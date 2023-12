'No le deseo esto a nadie': asesora de Presidencia, víctima de delincuencia

La asesora de prensa internacional de la Presidencia, Natalia Torres, se suma a las víctimas de la delincuencia en la capital del país. La mujer estuvo en medio de un robo ocurrido en la noche de este martes, 12 de diciembre.

Según contó Torres en su cuenta de X (antes Twitter), ella se encontraba viajando en un bus de servicio público en la noche de este martes, sobre las 8 p.m., en dirección a su casa, cuando de repente delincuentes se subieron por la puerta de atrás de este, con la intención de robar.



El vehículo, de color amarillo, iba cubriendo la ruta C124 Bilbao.



"Iba sentada atrás, por donde se subieron los delincuentes", explicó la comunicadora, quien también se ha desempeñado como redactora y periodista en medios de comunicación y en otras entidades públicas como Ministerio de Cultura.



Una vez los sujetos abordaron el bus, la amenazaron a ella con un arma blanca, por lo que tuvo que salir corriendo hacia el frente del bus para protegerse.

"Estoy bien y no me robaron nada", aclaró. Sin embargo, otras dos personas no corrieron con la misma suerte, pues les quitaron sus pertenencias durante el atraco.



A pesar de que no le robaron sus cosas, la situación y las amenazas recibidas la dejaron en "shock, temblando" y con un "ataque de pánico".



"No vuelvo a usar esa ruta para regresar a mi casa. (...) le tengo terror a la décima", añadió.

Hace unos minutos atracaron el bus donde yo venía para mi casa. Robaron a dos personas. Iba sentada atrás, por donde se subieron los delincuentes. Me alcanzaron a amenazar con un puñal. Corrí al frente del bus y me protegieron dos señores. Estoy bien y no me robaron nada. — Natalia Torres (@natadelaleche) December 13, 2023

Las reacciones a su experiencia no tardaron en aparecer, pues muchas personas señalaron que han vivido experiencias similares en la ciudad.



"Que terrible experiencia, lo siento mucho", "Por fortuna estás bien", "Hay que denunciar y alertar a las autoridades", fueron algunas de las reacciones.



Por otro lado, no se conocen detalles de las dos personas víctimas del atraco.

