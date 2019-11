Alcalde Peñalosa hace sobrevuelo por Bogotá y reporta normalidad

“En esta mañana todo está funcionando bien. No se han presentado ataques a las estaciones o bloqueos al sistema. Estamos trabajando con la Policía y con el Ejército para dar todas las garantías e impedir que algunos extremistas atenten contra los ciudadanos que quieren ir sus lugares de trabajo y estudio”.

Así lo afirmó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien desde horas de la madrugada hizo sobrevuelo para verificar la situación en la ciudad. el mandatario reporta normalidad.



El sobrevuelo permitió también ver la operación de TransMilenio. Los portales de Suba, 80 y Las Américas, afectados por los ataques de vándalos el jueves y viernes pasado, funcionan con normalidad.



Peñalosa dijo que "hay unos interesados en dejar a la ciudad sin transporte público para que los ciudadanos no puedan ir a trabajar y llevar a una crisis a la ciudad, y no lo vamos a permitir”, recalcó el alcalde.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Jairo García dijo: "Por supuesto continuamos con el ejercicio de presencia y control en toda la ciudad con un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de la ciudad y nuestro Ejército".



Según TransMilenio, todos los componentes del sistema, es decir Troncal, Zonal y Cable, operan con la novedad de las 21 estaciones que están fuera de servicio por los actos vandálicos del jueves y viernes pasados.



Hacia las 9 de la mañana, se habían validado cerca de un millón de pasajeros en el sistema.



El alcalde Enrique Peñalosa reiteró que en la ciudad se respeta la protesta y la movilización, pero de manera pacífica, y reconoció a los que han adelantado este derecho de esta manera.



“Nosotros garantizamos todas las protestas, las marchas pacíficas, protegemos a quienes quieran protestar de esta manera, sin bloquear el transporte público y garantizando los derechos de todos”, indicó el mandatario.



Pero también recordó que las autoridades también deben garantizar los derechos de las personas que no quieren marchar y que necesitan moverse de manera tranquila a sus lugares de trabajo y estudio. “El ciudadano que sale a la calle a manifestarse vale tanto como el que no desea hacerlo y necesita moverse en el transporte público de la ciudad”, concluyó.

