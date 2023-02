El rifirrafe entre la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el gobierno Petro por los cambios solicitados en la Primera Línea del Metro ha desatado bastante polémica, pero sobretodo una gran preocupación, ya que recientemente el Ministro de Transporte Guillermo Reyes dijo que si la Alcaldía no acepta modificar el metro, la nación no financiará los demás proyectos.



(Le puede interesar: Cómo golpea a Bogotá la amenaza de dejarla sin recursos para obras clave)

Las palabras textuales de Reyes fueron: “Si no se aceptan, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas, dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, los otros proyectos se van a tener que parar”, aseguró el MinTransporte el jueves.



También, en diálogo con EL TIEMPO, Reyes dijo “Si la Alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues, entonces, también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil”.



Con estas declaraciones, el jefe de la cartera de Transporte dejó en incertidumbre a más de uno, ya que varios de los proyectos que se están llevando a cabo en Bogotá y la Región necesitan cofinanciación del Gobierno Nacional.



Entre esos están: la segunda línea del metro, la calle 13, el Regiotram del Norte, y también, los cables aéreos de Monserrate- Reencuentro y San Cristóbal que son los que aún no tienen convenio de cofinanciación.



(Le puede interesar: López sobre Metro: ‘Salimos adelante cuando en vez de saboteo, construimos’)

No obstante, el Plan de Desarrollo de López indica que son siete los proyectos de cables aéreos: San Cristóbal Altamira y Ramal Juan Rey; Tres esquinas (Potosí - Sierra Morena) Soacha Cazuca; Soacha Ciudadela Sucre - Sierra Morena fase II; Reecuentro Monserrate - Santa Fe; Usaquén - San Rafael - La Calera - Calle 134, y Usaquén - Toberín Centro Norte - Santa Cecilia.

Tras las declaraciones de Reyes, la alcaldesa Claudia López se pronunció en la mañana de este viernes y dijo: “salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir”.



También, el MinTransporte en una entrevista con Caracol Radio este viernes dijo que no está “chantajeando” con las presiones para los cambios en el proyecto, pero sí dijo que revisarán el aporte de recursos para otras obras claves de la ciudad.



Según el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, los proyectos que avanzan en diferentes etapas con cofinanciación de la nación suman un total de 65 billones de pesos.

¿A quiénes afectaría la no financiación de estos proyectos?

La segunda línea del Metro de Bogotá que ya está proyectada para ser subterránea, contará con 15,5 km de extensión y 11 estaciones. Atravesará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. La no realización del proyecto afectaría alrededor de 2'900.000 de ciudadanos. Su valor es de 34,9 billones de pesos.



También, la calle 13 o avenida Centenario, donde se contempla hacer una renovación y ampliación con una estructura intermodal, donde predomina el transporte público, las ciclorutas, el espacio público y la infraestructura vehicular mixta. Las localidades de mayor beneficio serían Puente Aranda y Fontibón, así como los municipios Facatativá, Mosquera, Madrid y Funza.



La longitud sería de 11,4 km, ocho carriles nuevos, 22 km de ciclorrutas y más de 180 metros cuadrados de espacio público. Su valor es de 3,39 millones de pesos. Y si el proyecto no prospera más de 654.000 personas se verían afectadas.



(Además: Los proyectos en riesgo por presión del Gobierno por metro subterráneo)

El Regiotram del Norte, el cual apenas se encuentra en prefactibilidad, y que conectará a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, también corre riesgo. El valor de este es de 9,1 billones de pesos. En el momento se ha planteado que tenga seis estaciones en la Sabana y 11 en Bogotá que atravesarán cinco localidades.



La no realización de este tren ligero suburbano eléctrico del norte, podría afectar a cerca de o 1'238.000 personas.



(Lea también: Regiotram del Norte: habrá tramos subterráneos, a nivel y elevados)

Otros proyectos claves son: dos cables aéreos en el centro que se encuentran en prefactibilidad (son dos líneas), que proyecta tener ocho estaciones y un trazado de 5,3 kilómetros. Si no se logran llevar a cabo, habitantes de las localidades de Santa Fe y Candelaria se verían perjudicados.



Y, también, el cable Potosí, el cual acabará su etapa de factibilidad en marzo de 2023. Este proyecta 4 estaciones en sus 3,4 km de recorrido y tendrá una capacidad de 4.000 pasajeros hora sentido. Si no se logra su construcción habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y del municipio de Soacha no se verían beneficiados.

Otros proyectos por los que se teme

Accesos Norte



- Ampliación de la Carrera Séptima

- Ampliación a cuatro carriles de la Calle 200 a la Calle 245

- Dos calzadas de dos carriles por sentido, más ciclorruta a cada costado 5,83 km.

- 1 carril Exclusivo para TranMilenio en el barrio El Codito

- Ampliación de la Calle 192 a la 245 Autonorte

- Ampliación a 12 carriles en la Autopista Norte

- 1 carril exclusivo para TransMilenio por sentido

- Ciclorruta a cada lado 6,09 km



Las localidades de mayor beneficio serían: Usaquén y Suba, y los sectores de conexión con los municipios de la Sabana Norte. Estas obras clave beneficiarían a más de 2'000.000 millones de personas.

La ALO Sur beneficiará a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Fontibón, y los municipios de Sibaté, Soacha y Mosquera, conectándolos con Bogotá y se convertirá en una vía alterna a la autopista Sur. Más de 2'.000.000 de personas se verían favorecidas.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com