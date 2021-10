Así es el procedimiento para sacar la moto de los patios

Uno de los temas más incómodos para los conductores de motocicleta en Bogotá es el traslado del vehículo a los patios por una u otra razón relacionada, principalmente, con el incumplimiento de las normas de tránsito.



Si tuvo la mala fortuna, tenga paciencia y siga los siguientes pasos para volver a tener la moto en su poder.

Primero debe tener en cuenta que, para agendar el retiro de la moto, debe entrar a la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad o marcar la línea 195, opción 4.



Cómo solicitar la cita para sacar la moto de los patios

El único punto habilitado para la audiencia en la que se ordena la entrega del vehículo es el Centro de Servicios de Movilidad, ubicado en la calle 13 No. 37-35.



Podrá solicitar la entrega de manera virtual si la infracción corresponde a las categorías B01 (conducir sin licencia), C14 (transitar por horas o sitios restringidos), D02 (conducir sin seguro obligatorio vigente), D03 (transitar en sentido contrario), D04 (no detenerse ante un semáforo en rojo, pare o semáforo intermitente), D05 (conducir sobre aceras o separadores), D06 (Adelantar a otro vehiculo en berma, tunel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados), D07 (realizar maniobras peligrosas) o H02 (conducir sin portar la licencia de tránsito).



Si la moto fue inmovilizada por la infracción C02 (estacionar en sitio prohibido) y no estaba el conductor presente, el propietario de la misma deberá agendar la cita y presentarse en compañía del infractor.



¿Quién puede realizar el trámite de sacar la moto?

El retiro de la moto de los patios solamente lo podrán hacer el propietario del vehículo, el infractor o una persona autorizada por un poder entregado por el dueño.



Para sacar la moto deberá subsanar la falta que dio origen a la inmovilización, la cual se podrá corregir en el parqueadero (cuando la causa es por luces, llantas, exosto o colores), o acreditarla en la audiencia (presentación de casco, chaleco, documentos de conductor y/o vehículo).



En caso de que la multa sea por no tener la revisión técnicomecánica, la moto no podrá retirarse por sí misma, sino que se deberá llevar con una grúa.



El único parqueadero que ha sido autorizado por la Secretaría de Movilidad para llevar los vehículos que son inmovilizados es el de Álamos, ubicado en la Transversal 93 No. 53-35.



Tenga en cuenta que, para sacar la moto de los patios debe llevar la siguiente documentación: documento de identificación, orden de comparendo, inventario de parqueadero, registro de subsanación (si es el caso), licencia de tránsito, licencia de conducción, seguro obligatorio y certificado de revisión técnicomecánica.



Cuando en la audiencia le autoricen sacar la moto, debe pagar el valor del servicio de parqueadero y grúa. Podrá hacerlo por PSE, en las oficinas de los bancos de Occidente y Caja Social, o en los corresponsales bancarios del Grupo Éxito y de la Red Banco Amigo.



Recuerde que primero debe haber pagado la multa y luego, haber realizado el curso de pedagocía por la infracción.

