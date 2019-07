Asesinos de policía habrían robado camioneta en la que se movilizaban

Una de las principales hipótesis que surgió sobre el caso del asesinato del Intendente de la Policía Ever Giovanny Patiño la madrugada de este miércoles en la localidad de Barrios Unidos, es que los delincuentes huían después de hurtar la camioneta en la que se movilizaban.

Aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades, se supo que, al parecer, unos criminales le atravesaron un carro y abordaron a una mujer que iba en la camioneta, en la carrera 65 con calle 180, en la localidad de Suba, y cuadras más adelante la bajaron del vehículo y huyeron. Todo esto habría ocurrido sobre las 9:30 de la noche del martes.

A la 1:30 de la madrugada del miércoles, cuando escapaban en el vehículo hurtado, fueron requeridos por los uniformados en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, y la reacción de los delincuentes fue dispararles, incluso, sin bajar las ventanas del carro.



Autoridades de seguridad sin embargo manifestaron que están dejando que la investigación avance y que por ahora no es prudente adelantar nada. "Estamos concentrados en encontrar los responsables", dijeron.



Por su parte, el Coronel Javier Martín, subcomandante de la Policía de Bogotá, explicó que el uniformado que manejaba la motocicleta no resultó herido.



"El otro miembro de la patrulla no sufre lesiones, caen de la moto y el carro emprende la huida. A esa hora, en la madrugada, las calles están vacías y huyen. Estamos adelantando la investigación, tenemos datos de la identificación del carro que nos van a aportar pruebas para de manera definitiva capturar estos delincuentes", manifestó el oficial.

Para ayudar en el proceso investigativo, el propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien de información que permita capturar a los responsables.



