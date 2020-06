Así avanza la investigación por muerte de mujer trans en Bogotá

La Secretaría de Salud dio detalles sobre la investigación que abrió por el caso de Alejandra Monocuco, la mujer trans que murió en Bogotá en la madrugada del pasado viernes 29 de mayo, al parecer, por negligencia.



De acuerdo con un comunicado emitido este viernes, la entidad rectora del sistema de salud abrió tres procesos de investigación que "se direccionaron desde el ámbito disciplinario, contractual y administrativo para dar claridad a los hechos".



Sobre el proceso disciplinario, la Secretaría de Salud señaló que su oficina de Asuntos Disciplinarios "ordenó la apertura de una indagación preliminar a efectos de establecer si las conductas desplegadas por las personas que participaron en las acciones de regulación asociada a la atención de la urgencia tienen responsabilidad alguna, con ocasión de las presuntas fallas en el caso".



Agregó que "los hallazgos pueden ser constitutivos de falta disciplinaria" y que "en la actualidad se encuentran en etapa probatoria".



En el caso del segundo proceso, el contractual, el comunicado de la entidad de salud explica que el 5 de junio "se solicitó el inicio de un proceso, por posible incumplimiento contractual, por parte de los contratistas que atendieron la solicitud de atención de una urgencia desde el ámbito sanitario para Alejandra Monocuco, por activación de la línea de emergencias 123".



Por último, informó que, en cuanto al proceso administrativo, el 4 de junio la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud realizó una visita a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

"Como resultado de la visita, y una vez revisados los registros clínicos y bitácoras de la móvil que atendió la solicitud de urgencia, se aperturó investigación administrativa a la Subred por presuntas fallas en la calidad de la prestación de servicios de salud, la cual se encuentra en etapa preliminar", se lee en el comunicado.



La Red Comunitaria Trans (RCT), organización que dio a conocer el caso, ha denunciado que la ambulancia solicitada para atender la emergencia médica de Alejandra Monocuco habría tardado alrededor de una hora en llegar al lugar.



La organización asegura que, pese a las dificultades respiratorias que presentaba Alejandra y tras conocer que era portadora de VIH, el personal de la ambulancia no dio la orden de traslado a un hospital y solo les recomendó no darle comida.



Alejandra murió 40 minutos después de que el personal médico se retirara del lugar. Las personas que la acompañaban llamaron de nuevo a la línea de emergencias. El personal de salud regresó y sobre las 2:40 a. m. se confirmó el deceso.



También se ha denunciado que el cuerpo de Alejandra habría permanecido 14 horas en el lugar de su fallecimiento, sin que se hubieran aplicado los protocolos de bioseguridad exigidos por el riesgo de contagio de covid-19.



La Secretaría de Salud avanza en estas tres líneas de investigación luego de que reconociera errores en la información emitida horas después de conocer el caso. En un primer momento, aseguró que, a pesar de la gravedad que presentaba, no se trasladó a Alejandra a un centro médico porque una de sus acompañantes había firmado un desistimiento.



Sin embargo, días después, en un comunicado, explicó que "no existió la firma de un desistimiento escrito".

Cabe recordar que, a inicios de junio, la Procuraduría General inició un proceso de vigilancia y seguimiento a los hechos que rodearon este caso.



El ente de control explicó que solicitó a la Secretaría Distrital de Salud el inicio de un proceso administrativo para establecer por qué Alejandra no fue trasladada a un centro médico y por qué frente a su deceso no se aplicaron los protocolos establecidos para el manejo de cadáveres en caso de sospecha de covid-19.



Entre las pruebas ordenadas, "se solicitó a la Secretaría de Salud de Bogotá la bitácora de la actuación desplegada una vez el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias conoció la llamada con el reporte de emergencia".



También solicitó información sobre los protocolos establecidos para garantizar los derechos humanos y la diversidad de género y sexual de los usuarios del sistema de salud en la capital, así como los seguimientos para evitar actos de negligencia o discriminación por parte de los funcionarios del CRUE o la red hospitalaria.



Este viernes, la entidad Distrital de salud también informó que, por lo pronto, avanza en la implementación de capacitaciones al personal de salud y todos los funcionarios vinculados con la prestación del servicio, "con el fin de garantizar la aplicación correcta y constante de los enfoques de derechos, género y diferencial en toda circunstancia, indistintamente de su orientación sexual, identidad de género o situación de salud".

