Un tradicional estilo de robo fue alertado por *Lorena, una madre de familia a cuyo hijo lo interceptó un hombre en el centro comercial Unicentro. Vestía bien. Tenía una chaqueta roja de marca y un pantalón blanco. A primera vista no tenía por qué despertar sospechas. Los ladrones ya no son como los pintan.



Por esa misma razón, entró tranquilamente al lugar y empezó a deambular por el recinto. No estaba buscando regalos de Navidad sino a un joven con las características para engañarlo y luego, despojarlo de sus pertenencias. Eso sucedió el pasado miércoles 30 de noviembre. Cuando este delincuente ubicó a su ‘presa’ la intimidó, amenazó y le robó su teléfono celular.

Narra que el joven caminaba hacia la entrada 5 cuando el delincuente lo abordó y a través de artimañas lo sacó del parqueadero y lo llevó hacia la calle 13 donde lo secuestró más de 20 minutos.



Para sacarlo del centro comercial le dijo que era sospechoso de pertenecer a una banda de microtráfico y que debía verificar sus datos. Mintió diciéndole que necesitaba ver su celular para “confirmar su identidad”.



Con intimidación y amenazas contra su integridad física, le pidió que guardara la calma, que le diera la mano, e inclusive, que lo abrazara como si fueran amigos para no levantar sospechas ante cámaras y guardas de seguridad.



Ya cuando arribaron a la calle 127 con carrera 13 le quitó el teléfono. Luego el delincuente se subió a un taxi que lo estaba esperando. “Gracias a las cámaras de Unicentro publicamos la imagen del delincuente por recomendación de los jefes de seguridad del centro comercial y de la Fiscalía, para alertar a la comunidad. En esta modalidad de robo los adolescentes son presa fácil. El individuo iba bien vestido y llevaba un IPhone en su mano y un AppleWatch. Tengan mucho cuidado”.



Justo en este mismo lugar el hijo de Sandra Rincón también fue víctima. Lo robaron al frente de Unicentro. Fue abordado por varios jóvenes, todos bien vestidos. Le dijeron que estaban verificando que no perteneciera a alguna banda de microtráfico.



“Afortunadamente el celular de mi hijo no es de alta gama y se lo devolvieron, pero son tan convincentes que cuando nos contó pensaba que si era verdad y no una modalidad de robo”.



Esta mujer también recordó que por el sector de parque Colina ha sido informada de muchos casos similares y peores porque han llegado al punto de secuestrar a los jóvenes y pedir rescate por Nequi. “Es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto. No es posible que los papás andemos con esta zozobra en estos sectores de Bogotá. Están azotando a los jóvenes”.



Y en efecto Alexandra Ossa habló sobre esta situación en ese sector de la ciudad. Su hijo y la novia fueron víctimas de un robo hace 20 días en Colina Campestre. “Lo más triste es la dificultad para denunciar. Nosotros pudimos instaurarla por secuestro y hurto porque a mi hijo lo trasladaron a un parque detrás del colegio Mary Mount; sin embargo, al día siguiente la mandaron por hurto únicamente a una fiscalía de patrimonio económico”.

El mejor amigo



Estos casos revelados por EL TIEMPO motivaron a muchos más afectados a denunciar. La ciudadana Gilma Pardo dijo que un robo con la misma modalidad ocurrió en la carrera Séptima, entre las calles 21 y 24. Fue el 26 de noviembre a las 4: 30 de la tarde. La víctima fue su hijo, un joven de 16 años.



Un sujeto alto que usaba un tapabocas negro lo detuvo en la calle. Le preguntaba por una dirección. Luego lo abrazó y le puso un cuchillo en el vientre.



A partir de ese momento comenzó la intimidación. “Le susurró que tenía un cómplice y que este le iba a romper las piernas. También que eran venezolanos y que vendían droga en la zona”.



El ladrón se las arregló para hacer caminar a su víctima por todo el corredor vial. Sonreía sin el más mínimo temor y actuaba como si fuera el mejor amigo de su víctima. Así lo retuvo durante 20 minutos. Le preguntaba si el celular tenía clave y aplicaciones bancarias como Nequi o Daviplata.



Cuando llegaron a la calle 24 se sintió con la tranquilidad de despojarlo de su celular y la maleta. “Le dijo que no mirara y que no gritara. Luego el tipo bajó por la calle 24 hacia la carrera décima. Las víctimas son adolescentes amables que responden a desconocidos en la calle aparentemente perdidos y luego son intimidados.

Falsos policías



Los sitios de rumba también son escenarios perfectos para estos actores de la delincuencia. Al hijo de Catalina Osorio, de solo 15 años y a su amigo, lo interceptaron en el parque de la 93.



Los atracadores los abordaron y les dijeron que eran sospechosos de expender droga en la zona. “Lo que cuesta creer es que los engatusaron durante dos horas”.



Luego los separaron. A uno lo mandaron, irónicamente, para el CAI. A la víctima le dijeron que se quedara con ambos celulares, el de él y el de su amigo. Pero él se resistía. Entonces lo amenazaron. “Le dijeron: mire chino marica. Prefiere que lo robe así o que le saque un cuchillo y le diga que esto es un robo”. Ante estas amenazas el joven quedó petrificado y entregó todo.



La misma ciudadana recordó que lo mismo había sucedido en 2021 muy cerca de la El Lugar de Su Presencia, un sábado en la noche. “Cuando salían los amigos de mi hijo mayor de un culto de jóvenes, los abordaron en grupo, los separaron y al que le hicieron quedarse con los celulares, lo tuvieron retenido en un carro como media hora, entre varios delincuentes”. Esta mujer ha percibido que esta modalidad de robo la aplican a jóvenes. Se aprovechan de adolescentes ingenuos y van tras de los celulares, que saben que es lo de valor que los acompaña.



“Mi hijo de 17 años me contó que en las proximidades de la Universidad Javeriana los trataron de abordar con el mismo cuento, pero ellos se alejaron. Dios quiera que se pueda hacer algo, pero como puede apreciar, lo intentan realizar en diversas zonas de la ciudad”.

Los del ‘Clan del Golfo’



Otra modalidad con la que los atracadores intimidan a los jóvenes es haciéndose pasar por miembros de peligrosas bandas criminales.



Sandra Forero dijo que a su hijo lo robaron frente a la cancillería de Corferias cuando iba subiendo a un segundo piso para renovar su pasaporte. Un hombre de unos 30 años lo abordó, lo amenazó y lo obligó a devolverse hacía un andén. “Le hablaba para disimular la situación. Le dijo que era el encargado de la zona y que hacía parte del Clan del Golfo".



Mientras lo retenía, le recalcaba que lo estaban vigilando y señaló una camioneta. Le dijo que iban a bajar la ventana y, en efecto, la bajaron. “Luego le advirtieron que iba a pasar una moto de la Policía y también pasó”.



Acto seguido, condujeron a la víctima a caminar por los alrededores de Corferias mientras le pedían que desbloqueara su celular y que guardara todas sus cosas en una tula. “Se llevó todos sus documentos, el dinero del pasaporte que iba a renovar con su visa, pase, libreta militar, cédula y su celular, hasta sus gafas y el dinero en efectivo para el trámite que iba a hacer”. Le dijo que si se resistía se iban a dar una vuelta con un arma. “El tipo iba en una patineta negra marca Xiaomi. Al final le dijo que se devolviera caminando muy despacio sin gritar o lo mataba. Al otro día regresaron con mi esposo para poner la denuncia en la Policía, pero dijeron que no las recibían. Que allá nunca había pasado nada de eso, que era muy raro y que ese sector era muy tranquilo”.



*Nombres cambiado por solicitud de los denunciantes



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

REDACCIÓN BOGOTÁ