La historia del asesino que huía de la policía vestido de mujer

‘Osama’ se puso ese alias porque quería generar terror. Es un caleño de 40 años que llegó a Bogotá hace 10. Empezó atracando en San Cristóbal y Usme, por los barrios de frontera de estas dos localidades, y terminó por convertirse en uno de los homicidas más buscados por la Policía en la ciudad.



Su nombre es Jorge Vélez y era el cerebro de una máquina criminal que generaba entre 18 y 25 millones de pesos semanales en Tihuaque, Juan Rey, Villa Diana y otros barrios.



‘Osama’, después de robar por un tiempo, empezó como vendedor al menudeo de bazuco y marihuana. Allí, de a poco, fue conociendo el negocio, rápidamente entendió su dinámica y los millones de pesos que se movían terminaron por seducirlo.



Fueron dos las estrategias que usó como bastión para fundar la organización criminal ‘los Odisea’: trabajar con mujeres y pagar con sangre la traición. Este delincuente tenía en mente apoderarse del microtráfico en más barrios y enfrentó y asesinó a varios de sus contrincantes.



Sin embargo, fue el homicidio de dos de sus aliadas, en septiembre del 2019, lo que llamó la atención de las autoridades. Se trataba de alias las Gordas, dedicadas a la venta de alucinógenos.



Los agentes que investigaron este doble homicidio determinaron que dicho crimen era producto de una disputa por microtráfico, pero no por un enfrentamiento entre bandas, sino que se trataba de un problema interno.

Las primeras labores de los agentes fueron de recorrer la zona y hablar con vecinos y familiares de las mujeres asesinadas. Fueron justamente ellos quienes le dijeron a las autoridades que ambas trabajaban para ‘Osama’.

orge Vélez, o alias Osama, fue capturado por la Policía de Bogotá el pasado 25 de septiembre. Foto: Policía de Bogotá

“Empezamos a investigar con interceptaciones telefónicas, con informantes del sector y con los mismos análisis de policía judicial, para dar con este delincuente, y lo individualizamos, pero no lo habíamos podido identificar, no teníamos nombre ni número de cédula para expedir orden de captura”, le manifestó a EL TIEMPO el mayor Jhon Cedeño, jefe de la Línea de Vida de la Sijín de la Policía de Bogotá.



Tiempo después se aclaró lo ocurrido con las dos mujeres asesinadas. ‘Osama’ ponía a mujeres a organizar, distribuir y comercializar las drogas porque pasaban más desapercibidas en los operativos de las autoridades. Eso lo supo en su época de vendedor de esquina.



Las dos comercializadoras recibieron y vendieron los estupefacientes de otro distribuidor, lo que llenó de furia a ‘Osama’, quien no toleraba la traición.

“Los que se gastaban la plata o vendían para otros, él ordenaba ejecutarlos con ‘Soldado’, que era de sus hombres de confianza y encargado del manejo de las armas de fuego”, explicó un investigador.



En medio de esta investigación, que se vio interrumpida por la pandemia, ocurrió un hecho que marcó el futuro del caso. La Sijín, que ya contaba con el apoyo de la Fiscalía, había logrado introducir a un agente encubierto que aportó los alias de los otros integrantes de la banda. ‘Moe’ era uno de ellos. Y su captura permitió acercarse más a su jefe.

“Pudimos establecer que ‘Moe’ hacía parte de la estructura de ‘Osama’, por lo mismo, porque mató a una mujer. Entró a una vivienda y la asesinó, pero fue capturado. Esto le dio más fuerza a la investigación”, precisó el mayor Cedeño.



Y ese impulso llevó a los detectives a respirarle en la nuca a este criminal. Los agentes encubiertos lograron desenredar la identidad de ‘Osama’, quien cada vez que salía de su casa, lo hacía vestido de mujer.



Él sabía que lo estaban buscando por los homicidios de los que era responsable, por lo que, aprovechando que tenía el cabello largo, se ponía vestidos, tenis y, con el tapabocas, pasaba desapercibido. Pero esa no era la única estrategia que usaba para mantenerse en el anonimato. Sus amenazas a cualquiera que quisiera enfrentarlo o denunciarlo eran muy agresivas y violentas, lo que llevó a muchas personas a abandonar estos sectores.

San Cristob Así fue el operativo de captura de los integrantes de la banda delincuencial 'Los Odisea'.

También procuraba que sus cómplices vivieran en su misma cuadra. De esta manera confundía a quienes lo estaban buscando, porque pasaba cada noche en un lugar diferente.



El último hecho que marcó esta investigación fue la desaparición de un hombre en San Cristóbal. La Policía se enteró que la víctima era un amigo de ‘Osama’. Juntos empezaron el negocio ilegal, pero decidió asesinarlo cuando se enteró de que tenía planes para apropiarse de las líneas de expendio.

Los otros integrantes

Además de ‘Moe’, quien tras su captura fue reemplazado por su esposa ‘Martha’ y ‘Soldado’, la otra integrante de ‘los Odisea’ era Blanca, la esposa de ‘Osama’, encargada de administrar las finanzas.



Después de casi 12 meses de investigaciones, el pasado 25 de septiembre, las autoridades programaron un allanamiento y operativo de captura en contra de estos delincuentes. ‘Osama’, al percatarse de lo ocurrido, quiso esconderse en una de las viviendas de sus cómplices, pero los policías ya tenían ubicadas todas sus posibles rutas de escape, así que fue capturado.



Jorge Vélez, el líder de esta estructura criminal que tenía en jaque dos localidades del sur de la ciudad, con más de siete antecedentes por homicidio, porte de armas de fuego, fuga de presos, hurtos, amenazas y tráfico de estupefacientes, fue enviado a prisión por un juez de control de garantías.

Los demás integrantes de la banda también fueron enviados a la cárcel acusados de múltiples delitos.

Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom