La Alta Consejería de Paz informó que este martes se llevó a cabo la "identificación de voluntariedad" en la UPI La Florida, proceso con el cual se busca determinar cuántas familias emberá quieren retornar a sus lugares de origen y cuántas desean quedarse en Bogotá.



En un trabajo coordinado con la Unidad para las Víctimas, se determinó que las 165 familias de la comunidad emberá chamí, katio y dobidá que se encuentran asentados en la UPI tienen la intención de volver a sus lugares de origen en Risaralda y Chocó o reubicarse en algún territorio acordado con el Gobierno Nacional.



Sobre la fecha de este traslado, la entidad no dio mayores detalles, solo se sabe que la totalidad de los emberá abandonarán el espacio temporal.



Este jueves se llevará a cabo el proceso de identificación de las familias emberá que se encuentran asentadas en el parque Nacional de Bogotá.



"Sobre las 6 a.m., se encontrarán las entidades del distrito para instalar el PMU y a más tardar, a las 7 a.m., empezará el trabajo conjunto en compañía del ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior y las entidades del Distrito que apoyarán este proceso", señaló la Alta Consejería.

REDACCIÓN BOGOTÁ