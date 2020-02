Así delinquía red de extorsión de policías en Galerías

Un grupo de policías, al parecer liderado por dos patrulleros de la localidad de Teusaquillo, tenían montada toda una operación de extorsión en el sector de Galerías y zonas cercanas, como el barrio Palermo Norte.

Siempre hacían sus recorridos en la motocicleta que tenían asignada, entre las 5 y las 7 de la noche, y exigían a los comerciantes dinero a cambio de no sellar el sitio o multarlos por la supuesta falta de documentación.



“Teníamos un televisor y por eso nos decían que debíamos mostrar el Sayco y Acinpro, que nos iban a sellar por no tener eso. Nos pidieron 500.000 pesos, pero nosotros acá no manejamos efectivo”, le contó a EL TIEMPO una de las víctimas.



Este hombre, administrador de un taller de motos, y con más de 20 años en esta zona, denunció con un video de una cámara de seguridad cómo el uniformado lo presionó para que le diera $ 150.000.



Agregó que nunca había visto algo así en el barrio, y enfatizó en que los dos patrulleros que llegaron a extorsionarlo no hacían parte del CAI Galerías. De hecho, según esta persona y varias más del sector, los uniformados de ese CAI son honestos.



“Ellos son muy serviciales y cuando se han necesitado, para qué, a mí me han colaborado bastante. Jamás en lo que he estado acá han hecho algo que uno diga ‘uy, eso no es así’”, dijo una comerciante de la zona.

Sin embargo, los patrulleros que estaban detrás de estos cobros ilegales salían de su jurisdicción para intimidar a los comerciantes y luego exigirles dinero. Así ocurrió hace tres semanas en el local comercial de un residente del barrio Palermo Norte, que aseguró haber sido víctima de los mismos uniformados que aparecen en los videos revelados por los propietarios del taller de motos, y que se difundieron en medios de comunicación y redes sociales.

“En un local estábamos haciendo una ampliación, tumbando un muro, yo había consultado y la ley no me exigía permiso ni licencias antes de la obra. El mismo policía morenito pequeño del video y otro de ojos claros llegaron casi a las 6:30 de la tarde pidiendo la licencia, pero no había licencia porque no había necesidad, y me dijeron que sí y que nos iban a sellar tres días y que la multa costaba como 2 millones de pesos”, relató el ciudadano.



(Lea también: Cárcel a 6 policías por extorsión a expendedores de droga en Medellín)



En este caso, el uniformado habría exigido un millón de pesos para no sancionarlos. La víctima manifestó que no tenía todo ese dinero, por lo que empezó una negociación.



“Ofrecí $ 400.000 porque no tenía más, pero lo rechazaron. Que eran tres turnos cada uno, de a dos patrulleros, que lo mínimo que podía recibir era $ 600.000, $ 200.000 para cada turno, para que no volvieran a pasar a molestar”, relató el hombre.

Este es el taller donde policías exigían dinero a propietarios a cambio de no sellar el sitio por falta de documentación. Foto: Óscar Murillo / EL TIEMPO

Los mismos policías fueron identificados por el trabajador de un parqueadero de la zona. El hombre manifestó que hace aproximadamente un mes, los patrulleros llegaron y, como siempre, empezaron a indagar por los documentos del establecimiento.



Un papel de Bomberos, recuerda el joven, quien no era el propietario sino el trabajador del parqueadero, fue el documento por el que lo amenazaron con sellar el lugar.



“El man me dijo: ‘Por ese papel le pueden sellar’. Yo le dije que el jefe no estaba, que tendría que venir mañana y hablar con él, pero los ‘manes’ por acá no volvieron”, narró el hombre, quien agregó que ha visto a través de las cámaras de seguridad del parqueadero que dan a la calle cómo los fines de semana hay policías que reciben dinero de conductores de vehículos que salen de discotecas de la zona y que quizá van tomados.

Policías son investigados

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), en un comunicado de prensa, rechazó de manera tajante el comportamiento de estos uniformados y anunció que se abrió una investigación disciplinaria y otra penal.



“A los funcionarios señalados en este caso, se les aperturó la investigación disciplinaria correspondiente, de la cual se tomarán las medidas a las que haya lugar, de comprobarse su responsabilidad”, explicaron.



Según pudo establecer EL TIEMPO, los dos agentes que aparecen en el video recibiendo el dinero fueron enviados a unas vacaciones de 15 días, una decisión que los obligó a entregar sus armas y placas, mientras avanzan las indagaciones.



El caso lo asumió un equipo de contrainteligencia, que valorará otros casos que sean denunciados por víctimas de estas personas, que hoy están a un paso de salir de la Policía y entrar a una prisión.



Entre el 2016 y julio del 2019, 547 uniformados de la Policía de Bogotá fueron retirados por procesos disciplinarios, penales, por falta de confianza o porque incumplieron las reglas internas o metas operativas. A esa fecha, había 1.123 investigaciones disciplinarias formales.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET