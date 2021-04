Así cayó Niampira, la estafadora de conjuntos residenciales

Entre el 2009 y el 2021, la administradora de empresas Nurceri Esmeralda Niampira Santana habría participado en el desfalco de al menos 13 conjuntos residenciales ubicados en distintas zonas de la ciudad. EL TIEMPO reveló en exclusiva cómo era el modus operandi de esta mujer, apoyado en los relatos de algunas de sus víctimas y el seguimiento que le hacía la Fiscalía.

Con títulos falsos que la acreditaban como una supuesta experta en la administración de unidades residenciales, con más de 20 años de experiencia, lograba ser contratada para llevar las riendas financieras de los conjuntos. Una vez con las claves y accesos a las cuentas bancarias para hacer los depósitos a los proveedores de seguridad, mantenimiento, entre otras, usaba una serie de maniobras para que estos dineros resultaran en sus arcas.



Ayer, un mes después de que se puso en conocimiento de las autoridades una denuncia interpuesta por el conjunto residencial Prado de la Sabana III, que terminó en un caos económico tras el paso de Niampira por allí, fue capturada en el municipio de Paicol, Huila. Iba con su hija de tres años, además de ella tiene otra de 13 años.



“La primera operación ilegal que hace la señora Nurceri es el 10 de marzo del 2020, 10 días después de haber sido vinculada como administradora y donde inició su actividad ilegal con el giro de 15 millones de pesos, modificando el ID del proveedor de una empresa de seguridad”, manifestó el fiscal del caso en una audiencia virtual celebrada ayer y en la que el juez decidió enviarla a prisión.



Hubo un segundo conjunto residencial que se declaró víctima y denunció. Las directivas se encontraron con un desembolso el 13 de febrero del 2020 de 3 millones de pesos, otro el 28 de febrero de $ 13 millones, uno más el primero abril por $ 2 millones, días después una consignación de $ 13 millones y un último, en julio, de $ 6 millones. Estos eran dineros destinados para pagar a proveedores o responder por otras obligaciones del conjunto, que terminaron en las cuentas de la administradora.



Cuando los proveedores no recibían estos pagos, enviaban correos que ella se encargaba de eliminar para que la junta no lo notara. Sin embargo, una empresa de seguridad, a la que le adeudaban los pagos de noviembre y diciembre de 2020, y de enero y febrero de este año, fue la que alertó sobre estas irregularidades al reclamar por un pago que se creía que ya se había efectuado. Niampira alteraba facturas que les presentaba a los contadores. Nadie sospechaba.



“Está involucrada en 13 eventos adicionales y así lo corroboró un estudio que hizo el funcionario del CTI el 9 de marzo de 2021, que indica que Niampira está ejecutando esta modalidad desde el 2009 hasta la fecha; hubo eventos en el 2009, 2010, 2013, 2019, 2020 y 2021”, explicó el fiscal en la audiencia.



Se estableció que no solo giraba dinero a su cuenta personal, sino que había consignaciones a personas con números de cédula que después de las verificaciones se detectó que no existían.



Una vez se tuvieron todos los elementos de prueba para llevarla ante un juez, se expidió una orden de captura. Los investigadores tuvieron que actuar rápido porque no estaba en la ciudad y porque en una llamada telefónica detectaron que sabía que estaban detrás de ella y que quería vender sus propiedades para distribuir el dinero y no tener con qué responder ante un eventual proceso judicial.



Además, habría cambiado su aspecto para tratar de confundir a las autoridades y estaba aportando un número de cédula que era el de su hermana.



Por estos hechos se le imputó a la detenida los delitos de hurto calificado, hurto agravado, uso de documento falso, falsedad en documento privado, y destrucción o supresión de documento privado agravado. Niampira no aceptó los cargos por ninguno de ellos, y deberá enfrentar un juicio mientras permanece en un centro carcelario. Por estos hechos podría afrontar una pena de 13 años.



Por su parte, la defensa había pedido una medida privativa de la libertad domiciliaria, aduciendo que su cliente no tenía intención de evadir la justicia, ya que no se opuso a la hora de su captura, en carreteras del Huila por hombres de la Policía de Bogotá.



No obstante, el juez ordenó que la mujer sea traslada a la cárcel el Buen Pastor, y sus hijas quedarán bajo la custodia de su abuela y otros familiares cercanos mientras se revuelve su situación judicial. Mediante sus actividades ilícitas habría generado pérdidas por $ 250’000.000 a dos copropiedades. Se está estableciendo lo que pudo hacer en al menos 13 conjuntos residenciales más.



REDACCIÓN BOGOTÁ-EL TIEMPO.

Twitter: @BogotaET

