasajeros logró salir del automóvil, pero que murió en medio de desastre.



Sin embargo, hasta hoy 13 de junio no se tenía información de la tercera víctima de esta tragedia: Javier Velilla.



Su esposa Luz Ángela siempre guardó la esperanza de encontrar el cuerpo de Javier para darle una sepultura digna. Esperanza que se agudizó durante la mañana de este martes cuando se confirmó el hallazgo de lo que sería una de las llantas del vehículo que fue arrasado en zona frondosa de la montaña.



“Yo sé que algún día Dios me lo va a devolver, como él quiera, pero yo sé que él me lo va a devolver, por mis hijos, por darle una santa sepultura y porque toda esta zozobra se termine”, comentó Luz Ángela Ríos Camacho en diálogo con EL TIEMPO antes de que se produjera el hallazgo.

El guardia motorizado tenía que vigilar varios tramos de un condominio. Foto: Archivo particular

El personal de rescate de la zona, conformado por Bomberos, Defensa Civil, Ejército Nacional, Idiger y amigos y familiares de Velilla, lograron encontrar el vehículo accidentado y junto a él, el cadáver de quien sería su ser querido.



El cuerpo fue encontrado en un barranco a pocos kilómetros del sector conocido como “Camino al Meta”: punto exacto en que se produjo la avalancha.



Fuentes oficiales aseguran los rescatistas permanecen en la zona de la tragedia y que se adelantan las labores de levantamiento y reconocimiento del cadáver y de los restos del automóvil que terminó afectado.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

