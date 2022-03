Toda una avalancha de casos por abuso sexual se han desatado en Bogotá tras la denuncia pública de la madre de una niña de 8 años que fue, presuntamente, abusada por su profesor de matemáticas en el Colegio Colsubsidio Ciudadela de la calle 83 n.° 110- 58.



Esta situación recordó que actualmente hay 158 procesos abiertos a servidores públicos de planteles educativos por conductas inapropiadas de carácter sexual en contra de estudiantes menores de edad.



Pero el drama no paró ahí. Estudiantes de un reconocido colegio privado de Bogotá se unieron a la seguidilla de denuncias y destaparon toda una lista de casos de abuso sexual que se venían escondiendo entre las paredes del colegio Marymount desde hace varios años. Al parecer, el depredador de las estudiantes del colegio siempre fue el mismo hombre: Mauricio Zambrano, profesor de educación física de la institución.



Una de las víctimas de Zambrano contó, en una entrevista con Blu Radio, que el profesor usaba como modus operandi una aproximación desde la manipulación. “Él intenta aislar a la víctima y acercarles en momentos de vulnerabilidad y soledad. Él tiene su primer acercamiento conmigo en décimo grado, yo tenía 16 años, me buscaba después de clase o en momentos donde me veía sola” narró la víctima.



Dicen las denuncias, que el profesor no solo interceptaba a las estudiantes en momentos de soledad, sino que además, en medio de las formaciones públicas en el colegio o en los escenarios de entretenimiento, el profesor acosaba a las estudiantes con mi miradas sugestivas.



Todo comienza, según los relatos, con un acercamiento y comentarios inapropiados sobre la vida sexual, el tamaño de los senos y características del cuerpo de las estudiantes “estas son cosas que un profesor jamás debería comentar pero que tristemente están normalizadas en un colegio católico con poca educación sexual”.



Dicen las víctimas, el hombre espera cerca de una año antes de hacer la primera propuesta sexual a las estudiantes “él se demora casi un año estudiando que uno no le vaya a decir nada a nadie sobre lo que habla con él y viendo si uno es una persona abusable”.



Luego de esta primera proposición, el hombre se encargaba de verificar que sus víctimas no hablaran con nadie del tema ni que se lo comentaran a otras amigas y compañeras del colegio. “Cuando ingresé a 11 grado, ya era muy directo y me decía que fuéramos a moteles y que llevara mi cédula falsa” contó una denunciante.



Laura Giraldo, quien ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía por un hecho ocurrido cuando ella tenía 17 años, y quien también habló con EL TIEMPO sobre su caso y dijo que el comportamiento del profesor era recurrente. Sostiene que en el colegio “eran conscientes de lo que estaba sucediendo” y que muchos docentes que denunciaron el comportamiento del educador “fueron despedidos”.



“El colegio nunca tuvo conversaciones abiertas con nosotras sobre relaciones sexuales o protección de estos abusos. Jamás nos dieron herramientas para identificar estos casos. Era como un tabú alrededor de la vida sexual que permitió que gente como esta pudiera actuar. De hecho, este abuso lo reconocí ahora que soy estudiante de medicina porque veo los mismos patrones en mis pacientes de Medicina Legal”, denuncia Giraldo.



REDACCIÓN BOGOTÁ