Los videos en redes sociales y la experiencia de usuarios detallan la crudeza y rapidez de los delincuentes para robar partes externas de vehículos en varias zonas de la ciudad. Es algo que los conductores tienen en cuenta en el momento de transitar por algunos sectores. Sin embargo, ha habido un secreto a voces que muchos conocen, pero del que poco hablan: el robo de repuestos y los engaños en talleres mecánicos.



Una mujer relata una historia sobre ese tema. Sucedió hace tres semanas. El taller de confianza al que ella, su hermano y su papá llevaban el carro estaba cerrado, pero ella necesitaba una revisión porque tenía un viaje programado para Ibagué. Entonces decidió ir a uno que un amigo de ella le había recomendado en Fontibón un sábado por la mañana. “Lo dejé y me fui a hacer unas vueltas cerca de ahí a un centro comercial, y volví a las dos horas”, detalla en conversación con este diario.

“Lo primero que me dijeron fue que había una falla en la transmisión y que el carro, que tiene una caja DSG —traduce: transmisión de cambio directo y es una caja de cambios automática controlada electrónicamente de embrague doble—, debían revisarlo por completo y lo debían dejar cuatro horas más”, narra. “Yo sabía a lo que se refería y mi error fue haber estado de afán”, agrega.

Cuando regresó por el carro, le dijeron que tenían que cambiarle por completo la caja y que eso se demoraba. “Me asusté porque tenía el viaje programado, entonces les dije que de una vez”. Pasó casi una semana y la factura ascendió a los 12 millones de pesos. “Nunca me habían cobrado algo así, pero me justificaron que debieron cambiar toda la mecatrónica”, agrega. “Pagué una parte y me llevé el carro. Les dije que no tenía todo el dinero. Me hicieron firmar una especie de pagaré. Me fui al viaje que tenía. Estando en Ibagué, el carro comenzó a fallar”, narra.

Entonces, decidió llevarlo a otro taller en esa ciudad y le dijeron que había una falla electrónica, que era mejor llevarlo a Bogotá a donde siempre lo habían tratado. “Efectivamente, al regreso lo llevé al taller de siempre y me dijeron que no me habían cambiado la caja por una nueva, sino que la habían alterado. El lunes pasado los denuncié”, puntualiza.



En algunos talleres hacen cobros millonarios. Foto: El Tiempo / cortesía

El 'cambiazo' del repuesto del vehículo



Un caso similar fue conocido por este diario. A una persona le cobraron algo más de 20 millones de pesos por cambiar una caja DSG de su carro por otra nueva. “Le cobraron el repuesto nuevo, le sacaron plata, le dieron embragues dañados y el carro dejó de funcionar. Después, el nuevo arreglo le salió más caro. Por la mitad de lo que le cobraron era el valor total del arreglo”, comentó la fuente.

Hablar sobre esta modalidad de hurto en la ciudad no es fácil. Para mayo de 2023, había 5.612 talleres para carros y 878 para motos, según la Cámara de Comercio de Bogotá, aunque el subregistro puede indicar un número mayor por los establecimientos ilegales, los de calle y los llamados ‘de garaje’.

EL TIEMPO conversó con 12 trabajadores de talleres en Prado Veraniego, Puente Largo, el 7 de agosto, Fontibón y el centro, y la mayoría coincide en que “es un pan de cada día” que lleguen clientes contando que los robaron en otros lugares. Sin embargo, ninguno autorizó ser citado en este texto. La razón: quieren evitar algún tipo de represalia. “Un hombre de confianza me contó que le robaron bujes de tijera cuando llevó el carro a una revisión de aceite”, relata un hombre que lleva trabajando 16 años en un taller cerca del Hospital de la Misericordia.

“Esas son partecitas que las venden después por menos de 200.000 pesos. Uno se da cuenta que no están o se las cambiaron porque la suspensión falla, y se nota”, cuenta. Otra persona de un establecimiento en Suba asegura que esa modalidad de robar la parte y venderla “se hace sobre todo en lugares grandes, que reciben varios carros al día y los dejan estacionados por mucho tiempo”.



Montan fachadas en internet para robar a conductores



Algunas personas denuncian que les ha pasado esto en el 7 de agosto. Imagen de referencia. Foto: DIJIN

Según Carlos Pineda, presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus partes (Asopartes), “en algunos casos es común escuchar que cuando el propietario lleva a sitios no autorizados de las marcas o con alguna trayectoria en el mercado, mecánicos inescrupulosos cambian partes originales y valiosas por otras usadas o dañadas y lastimosamente el propietario del vehículo termina pagando más caro después”.

Otra modalidad conocida está relacionada con los almacenes de repuestos. En el sector del 7 de Agosto, comerciantes denuncian que delincuentes están usando fotos y datos antiguos de sus establecimientos para crear páginas web falsas y ofrecer servicios en redes sociales.

“Nosotros no tenemos página, por ejemplo. Alguien creó una usando la razón social, el RUT y demás datos que nosotros teníamos hace unos años para montar una plataforma. Incluso falsearon la clasificación y las opiniones de la gente. Cuando los clientes encontraron el nombre en esa página, llamaron y pagaron por adelantado a través de transferencia bancaria”, relata Claudia Pulido, de la Central de Repuestos.

“Después nos llamaron y reclamaron, pero nosotros no teníamos idea de lo que pasaba. La gente les consignó porque eran de otras ciudades y necesitaban el envío de un repuesto. Hay gente que consignó hasta un millón de pesos”, agrega.

Esto ha ocurrido en varios locales del lugar. Los ladrones usan el nombre registrado en la Cámara de Comercio y le cambian algo al final, le ponen otro supuesto NIT, así como correo y números falsos. “Es toda una fachada en internet”, enfatiza la mujer.

Según Asopartes, las piezas de carros más hurtadas cuando están en sitios públicos son los espejos, plumillas y placas, mientras que en otras modalidades —como las descritas en este artículo— “la tendencia apunta a módulos electrónicos y autopartes pequeñas de altísimo costo”, explica Pineda.



Incremento hurto de autopartes en Bototá Incremento hurto de autopartes en Bototá Foto:

Recomendaciones para evitar los engaños



Tanto quienes trabajan en talleres mecánicos como almacenes de repuestos y las autoridades coinciden en que los clientes deberían ir a sitios reconocidos, asociados a las marcas, distribuidores autorizados o lugares de trayectoria con certificaciones.

“Con la Policía estamos promoviendo la compra y venta legal de partes. Si compran repuestos usados o de segunda, sin saber de dónde vienen, se puede estar alimentando ese mercado negro de bandas delincuenciales constituidas”, comenta Carlos Pineda, de Asopartes.

Entre las recomendaciones que dan los mecánicos están estar pendiente del diagnóstico del vehículo cuando se lleva al taller. “Puede ser incómodo para algunos, pero es algo que se debe hacer, dese un espacio para conocer su carro y entender qué falla”, explica uno de los expertos consultados. “Antes de retirar su vehículo, pida que le muestren el repuesto viejo cambiado y cómo quedó el nuevo; si puede, pida fotografías, verifique muy bien que lo que le estén diciendo tenga coherencia y pregunte las veces que sean necesarias”, agrega.

*Estas historias forman parte de un especial periodístico sobre robos en Bogotá. Si usted ha sido víctima de alguno, escríbanos a torjoh@eltiempo.com / berdav@eltiempo.com

