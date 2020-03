Así conmemorarán las bogotanas el ocho de marzo

La conmemoración del día de la mujer se tomará las calles de la capital. En el marco del #8M las bogotanas harán movilizaciones en contra de la violencia de género, sexual y los feminicidios. La jornada será un espacio de reivindicación de los derechos vulnerados.

La Secretaría de la Mujer programó una agenda que se extenderá a lo largo del día. La primera actividad es un reconocimiento que hará la alcaldesa Claudia López, a quienes lograron que fuera posible el derecho al voto para las mujeres y a aquellas que han trabajado para avanzar en el ‘derecho a la participación y representación política’.



Además, la entidad tiene programado un bici - recorrido desde la Alcaldía Mayor hasta el Parque Nacional que tendrá siete puntos dispuestos, abiertos desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., para la participación de la ciudadanía, cada uno tiene un enfoque diferente de derechos.

Parque Bicentenario: derecho a la paz. En este punto habrá un picnic urbano y se presentará la obra de teatro ‘Mujeres sobrevivientes’. Parque Tercer Milenio: derecho a cultura libre de sexismo. Aquí el Distrito tendrá oferta de servicios jurídicos y psicológicos, además habrá una charla de nuevas tendencias deportivas para mujeres. Parque de Los Hippies: derecho a la salud. Los asistentes podrán realizarse la prueba de VIH – Sífilis, también habrá atención y orientación psicológica y de vacunación. Talleres de nutrición y hábitos saludables. Parque Nacional: derecho a la cultura libre de sexismo y derecho al trabajo. En este punto habrá actividades y conversatorios. Adicionalmente estará la Casa de Justicia Móvil y una feria de empleo y emprendimiento. Parque Tunal: derecho a la educación. Habrá jornada de matriculatón Cinemateca Distrital: derecho a la comunicación libre de sexismo. La película ‘María Cano’ será proyectada. Monumento Banderas: derecho a una vida libre de violencias. En este punto el Distrito anunciará el contenido del Plan de Desarrollo en el ámbito de la mujer.

Pero estas no son las únicas actividades. Diez colectivos de mujeres ciclistas organizaron el ‘Gran Bazar Popular – La Calle es Nuestra’ que tendrá un recorrido en bici desde el Monumento a Los Héroes hasta el Parque Olaya. Arrancará a las 8:30 a.m.



Además también habrá una marcha ‘8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora’ que comenzará en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación a las 8:30 a.m y terminará en el Parque Olaya para encontrarse con las asistentes del bici-recorrido.



Las bogotanas también podrán asistir al evento #ClaseALaCalle, una jornada en donde profesores y profesoras de las universidades Rosario, Andes y Javeriana dictarán charlas y talleres sobre temas como violencia de género, mujeres en el arte y masculinidades. Serán a lo largo del día en diferentes puntos de la ciudad

Plaza de Bolívar: 10:30 a.m. – 3:00 p.m. Plazoleta Universidad Jorge Tadeo Lozano: 9:00 a.m. Plazoleta de ‘La Pola’: 3:00 p.m. Parque de los Hippies: 10:00 a.m. Sede Red Comunitaria Trans: 3:00 p.m. Plazoleta de Las Aguas: 10:00 a.m. Plazoleta CAI: 4:00 p.m. Parque de los Periodistas: 10:00 a.m. Parkway: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.

Las actividades comenzaron el pasado 02 de marzo con ‘Nosotras Hablamos’ una jornada en donde las mujeres dejaron mensajes en contra del abuso y el acoso en TransMilenio, en los articulados se podían leer frases como: “quiero salir en falda sin que me digas cosas obsenas”.



Además, hoy, sábado 07 de marzo, a lo largo del día estará abierta la feria ‘Juntas a emprender’, un espacio en donde más de 20 marcas feministas estarán ofreciendo productos como copas menstruales. La jornada tendrá cuatro charlas que contarán con la participación de Ita María y Matilde de los Milagros, miembros de ‘Las Viejas Verdes’.



Pero las actividades de este domingo no serán las únicas, la conmemoración se extenderá durante todo el mes en el marco del ‘Estallido Feminista Popular’ con talleres, rodadas y tertulias.





REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo

@BogotaET