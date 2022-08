Vestidos con camisetas blancas, con palomas de la paz en sus manos que parecían volar en medio de la plaza de Bolívar y el orgullo de sus padres y familiares a flor de piel se lanzó el Coro Hijas e Hijos de la Paz en la sede de Fragmentos, el Espacio de Arte y Memoria que creó en 2017 la artista Doris Salcedo como lugar de reflexión sobre el conflicto armado en Colombia, el mismo en donde hay una obra cuyo piso se elaboró con las armas fundidas de las Farc-EP y contó en su creación con la participación de mujeres víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado.



(Le puede interesar: Icfes abre inscripciones para el programa 'Evaluar para Avanzar 3° a 11°')

Este coro está compuesto por niñas y niños cuyos padres fueron firmantes de la paz por parte de las Farc en 2016, y que desde 2021 vienen haciendo parte del programa de Formación Musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ellos cantaron con sus delicadas voces cada una de las canciones aprendidas.



Son 50 entre los dos años y medio y los 17 años de edad, que se forman en el Centro Filarmónico de La Paz. “Mi nombre es Margy Alejandra. Vine para cantar y divertirme. Para mí la paz es armonía y tener un poquito más de tranquilidad. Antes vivimos mucha violencia. Somos hijos de los que hicieron el acuerdo. Nuestros padres ya no quieren más guerra”, decía mientras cantaba la canción Palomita de la paz. “Es de un ave que viene a traernos esperanza”.



Winger, de 17, y Juan Andrés, de 5, hermanos, son coristas del grupo hace más de un año. “Nunca había soñado con ser músico, pero podría hacer algo en memoria de todos los pueblos de Colombia. No queremos más dolor y guerra es un fragmento de una canción que me gusta, es un llamado, decir que ya no queremos más guerra, salir a la calle y que no pase nada. Para mí la paz es cuando la gente aprende a respetar a las personas con sus diferencias. Nadie debe imponer una visión del mundo”.

Facebook Twitter Linkedin

El coro esta compuesto por los hijos de los reincorporados del proceso de paz. Foto: Sergio Iván Acero Yate/El Tiempo

Los ensayos



Los ensayos fueron arduos, días de cantar una y otra vez la misma canción, de afinar la voz, de entender además el significado de este proyecto, pero valió la pena. O por lo menos eso reflejaban los ojos de los niños durante la presentación. “Cuando me llamaron para este proyecto estuve muy motivado. Ver la alegría de los niños de 2, 3, 4 y 5 años es muy emocionante, pero no es fácil. Hay que tener mucha pedagogía, que aprendan a través del juego. Los papás han sido de gran apoyo”, dijo Germán Malagón, artista formador.



(Le puede interesar: ‘La Voz Kids’: Andrés Cepeda admitió su equivocación con una participante)



Pero los niños no solo aprendieron a entonar las canciones sino a entender mejor el significado de un país sin tanta guerra y violencia. “Yo me llamo Laura Bustos. Trabajé muy duro para este concierto para Colombia. Para mí la paz es tranquilidad y eso vale la pena”. Y hasta niños pequeños lo entendían. Martín Manuel, miembro del coro, dijo: “Me gustan estas canciones porque hablan de la felicidad de los niños y eso le tiene que importar al país”. Su mamá se esforzó y lo llevó todos los días a los ensayos.



El coro tuvo una primera presentación informal el 24 de noviembre de 2021 en la plaza de Bolívar de Bogotá, con la coyuntura del quinto aniversario del Acuerdo de Paz, el cual contó con la visita del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, a Colombia.



“Este coro se creó para cantar un mensaje de paz. Nos reuníamos todos los sábados y ensayamos muy duro, pero también nos divertimos. Aprendí que este país necesita que entre todos debemos construir un mundo mejor,, dijo Luisa Fernanda Yepes Caballero.

Facebook Twitter Linkedin

El coro se presentó en Bogotá Foto: Sergio Iván Acero Yate/El Tiempo

Para los padres de familia ver a sus hijos en este espacio es como un bálsamo en medio de un mar de tristezas. “Soy firmante de paz. Hoy estoy acompañando a mis hijos en este proceso y esto ha sido muy bonito. Todo es alegría y emociones. Jamás pensé recibir este regalo que la vida me ha dado. Una oportunidad con ellos. Me di cuenta de todo lo que me estaba perdiendo”. Ella hacía parte de un grupo de excombatientes y nunca pensó que su hijo iba a estar ahí.



(Para leer: Sergio Cabrera: ¿Quién es el nuevo embajador de Colombia en China?)



Dice que la canción fariana la conmovió porque representa a las mujeres luchadoras que lo dieron todo, mujeres de temple de acero. “Para mí la paz es un nuevo comienzo. Estar aprendiendo cada día de las personas que nos rodean”. A ella le cuesta expresar sus emociones, vivió en medio de la guerra. Lo que hoy experimentan sus hijos ella nunca lo tuvo. “Ahora solo espero poder pagarle una carrera. Pero esto ya es un avance. Cada día me digo: sí puedo. Quiero alejar a mis hijos de lo que yo viví”.



El director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García, dijo que el sueño de este coro surgió conversando con la ONU y los firmantes para que los niños que se vincularon durante el proceso de paz tuvieran un espacio de formación. “La idea es consolidar un símbolo de futuro, ligado a la implementación del acuerdo, pero también avanzar en un proceso formativo de los niños, como símbolo de la firma de la paz”.



También se quiere reiterar el compromiso de la sociedad civil y de los firmantes y ratificar el vínculo que existe entre la paz y la cultura. “Es una apuesta por la paz y de futuro, dos temas en los que se insiste en las actividades de las diferentes agrupaciones de la Orquesta”, aseguró García.



Según explicó el directivo, las actividades del Coro se lograron lanzar debido al apoyo financiero de la Fundación Ford en Colombia. “Ellos respaldan iniciativas de entidades como la Orquesta, que buscan concretar el Acuerdo de Paz. Así mismo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en el país viene apoyando la implementación del acuerdo desde su firma”. La alcaldesa de Bogotá se mostró muy conmovida con la presentación. “Al Coro de Hijos e Hijas de la Paz: gracias por darnos esperanza. A sus padres y madres, gracias por apostarle a la paz. Este coro sintetiza dos historias de nación, la de quienes dejaron las armas y la de una nueva generación que ya no vivirá la guerra, sino que vivirá la paz”.





CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escribanos a Carmal@eltiempo.com